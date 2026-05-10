Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Sangat bangga pada mereka" - Unai Emery secara mengejutkan mengaku "sangat senang" dengan hasil imbang Aston Villa di kandang Burnley yang sudah terdegradasi
Aston Villa tersandung saat menghadapi Burnley yang sudah terdegradasi
Meskipun timnya harus puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Burnley yang sudah dipastikan terdegradasi ke Championship dan bermain tanpa manajer tetap, Emery menolak untuk melontarkan kritik.
The Clarets sempat memimpin secara mengejutkan lewat gol Jaidon Anthony. Ross Barkley dan Ollie Watkins membalikkan keadaan, namun Zian Flemming berhasil mencuri satu poin. Hal ini berarti Villa hanya meraih satu poin dari tiga laga liga terakhir mereka, sehingga harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions kini berada di ujung tanduk setelah mencapai final Liga Europa pada Kamis lalu berkat kemenangan agregat 4-1 atas Nottingham Forest di babak semifinal.
- Getty Images Sport
Emery membela skuadnya yang kelelahan
Emery membela para pemainnya dengan gigih, sambil menyatakan: "Saya sangat, sangat senang, dan dengan hasilnya pun, sangat senang. Mempertahankan posisi kelima di liga hingga pekan ke-36 memang sulit, sangat sulit. Dan bagi Liverpool, berada di lima besar juga sangat sulit; mereka berada di posisi yang sama dengan kami, dengan jumlah poin yang sama. Adapun Bournemouth di belakang kami dan Brighton, mereka adalah tim-tim yang berjuang keras dan tampil luar biasa. Sungguh fantastis berada di posisi ini. Hari ini satu poin tidak cukup, saya tahu itu tidak cukup, tapi saya tahu betapa sulitnya meraih tiga poin di sini. Namun, cara kami bersaing, cara para pemain menunjukkan keinginan mereka untuk menang, saya sangat, sangat bangga pada mereka. Dan, tentu saja, setelah pada Kamis kami lolos ke final Liga Europa, bagaimana kami tampil di kedua kompetisi ini. Bermain di Eropa dan bersaing di posisi teratas Liga Premier sangatlah sulit. Kami melakukannya dan para pemain memberikan usaha yang luar biasa. Tentu saja, di paruh kedua musim ini kami mengalami kesulitan, kami tidak meraih poin sebanyak di paruh pertama musim ini."
Burnley tetap melihat sisi positifnya meski tribun kosong
Pelatih sementara Burnley, Michael Jackson, merasa puas dengan penampilan penuh semangat timnya, yang mengakhiri rentetan lima kekalahan beruntun. Berbicara kepada penonton tuan rumah yang tidak terlalu ramai, Jackson mengatakan: "Saya sangat memahami hal itu. Di zaman sekarang ini, menonton pertandingan sepak bola dan segala hal di sekitarnya tentu membutuhkan biaya. Saya tidak mempermasalahkan hal itu. Para penggemar yang hadir hari ini sangat luar biasa dan memberikan dukungan penuh kepada tim. Jika lebih banyak dari mereka yang bisa datang, itu akan sangat bagus."
Bagi Villa, perhatian utama tetap pada kebugaran skuad, dengan Emery mencatat: "Beberapa dari mereka lelah tapi mereka ingin bermain, dan mereka siap. Hari ini juga sangat penting agar tidak ada pemain yang cedera."
- Getty Images Sport
Bagaimana nasib Aston Villa ke depannya?
Aston Villa harus menghadapi jadwal yang berat untuk memastikan tiket ke Liga Champions. Dengan raihan 59 poin, sama dengan Liverpool yang berada di peringkat keempat dan hanya unggul empat poin dari Bournemouth, mereka akan menjamu The Reds pada laga berikutnya. Pasukan Emery kemudian akan berhadapan dengan Freiburg di final Liga Europa pada 20 Mei, sebelum menutup musim dengan laga tandang yang berat melawan Manchester City.