Griezmann sudah lama menyatakan keinginannya untuk bermain di Major League Soccer. Pemain asal Prancis ini adalah penggemar berat olahraga Amerika, dan sering terlihat hadir di pertandingan NBA. Kini kepindahannya itu akhirnya resmi.

"Saya sangat antusias untuk memulai babak baru dalam karier saya bersama Orlando City," kata Griezmann dalam sebuah pernyataan.

"Sejak percakapan pertama saya dengan klub, saya bisa merasakan ambisi yang kuat dan visi yang jelas untuk masa depan, dan itu benar-benar menyentuh hati saya. Saya menantikan untuk menjadikan Orlando sebagai rumah baru saya, bertemu para pendukung, merasakan energi di Inter&Co Stadium, dan memberikan segalanya untuk membantu tim meraih prestasi besar."

Griezmann juga memposting pesan perpisahan kepada Atletico Madrid, klub yang telah membawanya mencapai status ikonik.

"Masih banyak kesempatan di depan kita untuk meraih kebahagiaan. Saya ingin setiap menit yang tersisa di sini menjadi penghormatan bagi lambang ini. Yang terbaik masih akan datang. Kita akan melakukannya seperti biasa: bersama-sama," tulisnya di media sosial.

"Warna merah dan putih akan tetap menjadi bagian dari hidup saya hingga napas terakhir musim 2026 ini. Dan hati saya akan selamanya bersama mereka."




















