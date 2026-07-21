AFP
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'Sangat bangga,' kata Antonela Roccuzzo kepada Lionel Messi bahwa ia akan 'selalu menjadi yang terbaik' dalam pesan yang menyentuh hati untuk suaminya setelah kekalahan Argentina di final Piala Dunia
Kekecewaan Messi di Piala Dunia
Messi dan Argentina harus menelan akhir yang memilukan dalam perjalanan mereka di Piala Dunia setelah kalah 1-0 dari Spanyol di final. Ferran Torres mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut saat Albiceleste gagal meraih kemenangan, sehingga Messi kembali harus menelan kekalahan pahit di final Piala Dunia. Hasil ini juga bisa menandai akhir dari penampilannya di panggung terbesar sepak bola.
Penghormatan yang tulus dari Roccuzzo
Istri Messi, Roccuzzo, menanggapi kekalahan tersebut dengan pesan yang penuh emosi, memuji karier dan karakter suaminya.
"Kamu akan selalu menjadi yang terbaik @leomessi," tulis Rocuzzo di Instagram. "Bukan hanya karena bakatmu, tapi karena kamu tak pernah berhenti menjadi dirimu sendiri. Karena apa pun yang terjadi, kamu tak pernah menyerah, kamu selalu berjuang hingga akhir, dan memberikan segalanya hingga detik terakhir. Kekuatan itu, mentalitas itu, dan cara kamu bangkit kembali berulang kali itulah yang membuatmu unik."
Sebuah pesan yang melampaui sepak bola
Roccuzzo juga menyoroti teladan yang terus ditunjukkan Messi, baik bagi keluarganya maupun bagi para pendukungnya di seluruh dunia.
"Terima kasih telah mengajarkan kami setiap hari bahwa kesuksesan sejati dibangun dengan kerja keras, pengorbanan, ketekunan, dan tidak pernah melupakan esensinya," tambahnya. "Kamu adalah teladan terbaik bagi anak-anak kami dan inspirasi bagi jutaan orang."
Dia mengakhiri ucapan penghormatannya dengan menulis: "Aku mengagumimu lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata dan aku sangat bangga menjalani hidup ini di sisimu. Aku sangat mencintaimu."
- Getty Images
Memandang ke depan setelah kekalahan
Meskipun perjalanan Argentina di Piala Dunia berakhir dengan kekecewaan, warisan Messi tetap kokoh meskipun mengalami kekalahan dari Spanyol. Masih harus dilihat apakah ini akan menjadi penampilan terakhirnya di Piala Dunia, namun pesan Roccuzzo menegaskan bahwa hasil tersebut sama sekali tidak mengubah kekaguman yang ia—dan jutaan orang lainnya—rasakan terhadap kapten timnas Argentina tersebut.
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