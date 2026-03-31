"Sangat agresif dan cukup teknis" - Pelatih Lionesses, Sarina Wiegman, menjelaskan alasan ia memanggil Erica Parkinson yang berusia 17 tahun untuk pertama kalinya ke tim senior Inggris dalam laga melawan Spanyol dan Islandia
Parkinson mendapat panggilan pertama ke tim senior Inggris pada usia 17 tahun
Ada banyak hal yang perlu diulas dari skuad Inggris terbaru pilihan Wiegman. Leah Williamson masuk dalam daftar, meski tidak tampil dalam tiga pertandingan terakhir Arsenal akibat cedera otot paha belakang, sementara Beth Mead juga kembali setelah absen pada pemusatan latihan sebelumnya karena masalah tulang kering. Namun, Ella Toone, Aggie Beever-Jones, atau Grace Clinton tidak seberuntung itu dalam hal cedera, karena ketiganya absen akibat masalah kesehatan yang masih berlanjut.
Hal itu, bagaimanapun, membuka jalan bagi wajah baru untuk masuk ke dalam skuad, karena Wiegman memasukkan Parkinson ke dalam skuadnya untuk pertama kalinya. Meskipun baru berusia 17 tahun, gelandang serang muda ini telah bermain secara reguler di level senior di liga utama Portugal selama tiga musim bersama Valadares Gaia, dan ia juga telah bergabung dengan tim U-23 Inggris pada jeda internasional terakhir. Kini, ia berkesempatan untuk melangkah lebih jauh ke tim senior Lionesses.
Penjelasan: Mengapa Wiegman memanggil pemain muda berbakat Parkinson
Saat berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pada hari Selasa, Wiegman ditanya apa yang mendorongnya untuk memberikan undangan mendadak kepada Parkinson. "Kami menghubunginya karena kedalaman skuad lini tengah kami sedikit menipis akibat cedera yang dialami Ella Toone dan Grace Clinton, jadi tentu saja, kami harus mencari pemain pengganti," jelas pelatih timnas Inggris itu. "Erica telah melalui jalur pengembangan. Dia bermain di Portugal. Dia tampil bagus bersama tim U-23. Dia adalah gelandang serang yang sangat dinamis, suka menyerang ke depan, serta sangat agresif dan cukup teknis. Tentu saja, ini langkah besar dari tim U-23 dan kompetisi Portugal untuk masuk ke level senior kami, tapi dia mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di level kami.
"Saya pikir dia siap untuk bergabung. Saya pikir bagi setiap pemain muda yang masuk ke lingkungan kami untuk pertama kalinya, tentu saja ada rasa cemas. Seperti yang kita tahu, ini adalah tim yang bermain di level yang sangat tinggi, jadi bagi setiap pemain, ini benar-benar sebuah lompatan. Kami tidak akan memaksakan apa pun. Dia akan bergabung dan menunjukkan [apa yang bisa dia lakukan], dan saya harap dia akan menikmatinya. Saya tidak mengharapkan dia langsung masuk ke susunan pemain utama. Itu bukan yang kami harapkan. Ini adalah proses belajar baginya. Tapi saya harap dia bisa beradaptasi dengan cepat ke level yang dibutuhkan di lingkungan senior kami.
"Dia terkejut. Dia tak bisa berkata-kata, katanya, tapi dia sangat senang, terkejut, dan bersemangat, tentu saja."
Berhak mewakili empat negara: Mengapa Parkinson memilih Inggris?
Parkinson memiliki kisah yang menarik. Lahir di Singapura dari ayah berkebangsaan Inggris dan ibu berkebangsaan Jepang, ia juga berhak membela Portugal, tempat ia menetap sejak usia 10 tahun. Ia menguasai empat bahasa dan telah mencatatkan lebih dari 70 penampilan di level senior, setelah memulai debutnya bersama Valadares Gaia pada usia 15 tahun. Sejak saat itu, Parkinson terus menunjukkan peningkatan performa, dan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga BPI musim lalu. Ia juga berada di jalur yang tepat untuk melampaui kontribusi golnya pada musim tersebut, dengan empat gol dan dua assist dalam 14 penampilan liga sejauh ini.
Mengenai alasan mengapa Parkinson memilih mewakili Inggris, bukan salah satu dari tiga negara lain yang memenuhi syarat baginya, remaja itu menjelaskan tahun lalu bahwa itu adalah "negara pertama yang mengundang saya ke pusat pelatihan nasional". "Mereka mengirim seorang pencari bakat ke Portugal untuk menonton pertandingan saya. Saat itu saya bermain bersama anak laki-laki. Mereka melihat beberapa cuplikan video saya di internet dan menyadari bahwa saya setengah Inggris," katanya. "Begitu saya tiba di sini, saya langsung sangat menyukai budayanya. Semua orang ramah, tetapi juga ambisius. Saya menikmati cara Inggris menjalankan sesi latihan dan gaya permainan mereka dalam pertandingan."
Kapan Parkinson bisa melakukan debutnya bersama Lionesses?
Memang, kecil kemungkinan Parkinson akan melakukan debut internasional seniornya dalam pertandingan berikutnya bersama The Lionesses. Tim asuhan Wiegman akan menjamu Spanyol, juara dunia bertahan, di Wembley pada 14 April, dengan target untuk tetap unggul atas La Roja di grup kualifikasi Piala Dunia mereka. Hanya tim yang finis di puncak klasemen yang akan memastikan tiket otomatis ke turnamen di Brasil tahun depan, sementara tim lain harus melalui jalur play-off.
Namun, dengan pertandingan melawan Islandia, yang berhasil dikalahkan Inggris dengan mudah pada pertemuan pertama mereka awal bulan ini, yang akan digelar beberapa hari kemudian, ada peluang bagi remaja ini jika ia tampil mengesankan. The Lionesses akan menutup tahap kualifikasi ini pada bulan Juni, dengan lawatan ke Spanyol dan pertandingan kandang melawan Ukraina. Parkinson berharap ia juga dapat terlibat dalam pemusatan latihan tersebut.