Sang jimat kembali! Kylian Mbappe kembali berlatih tepat waktu jelang laga-laga krusial Real Madrid di bawah Jose Mourinho

Mbappe telah kembali berlatih penuh di Valdebebas, memberikan dorongan besar bagi Real Madrid menjelang laga-laga La Liga mereka berikutnya. Penyerang itu terlihat berlatih bersama rekan-rekan setimnya pada Rabu, tampak bugar dan siap beraksi setelah sempat menepi usai mengalami cedera lutut saat Prancis meraih kemenangan atas Turkiye di UEFA Nations League. Kehadirannya di tempat latihan menegaskan bahwa ia berada di jalur yang tepat untuk tampil melawan Villarreal pada Sabtu ini, seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Marca.

Kembalinya pemain asal Prancis itu terjadi setelah jeda internasional yang penuh dinamika, yang mencakup satu gol untuk Prancis, kekhawatiran cedera setelahnya, dan liburan singkat yang memicu perdebatan di kalangan pendukung setia Madridista. Terlepas dari kehebohan seputar perjalanan terbarunya ke Paris dan Swiss, Mbappe tampak fokus selama sesi latihan di bawah Mourinho.