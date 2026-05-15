‘Sangat cocok’ - Mengapa Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di Inter Miami bisa berhasil, sementara mantan pelatih Man Utd mendukung kepindahan CR7 ke MLS jika gelar juara Saudi berhasil diraih
Ronaldo bertekad meraih gelar domestik dan kontinental
Di usia 41 tahun, Ronaldo yang lima kali menjuarai Ballon d’Or tampaknya tak punya banyak pilihan lagi. Ia terikat kontrak di Riyadh—kontrak paling menguntungkan di dunia sepak bola—hingga musim panas 2027. Namun, ketentuan tersebut bisa dibatalkan jika semua pihak mencapai kesepakatan.
Pertanyaan serius muncul mengenai seberapa lama pemain internasional Portugal ini akan bertahan di Arab Saudi ketika ia melakukan mogok pada bulan Februari. Masalah di sana tampaknya telah diselesaikan, dengan Al-Nassr - yang melihat gol bunuh diri dramatis pada menit ke-98 melawan Al-Hilal menunda penobatan mereka pada musim 2025-26 - berada sangat dekat dengan gelar liga utama pertama mereka sejak 2019.
Mereka juga lolos ke final AFC Champions League Two, di mana mereka akan menghadapi Gamba Osaka pada Sabtu, artinya Ronaldo berpotensi mengakhiri musim ini dengan sejumlah gelar besar di bawah namanya.
Apakah Ronaldo dan Messi bisa bermain di tim yang sama di Inter Miami?
Jika memang demikian, apakah sang kapten yang tak pernah padam itu akan tergoda untuk menerima tantangan baru dan di mana hal itu bisa terjadi? Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada Meulensteen, pria yang pernah bekerja sama dengan Ronaldo di Manchester United, pria asal Belanda itu—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Best Betting Bonuses—mengatakan: “Bisa saja. Itulah sifat alami dari dunia sepak bola.
“Jika Anda melihatnya dan jelas pada tahap kariernya saat ini, saya pikir ada beberapa kemungkinan yang sudah lewat — apakah dia akan tergoda untuk kembali ke klub di Eropa yang bermain di Liga Champions, karena itulah yang dia inginkan.
“Saya mungkin bisa membayangkan dia pindah ke Amerika Serikat, bermain di MLS selama setahun. Kita semua penasaran bagaimana rasanya bermain bersama Messi. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin dia bisa tergoda untuk mencoba itu, daripada saling berhadapan, lebih baik mereka berada dalam satu tim.”
Ketika ditanya lebih lanjut apakah status superstar—dan ego—dari legenda sepanjang masa Messi dan Ronaldo bisa ada dalam starting XI yang sama, Meulensteen menambahkan: “Keduanya berada di level yang sama berdasarkan apa yang telah mereka capai—pertandingan yang mereka mainkan, gol yang mereka cetak, tapi itu seperti membandingkan apel dengan pir.
“Saya merasa ini diskusi yang tidak bermakna, siapa yang lebih baik, Cristiano atau Messi? Tidak, ini lebih soal apa yang lebih menarik bagi Anda? Messi adalah pemain yang lebih kecil, ringan, mengendalikan bola dengan kakinya, melompat dan bermanuver, berlari, dan menghadapi pemain lawan, sedangkan Cristiano adalah sumber energi yang besar, kuat, tinggi, dinamis, cepat, dan bertenaga.
“Keduanya sama-sama penting. Saya pikir mereka sebenarnya sangat saling melengkapi dan saya yakin mereka akan menikmati bermain bersama.”
Apakah Ronaldo ingin memulai dan mengakhiri kariernya di Sporting?
Jika Ronaldo memutuskan untuk tidak mengejar mimpi Amerika, mungkinkah kariernya kembali ke titik awal dan berakhir di tempat ia memulai, yaitu di Sporting di Portugal? Mengenai skenario tersebut, Meulensteen berkata: “Bisa saja terjadi, tapi saya tidak tahu seberapa kuat ikatannya dengan Sporting saat ini. Jelas dia telah menghabiskan waktu yang cukup lama di Manchester United. Dia jelas sudah pernah kembali ke sana.
“Dia sudah berada di Real Madrid selama beberapa tahun, mungkin merupakan kesuksesan terbesar dalam kariernya, tapi ya, Sporting adalah tempat di mana karier profesionalnya dimulai, jadi itu bisa menjadi opsi yang bagus.”
Ronaldo bisa bermain bersama putranya sebelum mempertimbangkan pindah ke MLS
Ronaldo belum memberikan tanda-tanda bahwa ia berencana untuk segera pindah klub, sementara peluang tampaknya akan segera terbuka di Arab Saudi yang akan memungkinkan CR7 bermain bersama putra sulungnya, Cristiano Jr — yang tentu saja akan menjadi pencapaian yang luar biasa.
Ia juga tidak terburu-buru untuk bergabung dengan Messi di Amerika Serikat, jika memang itu adalah jalan yang ingin ia tempuh, karena pemenang Piala Dunia asal Argentina itu sedang mengupayakan kesepakatan di Inter Miami hingga 2028 - artinya, pindah ke Florida Selatan bisa dilakukan sebagai pemain bebas transfer dalam 12 bulan ke depan.