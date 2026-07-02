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Sandro Tonali menyebut gaya hidup, keluarga, dan Roberto De Zerbi sebagai alasan di balik kepindahannya ke Tottenham, saat gelandang tersebut mengonfirmasi kepergiannya dari Newcastle
Sentuhan pribadi De Zerbi menjadi penentu kemenangan
Tottenham berhasil melakukan langkah besar dengan mencapai kesepakatan untuk merekrut Tonali seharga £100 juta. Gelandang berusia 26 tahun itu mengakui bahwa kehadiran pelatih kepala asal Italia di Tottenham Hotspur Stadium menjadi faktor penentu dalam keputusannya untuk meninggalkan Tyneside.
Saat berbicara kepada Sky Sport, Tonali menjelaskan prosesnya: "[Negosiasi] ini memakan waktu cukup lama. Kami sudah mencapai semacam kesepakatan dengan Newcastle, kami berdiskusi setiap hari dan akhirnya berhasil. Mereka menginginkan yang terbaik dari saya, sementara kami menginginkan kesepakatan terbaik bagi mereka. Kami berpisah dengan hubungan yang sangat baik, kami semua senang, dan saya siap untuk petualangan baru ini."
Ketika ditanya mengapa ia memilih Tottenham, Tonali menjawab: “De Zerbi memainkan peran besar dalam hal ini, dan ini juga merupakan pilihan gaya hidup serta keputusan keluarga setelah tiga tahun di Newcastle. De Zerbi layak mendapatkan banyak pujian; ia melakukannya tidak hanya sebagai sesama warga Brescia dan seorang teman, tetapi juga sebagai pekerja keras yang berkomitmen penuh terhadap hal ini.”
- Getty Images Sport
Rekor baru bagi Spurs
Total nilai transfer Tonali diperkirakan akan melampaui rekor klub sebelumnya sebesar 85 juta poundsterling, yang dicetak melalui perekrutan Mateus Fernandes baru-baru ini, yang menunjukkan ambisi besar klub di bawah kepemimpinan saat ini. Tonali, yang telah berangkat ke London bersama perwakilannya dan istrinya, berfokus untuk langsung tampil maksimal.
"Kami melangkah selangkah demi selangkah: pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak, lalu kami akan berangkat ke kamp pelatihan. Tim akan siap dalam sebulan karena Piala Dunia sudah di depan mata. Klub baru saja melewati musim yang sulit, tetapi kami akan berusaha memastikan semuanya berjalan lancar," tambah gelandang tersebut, sambil menguraikan rencana terdekatnya untuk musim panas ini.
Bermimpi tentang kembalinya Azzurri
Meskipun sangat antusias dengan Liga Premier, Tonali tetap sangat terikat dengan akar budayanya dan tim nasional Italia. Ia mengungkapkan keinginannya agar mantan direktur Milan, Paolo Maldini, menjabat posisi di Azzurri—langkah yang akan sangat memengaruhi ambisinya di level internasional. "Tujuannya adalah kembali ke Piala Dunia. Rasanya menyakitkan harus absen untuk ketiga kalinya berturut-turut. Saya akan berbicara dengan Maldini; bekerja sama dengannya pasti akan menjadi pengalaman yang luar biasa, bahkan di tim nasional, mengingat apa yang telah ia lakukan di Milan. Ia adalah juara hebat dan sosok yang luar biasa," kata Tonali.
- Getty Images Sport
Lini tengah mulai terbentuk
Tonali meninggalkan Newcastle setelah berhasil memulihkan reputasinya pasca skorsing yang menjadi sorotan publik, dan pada akhirnya menjadi pilar penting di lini tengah The Magpies bersama Bruno Guimaraes. Kedatangannya di London Utara menandai selesainya perombakan besar-besaran di lini tengah Spurs, yang memberikan De Zerbi kualitas teknis dan kecerdasan taktis yang dibutuhkan untuk sistem permainannya.
Dengan masalah hukum yang telah berlalu dan masa-masa puncak kariernya masih di depan mata, perekrutan Tonali dipandang sebagai potongan terakhir dari teka-teki bagi tim Tottenham yang ingin kembali ke jajaran elit Eropa. Pemain internasional Italia ini kini akan berusaha menerjemahkan pengalamannya di Serie A dan Liga Premier menjadi babak sukses di ibu kota, didukung oleh dukungan keluarganya dan bimbingan taktis dari De Zerbi.