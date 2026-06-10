"Sangat antusias," kata Lionel Messi saat membahas peluang Argentina untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia setelah mencetak gol yang memecahkan rekor dalam laga persahabatan terakhir

Messi menyadari bahwa status sebagai juara bertahan membebani Argentina, namun ia memperingatkan bahwa mengalahkan mereka tidak akan mudah. Kapten tim itu menyoroti semangat kompetitif yang menjadi ciri khas masa kepelatihan Lionel Scaloni dan meminta para pendukung untuk tetap percaya pada para pemain yang telah menunjukkan ketangguhan dalam pertandingan-pertandingan tersulit.

Mengenai komitmen yang dapat diharapkan dari tim, Messi menegaskan: "Kelompok ini pantas mendapatkan semua yang terjadi pada mereka. Kami akan berusaha seperti yang selalu kami lakukan, sehingga orang-orang tidak ragu bahwa kami akan memberikan segalanya, seperti yang selalu kami lakukan dan seperti yang telah kami lakukan selama ini. Seperti yang selalu kami lakukan saat saya bersama Tim Nasional. Terkadang berhasil, terkadang tidak, tetapi kami beruntung dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan hasil positif. Ini sulit, dan semakin sulit setiap kali, tapi kami sudah terbiasa dengan itu dan para penggemar juga sudah terbiasa, dan kami akan berusaha untuk mengulanginya. Lalu, mungkin terjadi atau mungkin tidak, itulah sepak bola. Jangan ragu bahwa akan sulit bagi lawan-lawan kami untuk mengalahkan kami karena kami adalah tim yang sangat kompetitif."