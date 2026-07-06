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Sandro Tonali resmi bergabung dengan Tottenham dengan nilai transfer £100 juta, sementara gelandang asal Italia itu menjelaskan ‘keajaiban’ yang meyakinkannya untuk meninggalkan Newcastle dan pindah ke London Utara
Spurs merogoh kocek dalam-dalam untuk mendatangkan bintang asal Italia
Klub asal London Utara itu dilaporkan sempat mengajukan tawaran awal sebesar £80 juta ($107 juta) yang ditolak oleh The Magpies, namun akhirnya mencapai kesepakatan dengan skema senilai £92,5 juta sebagai pembayaran di muka ditambah £7,5 juta sebagai bonus berdasarkan performa. Meskipun mendapat minat dari beberapa klub elit di seluruh benua Eropa, Tonali mengungkapkan bahwa percakapan panjang dengan pelatih barunya membuat keputusannya menjadi mudah.
Kedua orang Italia ini memiliki ikatan melalui Brescia, klub tempat Tonali mulai menonjol dan kota kelahiran De Zerbi. Berbicara mengenai keputusannya untuk bergabung dengan klub tersebut, Tonali mengatakan: "Saya sangat senang berada di sini. Orang-orang bilang ada empat atau lima klub yang tertarik—padahal hanya ada satu. Saya berbicara dengan pelatih kepala selama hampir dua jam tentang klub, para penggemar, stadion, dan gaya sepak bola kami. Rasanya seperti keajaiban karena saya langsung tahu bahwa saya harus bergabung dengan Tottenham. Saya sudah beberapa kali bermain melawan Tottenham dan selalu merasakan atmosfer yang luar biasa yang diciptakan oleh para penggemar yang hebat. Saya tidak sabar untuk memulai musim ini."
- Getty Images Sport
De Zerbi berhasil mendatangkan incaran utamanya
Bagi De Zerbi, kedatangan Tonali bukan sekadar peningkatan taktis; ini merupakan reuni dengan pemain yang telah ia amati dengan cermat sejak awal kariernya di Italia. Pelatih kepala Spurs itu yakin kedatangan Tonali akan mengubah lini tengah tim asal London Utara tersebut.
De Zerbi mengungkapkan kegembiraannya atas penandatanganan ini, dengan menyatakan: "Sandro adalah pemain istimewa dan rekrutan hebat bagi klub kami. Saya telah mengikutinya sejak lama, karena ia tumbuh dari akademi klub asal kota kelahiran saya, Brescia, dan saya sangat senang bisa bekerja sama dengannya sekarang. Mengingat kualitasnya, ada banyak minat terhadap Sandro pada musim panas ini. Namun, ia sangat jelas dalam keinginannya untuk bergabung dengan Tottenham, dan saya yakin para penggemar kami akan menyukai apa yang ia bawa ke tim."
Perpisahan yang penuh campuran rasa manis dan pahit dari Tyneside
Tonali meninggalkan St James' Park sebagai pahlawan yang sangat dicintai, setelah membantu Newcastle mengakhiri penantian selama 70 tahun untuk meraih trofi besar dengan mengangkat trofi Carabao Cup pada tahun 2025. Perjalanannya di wilayah Timur Laut Inggris tidak luput dari tantangan, termasuk skorsing selama 10 bulan yang menjadi sorotan publik akibat pelanggaran terkait taruhan di awal masa baktinya, namun gelandang ini berhasil menjalin ikatan yang erat dengan para pendukung klub dan manajer Eddie Howe. Dalam pesan perpisahan yang penuh emosi, pemain internasional Italia ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka yang telah mendukungnya melalui pasang surut kariernya.
"Tiga tahun lalu saya datang ke Newcastle tanpa benar-benar tahu apa yang akan saya hadapi. Hari ini saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal dan sulit menemukan kata-kata yang tepat," tulis Tonali.
"Saya ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada klub. Kepada orang-orang yang bekerja setiap hari di lapangan latihan dan tak terlihat oleh siapa pun, serta semua yang menyambut saya dan membuat saya merasa seperti di rumah sejak hari pertama. Terima kasih kepada staf dan rekan-rekan setim yang percaya pada saya dan membantu saya berkembang. Ucapan khusus untuk manajer, Eddie, yang menjadi sosok pembimbing sejati dan selalu mendukung saya sepanjang perjalanan ini."
"Namun di atas segalanya, saya ingin berbicara langsung kepada para penggemar. Saat keadaan sulit bagi saya, kalian selalu ada di sana. Tak ada satu hari pun saya merasa sendirian. Saya merasakannya setiap kali berada di St James’ Park. Itu adalah sesuatu yang akan saya bawa sepanjang sisa hidup saya."
"Bersama-sama, kita telah mencapai sesuatu yang telah ditunggu-tunggu kota ini selama puluhan tahun. Di Wembley hari itu, momennya sangat istimewa, sebuah momen bersejarah yang bisa kita bagikan bersama. Kepada para penggemar yang tak pernah berhenti percaya, yang tak pernah berhenti mendukung klub ini, yang selalu ada di masa-masa tersulit, trofi itu adalah untuk kalian."
"Sepak bola yang membawa saya ke Newcastle. Hari ini saya pergi bersama istri dan putra kami, yang lahir selama saya berada di sini. Kota ini memberi saya lebih dari sekadar sepak bola. Kota ini memberi saya rumah, momen-momen yang akan selalu saya kenang, dan orang-orang yang akan selalu saya syukuri. Terima kasih atas segalanya."
- Getty
Pengalaman di Eropa dan kualitas teknis
Petinggi Spurs, yang dipimpin oleh direktur olahraga Johan Lange, memandang investasi sebesar £100 juta ini sebagai langkah penting untuk bersaing di papan atas Liga Premier. Rekam jejak Tonali, yang mencakup gelar juara Serie A bersama AC Milan dan penampilan gemilang di Liga Champions, memberikan pengalaman level elit yang sangat dibutuhkan oleh skuad.
Lange menyoroti atribut-atribut yang menjadikan pemain berusia 26 tahun ini sebagai target prioritas, dengan mengatakan: "Sandro adalah salah satu gelandang terbaik di Eropa dan kami sangat senang menyambutnya di Klub ini. Dia memiliki kualitas teknis yang luar biasa serta kecerdasan sepak bola yang mumpuni, dan memiliki karakter untuk berkembang di lingkungan yang menuntut dan penuh tekanan. Sandro membawa pengalaman berharga di level tertinggi, baik di kompetisi domestik maupun di kompetisi Eropa, dan saya yakin para pendukung kami akan menyukai energi serta dedikasinya di lapangan. Kami semua sangat antusias menantikan saat dia mengenakan seragam Lilywhite kami yang legendaris untuk pertama kalinya."
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