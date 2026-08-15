PSG telah secara resmi menuntaskan perekrutan Torres dari Barcelona setelah berhari-hari negosiasi intens. Raksasa Prancis itu telah mencapai kesepakatan penuh dengan klub Catalan tersebut untuk biaya transfer yang dilaporkan berada di kisaran €50 juta. Penyerang berusia 26 tahun itu telah menandatangani kontrak lima tahun yang menguntungkan, yang akan membuatnya tetap berada di ibu kota Prancis hingga 2031. Ia juga diberikan nomor punggung sembilan yang prestisius menjelang kampanye baru di Parc des Princes.

Torres meninggalkan Camp Nou setelah menjalani periode domestik yang sangat sukses. Ia memenangkan tiga gelar Liga, satu Copa del Rey, dan tiga Piala Super Spanyol sejak bergabung dari Manchester City pada awal 2022.