AFP
Diterjemahkan oleh
'Sangat dihargai di dalam tim' - Nicolas Jackson akan mendapat kesempatan untuk memukau Xabi Alonso, seiring Chelsea bersiap menyambut kembali sang penyerang setelah masa peminjamannya di Bayern
Chelsea berencana untuk mengevaluasi Jackson di bawah asuhan Alonso
Chelsea bersiap untuk memasukkan kembali Jackson ke dalam skuad tim utama setelah ia kembali dari masa peminjaman selama satu musim di Bayern. Rencana klub saat ini adalah membiarkan pelatih kepala baru Alonso mengevaluasi pemain internasional Senegal tersebut sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Jackson menghabiskan musim 2025-26 di Jerman dan kini siap kembali saat Chelsea memulai era baru di bawah Alonso.
Daily Mail menyebutkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu tetap sangat dihargai di dalam klub meskipun sempat hengkang sementara. The Blues telah menerima tawaran dari klub-klub di Liga Premier dan luar negeri. Namun, meskipun transfer tetap mungkin terjadi jika ada tawaran yang signifikan, niat saat ini adalah memberikan kesempatan kepada Jackson untuk membuktikan dirinya kepada Alonso ketika pelatih asal Spanyol itu secara resmi mulai bekerja pada 1 Juli.
- AFP
Chelsea mempertimbangkan masa depan sang penyerang
Kepindahan Jackson ke Bayern dilaporkan sangat dipengaruhi oleh hilangnya kepercayaan dari mantan pelatih kepala Chelsea, Enzo Maresca. Dengan Maresca yang sudah tidak lagi berada di klub, kondisi untuk kemungkinan kembalinya Jackson telah berubah secara signifikan. Pihak manajemen Chelsea dilaporkan bersikap terbuka terkait masa depan Jackson. Meskipun mereka ingin Alonso mengevaluasi sang striker secara langsung, mereka juga bersedia mempertimbangkan peluang di pasar transfer jika tawaran yang sesuai muncul selama jendela transfer.
Persaingan untuk memperebutkan tempat bisa menentukan masa depan Jackson
Jackson menghadapi persaingan yang ketat di lini serang Chelsea. Joao Pedro, Liam Delap, dan Emmanuel Emegha saat ini semuanya masuk dalam daftar opsi penyerang klub, sehingga menciptakan situasi yang padat menjelang musim baru.
Tidak adanya kompetisi Eropa musim depan bisa semakin memperumit keadaan. Dengan berkurangnya jumlah pertandingan yang tersedia untuk rotasi, Alonso mungkin perlu mengurangi jumlah pemain dalam skuadnya agar para pemain tetap puas dengan menit bermain mereka.
Kemampuan serba bisa Jackson bisa memperkuat posisinya. Tidak seperti beberapa opsi penyerang tengah Chelsea lainnya, ia juga bisa bermain di posisi sayap, sehingga memberikan fleksibilitas taktis tambahan bagi Alonso.
- getty
Tugas di Piala Dunia sebelum kembali ke Chelsea
Fokus utama Jackson saat ini adalah tugas internasional bersama Senegal di Piala Dunia, yang akan dimulai pada 11 Juni. Oleh karena itu, Alonso awalnya akan memantau sang penyerang dari jauh sebelum bekerja sama dengannya secara langsung dalam masa pramusim. Setelah kembali ke London, Jackson akan memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya layak masuk dalam rencana Chelsea untuk musim 2026-27. Penampilannya selama pramusim bisa menjadi penentu saat klub mempertimbangkan apakah akan mempertahankannya atau mempertimbangkan tawaran dari klub-klub yang tertarik.