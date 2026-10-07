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Sang jimat kembali! Kylian Mbappe kembali berlatih tepat waktu jelang laga-laga krusial Real Madrid di bawah Jose Mourinho
Mbappe kembali masuk skuad untuk laga melawan Villarreal
Mbappe telah kembali berlatih penuh di Valdebebas, memberikan dorongan besar bagi Real Madrid menjelang laga-laga La Liga mereka berikutnya. Penyerang itu terlihat berlatih bersama rekan-rekan setimnya pada Rabu, tampak bugar dan siap beraksi setelah sempat menepi usai mengalami cedera lutut saat Prancis meraih kemenangan atas Turkiye di UEFA Nations League. Kehadirannya di tempat latihan menegaskan bahwa ia berada di jalur yang tepat untuk tampil melawan Villarreal pada Sabtu ini, seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Marca.
Kembalinya pemain asal Prancis itu terjadi setelah jeda internasional yang penuh dinamika, yang mencakup satu gol untuk Prancis, kekhawatiran cedera setelahnya, dan liburan singkat yang memicu perdebatan di kalangan pendukung setia Madridista. Terlepas dari kehebohan seputar perjalanan terbarunya ke Paris dan Swiss, Mbappe tampak fokus selama sesi latihan di bawah Mourinho.
- AFP
Statistik penting menyoroti arti krusial dari comeback
Meski sorotan di luar lapangan terkait gaya hidupnya dan ambisi Ballon d'Or mendominasi media sosial, kontribusi Mbappe di atas lapangan tetap tak tertandingi dalam skuad saat ini. Ia sudah berkontribusi atas 40% dari total gol Real Madrid musim ini, dengan mencetak delapan gol dari 20 gol tim.
Tujuh dari golnya tercipta di kompetisi liga domestik, dengan Santiago Bernabeu menjadi arena paling produktif baginya. Ia baru-baru ini mencetak hat-trick sensasional melawan Real Sociedad dan kemudian menambahkannya dengan dwigol kontra Rayo Vallecano. Dengan Real Madrid saat ini berada di peringkat keempat klasemen La Liga dengan 15 poin, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Barcelona, kemampuannya untuk mendominasi pertandingan di ibu kota Spanyol akan sangat krusial pada Sabtu ini.
Dampak di kompetisi Eropa
Pengaruh sang penyerang meluas melampaui La Liga hingga ke Liga Champions. Mbappe berperan penting dalam kemenangan pembuka Madrid 2-1 atas Inter, dengan mencetak gol krusial yang memastikan Real Madrid memulai kampanye Eropa mereka dengan catatan positif. Secara statistik, ia telah mencetak gol dalam lima dari delapan penampilannya musim ini, menunjukkan level konsistensi yang diandalkan Mourinho untuk keseimbangan taktik.
Namun, mantan pemain PSG itu masih punya ruang untuk perbaikan terkait performanya di laga tandang. Ia gagal mencetak gol dalam lawatan berat menghadapi Real Betis dan Atletico Madrid, yang menunjukkan bahwa penampilan terbaiknya saat ini masih lebih banyak tersaji di hadapan pendukung tuan rumah.
- Getty Images Sport
Jadwal Oktober yang brutal menanti
Waktu pemulihan Mbappe sangat tepat mengingat jadwal berat yang menanti Real Madrid dalam beberapa pekan ke depan. Setelah menghadapi Villarreal, Real Madrid harus menjalani laga kandang melawan Sevilla sebelum bertandang untuk menghadapi rival abadi Barcelona pada 25 Oktober.
Selain bentrokan domestik berisiko tinggi tersebut, klub juga harus menjalani tugas di Eropa melawan Roma dan RB Leipzig. Mbappe kini memiliki waktu singkat untuk mematangkan ketajamannya dalam pertandingan sebelum kembali menginjak lapangan di bawah sorotan lampu Bernabeu.
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