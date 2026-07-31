Dalam wawancara dengan Daily Mail di Sydney, Tonali menegaskan keinginannya untuk memastikan Newcastle mendapatkan kesepakatan terbaik setelah semua yang telah dilakukan klub itu untuk kariernya: "Hal pertama adalah mendapatkan kesepakatan terbaik untuk Newcastle.

"Saya bertemu dengan beberapa orang terbaik di sepakbola di sana. Mereka mencintai sepakbola. Mereka hidup untuk sepakbola. Saat saya memutuskan untuk pindah, saya mengatakan kepada agen saya dan kepada Ross Wilson bahwa saya menginginkan kesepakatan terbaik untuk Newcastle karena mereka layak mendapatkan segalanya. Inilah sepakbola. Terkadang Anda harus memahami bagaimana segalanya bisa berubah dalam hidup Anda dalam lima menit."

Ia kemudian menjelaskan bagaimana banderol £100 juta dari Newcastle menutup kemungkinan kembali ke Serie A karena keterbatasan finansial klub-klub Italia, yang pada akhirnya membuatnya memilih Tottenham: "Kami bertahan tiga tahun di Newcastle dan setelah tiga tahun, kami berbicara bersama, saya dan keluarga saya. Itu mustahil karena uangnya.

"Untuk gaji, Anda bisa terus berbicara, tetapi jika Anda tidak menemukan uang untuk transfernya, Anda tidak punya kesempatan untuk pindah. Inggris adalah solusi kami dan kami menemukan solusi terbaik di Inggris untuk saya, untuk karier saya, untuk sepakbola saya, untuk kebahagiaan saya, untuk keluarga saya. Saya berbicara dengan dua tim. Saya memahami setelah 10, 15 menit bahwa Tottenham akan menjadi tim saya berikutnya."