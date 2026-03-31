"Sangat agresif dan cukup teknis" - Pelatih Lionesses, Sarina Wiegman, menjelaskan alasan ia memanggil Erica Parkinson yang berusia 17 tahun untuk pertama kalinya ke tim senior Inggris dalam laga melawan Spanyol dan Islandia

Saat berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pada hari Selasa, Wiegman ditanya apa yang mendorongnya untuk memberikan undangan mendadak kepada Parkinson. "Kami menghubunginya karena kedalaman skuad lini tengah kami sedikit menipis akibat cedera yang dialami Ella Toone dan Grace Clinton, jadi tentu saja, kami harus mencari pemain pengganti," jelas pelatih timnas Inggris itu. "Erica telah melalui jalur pengembangan. Dia bermain di Portugal. Dia tampil bagus bersama tim U-23. Dia adalah gelandang serang yang sangat dinamis, suka menyerang ke depan, serta sangat agresif dan cukup teknis. Tentu saja, ini langkah besar dari tim U-23 dan kompetisi Portugal untuk masuk ke level senior kami, tapi dia mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di level kami.

"Saya pikir dia siap untuk bergabung. Saya pikir bagi setiap pemain muda yang masuk ke lingkungan kami untuk pertama kalinya, tentu saja ada rasa cemas. Seperti yang kita tahu, ini adalah tim yang bermain di level yang sangat tinggi, jadi bagi setiap pemain, ini benar-benar sebuah lompatan. Kami tidak akan memaksakan apa pun. Dia akan bergabung dan menunjukkan [apa yang bisa dia lakukan], dan saya harap dia akan menikmatinya. Saya tidak mengharapkan dia langsung masuk ke susunan pemain utama. Itu bukan yang kami harapkan. Ini adalah proses belajar baginya. Tapi saya harap dia bisa beradaptasi dengan cepat ke level yang dibutuhkan di lingkungan senior kami.

"Dia terkejut. Dia tak bisa berkata-kata, katanya, tapi dia sangat senang, terkejut, dan bersemangat, tentu saja."