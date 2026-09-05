Masa jabatan Alonso di Stamford Bridge telah dimulai dengan perubahan besar, yang ditandai oleh kedatangan 11 pemain baru pada musim panas ini. Meski perekrutan Rogers dengan nilai rekor £117 juta mencuri perhatian, rekrutan lain dari Aston Villa telah memperkuat lini belakang Chelsea ketika Martinez merampungkan kepindahan senilai £7,5 juta ke London barat, mengambil alih peran sebagai kiper utama klub untuk menggeser penjaga gawang asal Spanyol Robert Sanchez, yang mengamankan kepindahan pinjaman pada hari terakhir bursa transfer ke Como.

Penjaga gawang Argentina itu langsung memberi dampak dalam kemenangan dramatis Chelsea 4-3 atas Brighton akhir pekan lalu. Meski menjalani debut dengan mengenakan jersey ikonis No.26 milik John Terry, Martinez dengan cepat beralih ke nomor punggung 1 yang kosong tepat pada waktunya untuk menghadapi mantan klubnya.



