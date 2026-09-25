Berbicara kepada media setelah peluit akhir berbunyi, bos baru Uruguay itu mengakui bahwa ia memang sudah memperkirakan tidak akan menghadapi apa pun selain laga berat melawan pelatih yang pernah berpapasan dengannya pada masa bermain di J.League.

Memuji tim racikan Hajime Moriyasu yang sangat terorganisir, Forlan mengatakan: "Kami bermain melawan tim nasional yang pelatihnya sangat saya kenal; saya pernah menghadapinya saat membela Sanfrecce Hiroshima. Ia menyukai kombinasi permainan, ia menata timnya dengan sangat baik, dan waktu yang telah ia habiskan menangani tim nasional benar-benar terlihat."

Mengulas duel yang berjalan seimbang tetapi rusak oleh hilangnya konsentrasi sesaat, ia menambahkan: "Itu adalah pertandingan yang sangat seimbang; sangat disayangkan mereka memanfaatkan peluang-peluang itu pada masa injury time hingga akhirnya memenangi pertandingan."