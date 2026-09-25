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Japan v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Sangat disayangkan' - Diego Forlan menyesalkan kelengahan lini belakang di akhir laga saat Jepang mencetak dua gol pada masa injury time untuk merusak debut Uruguay

D. Forlan
Uruguay
Japan vs Uruguay
Japan
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Diego Forlan menjalani awal yang menyakitkan dalam masa jabatannya sebagai pelatih kepala Uruguay setelah dua gol pada masa injury time membuat timnya kalah 3-1 dari Jepang di Miyagi. Mantan penyerang itu, yang ditunjuk untuk menggantikan Marcelo Bielsa, menyaksikan timnya berjuang menyamakan kedudukan sebelum kelengahan di lini pertahanan pada detik-detik akhir menghadiahkan kemenangan kepada tuan rumah.

  • Kolaps pada masa injury time merusak laga pembuka

    Forlan mengalami awal yang kejam dalam kariernya sebagai pelatih tim nasional ketika timnya menelan kekalahan 3-1 yang mengecewakan di Miyagi. Kuryu Matsuki mencetak gol lebih awal untuk membawa tuan rumah unggul, tetapi Maximiliano Araujo membalas tepat menjelang turun minum untuk menuntaskan respons gigih Uruguay. Namun, kekacauan total di lini pertahanan pada masa injury time memungkinkan Kento Shiogai dan Ayase Ueda menjebol gawang Santiago Mele dan merebut hasil pertandingan.


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  • Japan v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Forlan memuji sistem Jepang yang disiplin

    Berbicara kepada media setelah peluit akhir berbunyi, bos baru Uruguay itu mengakui bahwa ia memang sudah memperkirakan tidak akan menghadapi apa pun selain laga berat melawan pelatih yang pernah berpapasan dengannya pada masa bermain di J.League.

    Memuji tim racikan Hajime Moriyasu yang sangat terorganisir, Forlan mengatakan: "Kami bermain melawan tim nasional yang pelatihnya sangat saya kenal; saya pernah menghadapinya saat membela Sanfrecce Hiroshima. Ia menyukai kombinasi permainan, ia menata timnya dengan sangat baik, dan waktu yang telah ia habiskan menangani tim nasional benar-benar terlihat."

    Mengulas duel yang berjalan seimbang tetapi rusak oleh hilangnya konsentrasi sesaat, ia menambahkan: "Itu adalah pertandingan yang sangat seimbang; sangat disayangkan mereka memanfaatkan peluang-peluang itu pada masa injury time hingga akhirnya memenangi pertandingan."

  • Skor akhir mendistorsi performa kompetitif dalam laga persahabatan

    Meski menggantikan peran Bielsa dengan kekalahan pada laga pembuka terasa menyakitkan, mantan striker Manchester United itu menegaskan bahwa skor tersebut sangat tidak adil bagi para pemainnya.

    Membela skuadnya setelah penerbangan trans-Pasifik yang menguras tenaga, Forlan mengatakan kepada para reporter: "Itu margin yang cukup lebar jika melihat bagaimana pertandingan berjalan. Kami memiliki beberapa peluang mencetak gol, baik di babak pertama maupun babak kedua. Saya sangat berterima kasih kepada para pemain karena mereka melakukan upaya besar setelah perjalanan melelahkan untuk sampai ke sini. Itu terlihat jelas di lapangan dan mereka tampil sangat baik, tetapi sayangnya sepak bola memang seperti itu dan skor tidak mencerminkan seperti apa pertandingan sebenarnya. Namun, itulah aturan permainan dan Anda harus menerimanya."

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  • Japan v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Jadwal padat menanti di Seoul

    Tidak ada waktu untuk meratapi luka apa pun, karena Uruguay akan menghadapi laga tandang yang berat melawan Korea Selatan di Seoul pada Senin, 28 September. Pemberhentian kedua dalam tur itu akan menguji cadangan fisik skuad saat mereka terus berupaya mengatasi kelelahan perjalanan yang signifikan.

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