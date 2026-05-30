'Sangat dihargai di dalam tim' - Nicolas Jackson akan mendapat kesempatan untuk memukau Xabi Alonso, seiring Chelsea bersiap menyambut kembali sang penyerang setelah masa peminjamannya di Bayern

Chelsea bersiap untuk memasukkan kembali Jackson ke dalam skuad tim utama setelah ia kembali dari masa peminjaman selama satu musim di Bayern. Rencana klub saat ini adalah membiarkan pelatih kepala baru Alonso mengevaluasi pemain internasional Senegal tersebut sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Jackson menghabiskan musim 2025-26 di Jerman dan kini siap kembali saat Chelsea memulai era baru di bawah Alonso.

Daily Mail menyebutkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu tetap sangat dihargai di dalam klub meskipun sempat hengkang sementara. The Blues telah menerima tawaran dari klub-klub di Liga Premier dan luar negeri. Namun, meskipun transfer tetap mungkin terjadi jika ada tawaran yang signifikan, niat saat ini adalah memberikan kesempatan kepada Jackson untuk membuktikan dirinya kepada Alonso ketika pelatih asal Spanyol itu secara resmi mulai bekerja pada 1 Juli.