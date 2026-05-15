‘Sangat cocok’ - Mengapa Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di Inter Miami bisa berhasil, sementara mantan pelatih Man Utd mendukung kepindahan CR7 ke MLS jika gelar juara Saudi berhasil diraih

Jika memang demikian, apakah sang kapten yang tak pernah padam itu akan tergoda untuk menerima tantangan baru dan di mana hal itu bisa terjadi? Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada Meulensteen, pria yang pernah bekerja sama dengan Ronaldo di Manchester United, pria asal Belanda itu—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Best Betting Bonuses—mengatakan: “Bisa saja. Itulah sifat alami dari dunia sepak bola.

“Jika Anda melihatnya dan jelas pada tahap kariernya saat ini, saya pikir ada beberapa kemungkinan yang sudah lewat — apakah dia akan tergoda untuk kembali ke klub di Eropa yang bermain di Liga Champions, karena itulah yang dia inginkan.

“Saya mungkin bisa membayangkan dia pindah ke Amerika Serikat, bermain di MLS selama setahun. Kita semua penasaran bagaimana rasanya bermain bersama Messi. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin dia bisa tergoda untuk mencoba itu, daripada saling berhadapan, lebih baik mereka berada dalam satu tim.”

Ketika ditanya lebih lanjut apakah status superstar—dan ego—dari legenda sepanjang masa Messi dan Ronaldo bisa ada dalam starting XI yang sama, Meulensteen menambahkan: “Keduanya berada di level yang sama berdasarkan apa yang telah mereka capai—pertandingan yang mereka mainkan, gol yang mereka cetak, tapi itu seperti membandingkan apel dengan pir.

“Saya merasa ini diskusi yang tidak bermakna, siapa yang lebih baik, Cristiano atau Messi? Tidak, ini lebih soal apa yang lebih menarik bagi Anda? Messi adalah pemain yang lebih kecil, ringan, mengendalikan bola dengan kakinya, melompat dan bermanuver, berlari, dan menghadapi pemain lawan, sedangkan Cristiano adalah sumber energi yang besar, kuat, tinggi, dinamis, cepat, dan bertenaga.

“Keduanya sama-sama penting. Saya pikir mereka sebenarnya sangat saling melengkapi dan saya yakin mereka akan menikmati bermain bersama.”