Major League Soccer
“Sangat antusias menyambut babak baru” - Antoine Griezmann dari Atlético Madrid dan Orlando City mengonfirmasi penandatanganan kontrak
Menyelesaikan langkah yang sudah lama dirumorkan
Laporan pertama kali muncul bahwa Griezmann akan mempertimbangkan untuk pindah ke Orlando City pada akhir Februari, namun lolosnya Atletico Madrid ke final Copa del Rey dilaporkan menunda kepindahannya — karena ia sangat ingin mengakhiri masa baktinya di Atletico Madrid dengan trofi.
Meski demikian, pemain asal Prancis itu tetap mempertahankan niatnya untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut - meskipun jendela transfer utama MLS telah ditutup. Ia kini akan secara resmi pindah ke Amerika Utara setelah musim klub Eropa berakhir.
'Ambisi yang kuat dan visi yang jelas untuk masa depan'
Griezmann sudah lama menyatakan keinginannya untuk bermain di Major League Soccer. Pemain asal Prancis ini adalah penggemar berat olahraga Amerika, dan sering terlihat hadir di pertandingan NBA. Kini kepindahannya itu akhirnya resmi.
"Saya sangat antusias untuk memulai babak baru dalam karier saya bersama Orlando City," kata Griezmann dalam sebuah pernyataan.
"Sejak percakapan pertama saya dengan klub, saya bisa merasakan ambisi yang kuat dan visi yang jelas untuk masa depan, dan itu benar-benar menyentuh hati saya. Saya menantikan untuk menjadikan Orlando sebagai rumah baru saya, bertemu para pendukung, merasakan energi di Inter&Co Stadium, dan memberikan segalanya untuk membantu tim meraih prestasi besar."
Griezmann juga memposting pesan perpisahan kepada Atletico Madrid, klub yang telah membawanya mencapai status ikonik.
"Masih banyak kesempatan di depan kita untuk meraih kebahagiaan. Saya ingin setiap menit yang tersisa di sini menjadi penghormatan bagi lambang ini. Yang terbaik masih akan datang. Kita akan melakukannya seperti biasa: bersama-sama," tulisnya di media sosial.
"Warna merah dan putih akan tetap menjadi bagian dari hidup saya hingga napas terakhir musim 2026 ini. Dan hati saya akan selamanya bersama mereka."
Apa yang dikatakan Orlando
Orlando yakin kedatangan legenda Prancis ini akan membantu membangkitkan musim yang awalnya berjalan lambat. Saat ini, Orlando berada di peringkat ke-13 di Wilayah Timur dengan hanya mengumpulkan tiga poin dari lima pertandingan.
"Antoine adalah pesepakbola yang lengkap - kreatif, cerdas, dan tajam - serta ia adalah pemenang yang telah teruji di panggung-panggung terbesar dalam sepak bola," kata Ricardo Moreira, manajer umum dan direktur olahraga Orlando City dalam sebuah pernyataan.
"Selain bakatnya, dia membawa kepemimpinan, semangat yang tak kenal lelah, dan mental juara yang akan mengangkat semua orang di sekitarnya. Ini adalah perekrutan yang sangat penting bagi klub dan kelompok pemilik kami, dan kami sangat senang menyambut Antoine serta keluarganya di Orlando."
Karier yang cemerlang di Eropa
Griezmann kemungkinan besar akan menjadi salah satu pemain terbaik di liga. Pemain asal Prancis ini pernah menjadi kapten tim nasionalnya, mencetak 44 gol untuk Les Bleus, dan memenangkan Piala Dunia 2018. Karier klubnya memang sedikit kurang diwarnai trofi, namun tetap sangat sukses. Ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Atletico Madrid, empat kali masuk dalam Tim Terbaik La Liga, dan dua kali finis di posisi ketiga dalam perebutan Ballon d'Or.
Pemain berusia 34 tahun ini memang mengalami sedikit penurunan performa tahun ini, namun tetap menjadi pemain kunci bagi Atleti. Ia telah mencetak enam gol dan memberikan satu assist di liga utama Spanyol, serta mencetak lima gol dalam perjalanan Atleti di Copa del Rey.
Landasan baru bagi Orlando
Orlando memiliki skuad inti yang masih muda, serta rekam jejak dalam mendatangkan pemain-pemain top dari Eropa, termasuk Kaka dan Nani. Dan dengan Griezmann, mereka mungkin saja akan segera memiliki bintang yang mampu mengangkat level tim.