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Sang Hiu mendarat di Paris! PSG tuntaskan transfer blockbuster €50 juta untuk bintang Barcelona Ferran Torres
PSG tuntaskan transfer Ferran Torres senilai €50 juta
PSG telah secara resmi menuntaskan perekrutan Torres dari Barcelona setelah berhari-hari negosiasi intens. Raksasa Prancis itu telah mencapai kesepakatan penuh dengan klub Catalan tersebut untuk biaya transfer yang dilaporkan berada di kisaran €50 juta. Penyerang berusia 26 tahun itu telah menandatangani kontrak lima tahun yang menguntungkan, yang akan membuatnya tetap berada di ibu kota Prancis hingga 2031. Ia juga diberikan nomor punggung sembilan yang prestisius menjelang kampanye baru di Parc des Princes.
Torres meninggalkan Camp Nou setelah menjalani periode domestik yang sangat sukses. Ia memenangkan tiga gelar Liga, satu Copa del Rey, dan tiga Piala Super Spanyol sejak bergabung dari Manchester City pada awal 2022.
Pahlawan Piala Dunia tiba di Paris
Transfer blockbuster ini datang hanya beberapa pekan setelah Torres mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan nasional di panggung terbesar. Penyerang dinamis itu mencetak gol penentu kemenangan dramatis pada menit ke-106 melawan Argentina di final Piala Dunia 2026 untuk memastikan gelar dunia kedua bagi Spanyol.
PSG merilis pernyataan resmi singkat untuk menyambut rekrutan bintang baru mereka. "Paris Saint-Germain dengan senang hati mengumumkan bahwa klub telah mengamankan jasa Ferran Torres," konfirmasi klub tersebut di situs resminya. "Penyerang Spanyol pemenang Piala Dunia itu telah menandatangani kontrak dengan Klub hingga 2031 dan akan mengenakan nomor punggung 9."
Bersatu kembali dengan pelatih Enrique
Pindah ke ibu kota Prancis menjadi peluang besar bagi Torres, terutama karena itu membuatnya kembali bekerja sama dengan mantan pelatih Spanyol, Luis Enrique. Pelatih kepala PSG tersebut diketahui mengagumi sang penyerang dan sebelumnya menjadikannya komponen taktis yang vital dalam susunan tim nasionalnya.
Torres telah memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya di Barcelona. Karena belum ada perpanjangan kontrak dalam waktu dekat, penyerang itu secara aktif menjajaki kemungkinan hengkang pada musim panas ini demi menjamin menit bermain reguler sebagai starter di tempat lain. Meski persaingan untuk memperebutkan tempat di sisi penyerang senior Robert Lewandowski sangat ketat, Torres tetap sangat efektif. Ia masih mampu mencetak 40 gol dalam 94 penampilan di semua kompetisi selama dua musim terakhir di bawah asuhan Hansi Flick.
- Getty Images
Barcelona mencari pengganti di lini serang
Suntikan dana tunai sebesar €50 juta ini memberikan dorongan finansial yang sangat dibutuhkan bagi Barcelona, yang dengan cepat menolak tawaran awal €40 juta dari PSG pada awal bulan ini. Dana vital tersebut akan memberi raksasa Spanyol itu fleksibilitas taktis yang jauh lebih besar pada sisa bursa transfer.
Tim asuhan Flick kini harus bekerja dengan cermat untuk memperkuat lini serang mereka setelah kepergian besar ini. Kubu La Liga itu sudah merekrut Anthony Gordon dari Newcastle dan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund untuk membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan.
Sementara itu, Torres akan segera bergabung ke dalam skuad PSG bertabur bintang milik Enrique. Penyerang serbabisa asal Spanyol itu sangat diharapkan untuk tampil sebagai figur sentral saat PSG kembali melancarkan upaya serius memburu Liga Champions musim ini.
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