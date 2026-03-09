Sandro Tonali mengatakan bahwa dia 'layak bermain untuk tim besar' dalam pukulan telak bagi Newcastle, sementara Manchester United dan Arsenal mengincar transfer 'bernilai tinggi' untuk gelandang Italia tersebut

Pemain internasional Italia lainnya yang mungkin harus membuat keputusan besar di akhir musim adalah Moise Kean. Ia kembali menunjukkan performa gemilang dalam mencetak gol belakangan ini, dengan mencetak gol dalam tiga dari lima penampilannya terakhir, dan telah mencatatkan 34 upaya gol dalam 74 penampilannya untuk Fiorentina sejak bergabung pada 2024.

Kean kini tampil lebih matang di usia 26 tahun dibandingkan saat ia kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di Everton antara 2019 dan 2021. Kembalinya ia ke Premier League telah dibicarakan untuk mantan striker Juventus tersebut.

Ketika ditanya apakah Kean akan lebih siap menghadapi tantangan tersebut kali ini, mantan penyerang Fiorentina, Rossi, mengatakan: “Dia memiliki musim yang hebat tahun lalu. Tahun ini, dia mengalami kesulitan. Dia sedikit kesulitan. Dia mulai menemukan kembali performa terbaiknya dalam sebulan terakhir, yang sangat baik untuk Fiorentina. Mereka pasti membutuhkan gol-golnya.

“Tapi, ya, dia adalah pemain yang bisa memberikan kekuatan fisik di lini depan, kecepatan di lini depan, dan kemampuan finishing, yang merupakan hal yang dia kuasai. Jadi, ya, dia memiliki lebih banyak pengalaman, dia memiliki lebih banyak beban sekarang bahwa dia berusia 26 tahun. Jadi, saya pikir jika dia datang ke Premier League, saya pikir itu akan menjadi hal yang sangat positif baginya.”

Masih harus dilihat di mana Tonali dan Kean akan bermain musim depan, dengan minat terhadap jasa mereka diperkirakan akan muncul saat jendela transfer berikutnya dibuka.