Roccuzzo juga menyoroti teladan yang terus ditunjukkan Messi, baik bagi keluarganya maupun bagi para pendukungnya di seluruh dunia.

"Terima kasih telah mengajarkan kami setiap hari bahwa kesuksesan sejati dibangun dengan kerja keras, pengorbanan, ketekunan, dan tidak pernah melupakan esensinya," tambahnya. "Kamu adalah teladan terbaik bagi anak-anak kami dan inspirasi bagi jutaan orang."

Dia mengakhiri ucapan penghormatannya dengan menulis: "Aku mengagumimu lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata dan aku sangat bangga menjalani hidup ini di sisimu. Aku sangat mencintaimu."