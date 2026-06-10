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"Sangat antusias," kata Lionel Messi saat membahas peluang Argentina untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia setelah mencetak gol yang memecahkan rekor dalam laga persahabatan terakhir
Messi kembali dalam kondisi prima
Messi sekali lagi membuktikan mengapa ia menjadi sosok kunci dalam harapan Argentina. Dalam kemenangan 3-0 atas Islandia, yang digelar di Stadion Jordan-Hare di Alabama, pemain asal Rosario itu masuk ke lapangan pada menit ke-70 dan melalui tendangan penalti yang sempurna, Messi tidak hanya memastikan kemenangan, tetapi juga mencetak gol ke-117 untuk negaranya sambil pulih dari masalah kebugaran yang mengganggu.
Setelah pertandingan, Messi mengungkapkan rasa lega atas kondisi fisiknya kepada TyC Sports: "Menikmatinya sejak awal, saya sudah tidak sabar untuk bermain sejak tiba dengan rasa tidak nyaman ini. Senang, menikmati setiap momen, dan bersemangat seperti biasa. Saya merasa hebat, saya sangat ingin memulai dan menghilangkan rasa takut yang muncul saat mengalami ketidaknyamanan ini, agar bisa bermain dengan bebas. Kami memiliki waktu seminggu untuk memastikan semua pemain bugar dan siap untuk pertandingan pembuka."
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Rekor Labruna terpecahkan
Pada usia 38 tahun, 11 bulan, dan 14 hari, Messi secara resmi menjadi pemain tertua yang mencetak gol untuk Albiceleste. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh legenda Angel Labruna, yang telah memegang rekor tersebut sejak 1957. Idola River Plate itu mencetak gol internasional terakhirnya pada usia 38 tahun, sembilan bulan, dan delapan hari dalam pertandingan yang tak terlupakan melawan Brasil. Kehadiran Messi di lapangan saat melawan Islandia menandai penampilan resminya yang ke-199 untuk Argentina. Angka ini memperkuat posisinya sebagai pemain dengan penampilan internasional terbanyak dalam sejarah negara tersebut.
Meskipun telah kehilangan rekor pencetak gol terbanyak, Labruna masih memegang rekor lain untuk Argentina. Labruna adalah pemain tertua yang pernah bermain dalam pertandingan tim nasional, setelah berpartisipasi dalam Piala Dunia 1958 di Swedia pada usia 39 tahun dan 260 hari. Karena Messi akan berusia 39 tahun selama Piala Dunia saat ini, ia tidak akan dapat melampaui usia tersebut dalam turnamen ini.
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Ambisi yang tak pernah surut dari sebuah tim pemenang
Messi dengan tegas menjelaskan bahwa kesuksesan di masa lalu tidak mengurangi semangat kompetitif skuad Argentina. Kapten tim itu menekankan bahwa mentalitas tim tetap sama seperti saat mereka mencapai puncak sepak bola dunia di Qatar, dan bahwa dedikasi mereka terhadap seragam tim tidak bisa ditawar-tawar menjelang laga pembuka fase grup melawan Aljazair.
Ketika ditanya tentang ekspektasi untuk mengulangi prestasi tersebut, sang nomor 10 menjawab dengan jelas: "Seperti biasa, setiap kali sebuah kompetisi dimulai, terutama Piala Dunia, saya sangat bersemangat. Saya pernah mengatakan saat itu bahwa kelompok ini tidak akan mengecewakan mereka, dan mereka membuktikannya tahun ini, bertanding tanpa memandang lawan atau kompetisi, serta terus menunjukkan bahwa mereka memiliki hasrat dan antusiasme yang sama untuk bertanding. Ini adalah kelompok pemenang yang selalu menginginkan lebih. Kami akan melangkah selangkah demi selangkah, seperti biasa, namun dengan antusiasme, kegembiraan, dan keyakinan yang besar terhadap apa yang mampu kami lakukan."
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Peringatan langsung bagi para pesaing mereka
Messi menyadari bahwa status sebagai juara bertahan membebani Argentina, namun ia memperingatkan bahwa mengalahkan mereka tidak akan mudah. Kapten tim itu menyoroti semangat kompetitif yang menjadi ciri khas masa kepelatihan Lionel Scaloni dan meminta para pendukung untuk tetap percaya pada para pemain yang telah menunjukkan ketangguhan dalam pertandingan-pertandingan tersulit.
Mengenai komitmen yang dapat diharapkan dari tim, Messi menegaskan: "Kelompok ini pantas mendapatkan semua yang terjadi pada mereka. Kami akan berusaha seperti yang selalu kami lakukan, sehingga orang-orang tidak ragu bahwa kami akan memberikan segalanya, seperti yang selalu kami lakukan dan seperti yang telah kami lakukan selama ini. Seperti yang selalu kami lakukan saat saya bersama Tim Nasional. Terkadang berhasil, terkadang tidak, tetapi kami beruntung dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan hasil positif. Ini sulit, dan semakin sulit setiap kali, tapi kami sudah terbiasa dengan itu dan para penggemar juga sudah terbiasa, dan kami akan berusaha untuk mengulanginya. Lalu, mungkin terjadi atau mungkin tidak, itulah sepak bola. Jangan ragu bahwa akan sulit bagi lawan-lawan kami untuk mengalahkan kami karena kami adalah tim yang sangat kompetitif."