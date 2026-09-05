AFP
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'Sangat cerdas' - Mikel Arteta memuji masterstroke transfer Chelsea dari Xabi Alonso jelang duel melawan Arsenal
Chelsea perkuat skuad dengan mantan pemain Arsenal
Masa jabatan Alonso di Stamford Bridge telah dimulai dengan perubahan besar, yang ditandai oleh kedatangan 11 pemain baru pada musim panas ini. Meski perekrutan Rogers dengan nilai rekor £117 juta mencuri perhatian, rekrutan lain dari Aston Villa telah memperkuat lini belakang Chelsea ketika Martinez merampungkan kepindahan senilai £7,5 juta ke London barat, mengambil alih peran sebagai kiper utama klub untuk menggeser penjaga gawang asal Spanyol Robert Sanchez, yang mengamankan kepindahan pinjaman pada hari terakhir bursa transfer ke Como.
Penjaga gawang Argentina itu langsung memberi dampak dalam kemenangan dramatis Chelsea 4-3 atas Brighton akhir pekan lalu. Meski menjalani debut dengan mengenakan jersey ikonis No.26 milik John Terry, Martinez dengan cepat beralih ke nomor punggung 1 yang kosong tepat pada waktunya untuk menghadapi mantan klubnya.
- Getty Images Sport
Arteta terkesan dengan bisnis Chelsea
Menjelang derby London berisiko tinggi pada Minggu, manajer Arsenal Arteta mengakui ia sepenuhnya sudah memperkirakan Martinez akan melakukan kepindahan besar seperti itu. Kiper veteran itu menghabiskan delapan tahun di London utara, dan secara khusus membantu Arteta meraih Piala FA dan Community Shield pada 2020 sebelum pergi ke Villa Park.
"Jelas, saya mengenal Emi dengan sangat baik," kata Arteta kepada para wartawan dalam konferensi pers prapertandingan pada Jumat. "Kami pernah memilikinya di sini. Dia adalah kiper top."
Arteta juga mengakui bahwa mengintegrasikan seorang pemenang Piala Dunia ke lini pertahanan Chelsea adalah langkah jitu dari Alonso. Ia menambahkan: "Jelas apa yang akan dia bawa ke tim dan saya pikir itu adalah keputusan yang sangat cerdas."
Arsenal mengabaikan kegagalan transfer
Langkah rekrutmen agresif Chelsea berdampak langsung pada rencana Arsenal pada musim panas ini. Arsenal sangat kencang dikaitkan dengan langkah untuk merekrut Rogers sebelum Chelsea bergerak untuk membawa penyerang itu ke Stamford Bridge. Meski juga gagal mendapatkan target-target lini serang seperti Vinicius Jr. dan Julian Alvarez, Arteta tetap sama sekali tidak terganggu oleh absennya tambahan bintang di lini depan.
Saat didesak mengenai apakah kegagalan mendapatkan Rogers merupakan pukulan besar, pria Spanyol itu segera menepis anggapan tersebut. "Saya tidak tahu [apakah itu peluang yang terlewat], ini hanya opini," jelas Arteta. "Bursa transfer sudah ditutup, dan saya lebih memilih melihat semua hal luar biasa yang kami miliki di skuad dan tidak menghabiskan waktu lagi untuk hal-hal yang bukan bagian dari kami saat ini. Jadi, itu saja, dan itu tanggung jawab utama saya."
- AFP
Ujian perebutan gelar lebih awal menanti
Dua raksasa London sama-sama menatap duel hari Minggu di Emirates Stadium dengan rekor sempurna dari dua laga pembuka Premier League mereka. Pertemuan ini akan menjadi ujian besar di awal musim bagi ambisi gelar masing-masing.
Martinez akan kembali menginjak mantan markasnya dengan mengenakan nomor punggung barunya, sambil berupaya meredam serangan Arsenal yang sangat ingin mengirim pernyataan besar. Bagi Alonso, meraih kemenangan tandang atas juara bertahan akan menjadi pembenaran tegas atas aktivitas transfer musim panas Chelsea yang begitu sibuk.
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