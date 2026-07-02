Sandro Tonali menyebut gaya hidup, keluarga, dan Roberto De Zerbi sebagai alasan di balik kepindahannya ke Tottenham, saat gelandang tersebut mengonfirmasi kepergiannya dari Newcastle

Tottenham berhasil melakukan langkah besar dengan mencapai kesepakatan untuk merekrut Tonali seharga £100 juta. Gelandang berusia 26 tahun itu mengakui bahwa kehadiran pelatih kepala asal Italia di Tottenham Hotspur Stadium menjadi faktor penentu dalam keputusannya untuk meninggalkan Tyneside.

Saat berbicara kepada Sky Sport, Tonali menjelaskan prosesnya: "[Negosiasi] ini memakan waktu cukup lama. Kami sudah mencapai semacam kesepakatan dengan Newcastle, kami berdiskusi setiap hari dan akhirnya berhasil. Mereka menginginkan yang terbaik dari saya, sementara kami menginginkan kesepakatan terbaik bagi mereka. Kami berpisah dengan hubungan yang sangat baik, kami semua senang, dan saya siap untuk petualangan baru ini."

Ketika ditanya mengapa ia memilih Tottenham, Tonali menjawab: “De Zerbi memainkan peran besar dalam hal ini, dan ini juga merupakan pilihan gaya hidup serta keputusan keluarga setelah tiga tahun di Newcastle. De Zerbi layak mendapatkan banyak pujian; ia melakukannya tidak hanya sebagai sesama warga Brescia dan seorang teman, tetapi juga sebagai pekerja keras yang berkomitmen penuh terhadap hal ini.”











