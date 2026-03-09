Getty
Sandro Tonali mengatakan bahwa dia 'layak bermain untuk tim besar' dalam pukulan telak bagi Newcastle, sementara Manchester United dan Arsenal mengincar transfer 'bernilai tinggi' untuk gelandang Italia tersebut
Kontrak Tonali: Mengapa bintang Newcastle memiliki harga jual yang sangat tinggi
Newcastle telah mengikat Tonali dengan kontrak hingga 2029, dengan opsi perpanjangan 12 bulan tambahan dalam kesepakatan tersebut. Mereka tidak berada di bawah tekanan untuk menjual dan tetap dalam posisi untuk meminta biaya tertinggi untuk aset berharga mereka jika tawaran diterima dalam waktu dekat.
Pada akhir jendela transfer musim dingin, dikabarkan bahwa Tonali masuk dalam radar Arsenal. Pembicaraan tentang pendekatan resmi segera diturunkan, tetapi The Gunners dikabarkan mengagumi pesaing domestik yang telah mengatasi banyak tantangan untuk menjadi bintang papan atas di Inggris.
United dan Chelsea juga sedang mencari tambahan untuk lini tengah mereka, dengan keduanya berharap dapat memanfaatkan dana yang dihasilkan dari kualifikasi Liga Champions musim panas ini. Mungkin mereka akan mencoba menguji keteguhan Newcastle dalam mempertahankan jasa Tonali - dengan The Magpies berisiko gagal finis di posisi tujuh besar musim ini.
Apakah Tonali akan bergabung dengan Manchester United, Arsenal, atau Chelsea?
Ketika ditanya apakah Tonali bisa pindah, mantan pemain internasional Italia dan pemain pinjaman Newcastle, Rossi - yang berbicara bekerja sama dengan BetVictor Online Casino - mengatakan kepada GOAL: “Dia pantas mendapatkannya. Dia telah menjadi pemain hebat untuk Newcastle. Dia hebat di Milan, hebat untuk Newcastle.
“Dia adalah pemimpin di lapangan. Dia memberikan kualitas yang tinggi, tetapi juga kuantitas. Jadi, pemain seperti ini sangat langka di sepak bola saat ini. Jadi, dia pantas bermain untuk tim besar. Harga transfer di sepak bola saat ini gila-gilaan. Jadi, Anda pasti harus membayar harga tertinggi untuk pemain seperti dia.”
Terungkap: Kapan keputusan mengenai masa depan Tonali akan diambil
Agen Tonali mengklaim bahwa pembicaraan mengenai nilai transfer dan potensi destinasi baru akan dibahas di lain waktu. Giuseppe Riso, agen Tonali, mengatakan kepada Tuttosport saat memberikan pembaruan tentang masa depan kliennya: “Pembicaraan transfer ini akan dilakukan nanti. Kita akan lihat bagaimana musim ini berakhir, lalu kita akan memutuskan apa yang akan dilakukan.
“Saat ini tidak ada preferensi. Masih terlalu dini. Apa yang kita katakan hari ini tidak akan berlaku besok. Newcastle tidak bisa melepasnya sekarang, dan tidak ada gunanya pindah, terutama karena Sandro sangat terikat dengan klub. Kita akan mengevaluasi dan memutuskan apa yang akan dilakukan pada musim panas.”
Apakah penyerang internasional Italia dan mantan penyerang Everton, Kean, bisa kembali ke Premier League?
Pemain internasional Italia lainnya yang mungkin harus membuat keputusan besar di akhir musim adalah Moise Kean. Ia kembali menunjukkan performa gemilang dalam mencetak gol belakangan ini, dengan mencetak gol dalam tiga dari lima penampilannya terakhir, dan telah mencatatkan 34 upaya gol dalam 74 penampilannya untuk Fiorentina sejak bergabung pada 2024.
Kean kini tampil lebih matang di usia 26 tahun dibandingkan saat ia kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di Everton antara 2019 dan 2021. Kembalinya ia ke Premier League telah dibicarakan untuk mantan striker Juventus tersebut.
Ketika ditanya apakah Kean akan lebih siap menghadapi tantangan tersebut kali ini, mantan penyerang Fiorentina, Rossi, mengatakan: “Dia memiliki musim yang hebat tahun lalu. Tahun ini, dia mengalami kesulitan. Dia sedikit kesulitan. Dia mulai menemukan kembali performa terbaiknya dalam sebulan terakhir, yang sangat baik untuk Fiorentina. Mereka pasti membutuhkan gol-golnya.
“Tapi, ya, dia adalah pemain yang bisa memberikan kekuatan fisik di lini depan, kecepatan di lini depan, dan kemampuan finishing, yang merupakan hal yang dia kuasai. Jadi, ya, dia memiliki lebih banyak pengalaman, dia memiliki lebih banyak beban sekarang bahwa dia berusia 26 tahun. Jadi, saya pikir jika dia datang ke Premier League, saya pikir itu akan menjadi hal yang sangat positif baginya.”
Masih harus dilihat di mana Tonali dan Kean akan bermain musim depan, dengan minat terhadap jasa mereka diperkirakan akan muncul saat jendela transfer berikutnya dibuka.
