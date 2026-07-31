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Sandro Tonali menegaskan ia menginginkan 'kesepakatan terbaik' untuk Newcastle saat sang gelandang menjelaskan mengapa kepindahan ke Tottenham ideal untuk karier dan kebahagiaannya
Tonali resmi pindah ke Tottenham
Tonali menuntaskan kepindahannya ke Tottenham dalam transfer fantastis senilai £100 juta dari Newcastle pada musim panas ini. Pemain internasional Italia berusia 26 tahun itu memutuskan mengakhiri masa baktinya selama tiga tahun di St James' Park demi mencari tantangan baru di bawah De Zerbi. Di tengah kabar tentang kepergian Eddie Howe sebagai manajer Newcastle, Tonali menegaskan komitmen pribadinya untuk memastikan Newcastle menerima nilai semaksimal mungkin dari transfernya.
- AAP
Italia memprioritaskan minat Newcastle
Dalam wawancara dengan Daily Mail di Sydney, Tonali menegaskan keinginannya untuk memastikan Newcastle mendapatkan kesepakatan terbaik setelah semua yang telah dilakukan klub itu untuk kariernya: "Hal pertama adalah mendapatkan kesepakatan terbaik untuk Newcastle.
"Saya bertemu dengan beberapa orang terbaik di sepakbola di sana. Mereka mencintai sepakbola. Mereka hidup untuk sepakbola. Saat saya memutuskan untuk pindah, saya mengatakan kepada agen saya dan kepada Ross Wilson bahwa saya menginginkan kesepakatan terbaik untuk Newcastle karena mereka layak mendapatkan segalanya. Inilah sepakbola. Terkadang Anda harus memahami bagaimana segalanya bisa berubah dalam hidup Anda dalam lima menit."
Ia kemudian menjelaskan bagaimana banderol £100 juta dari Newcastle menutup kemungkinan kembali ke Serie A karena keterbatasan finansial klub-klub Italia, yang pada akhirnya membuatnya memilih Tottenham: "Kami bertahan tiga tahun di Newcastle dan setelah tiga tahun, kami berbicara bersama, saya dan keluarga saya. Itu mustahil karena uangnya.
"Untuk gaji, Anda bisa terus berbicara, tetapi jika Anda tidak menemukan uang untuk transfernya, Anda tidak punya kesempatan untuk pindah. Inggris adalah solusi kami dan kami menemukan solusi terbaik di Inggris untuk saya, untuk karier saya, untuk sepakbola saya, untuk kebahagiaan saya, untuk keluarga saya. Saya berbicara dengan dua tim. Saya memahami setelah 10, 15 menit bahwa Tottenham akan menjadi tim saya berikutnya."
Faktor De Zerbi memastikan kepindahan
Tonali, yang juga diincar Manchester City, menyoroti peran krusial De Zerbi dan keyakinan yang ditunjukkan Spurs dalam meyakinkan dirinya serta keluarganya: "Setelah musim lalu, saya berbicara dengan istri saya. Kami ingin mengubah hidup kami. Bukan hanya soal kotanya. Kami ingin mengubah segalanya.
"Kami berbicara dengan dua klub. Saat kami berbicara dengan Tottenham, kami memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan tim ini. Mereka berbicara dengan 100 persen gairah, 100 persen keseriusan. Untuk kota ini, untuk kehidupan saya di luar sepak bola bagi keluarga saya, oke, itu seperti 10 persen.
"Roberto dan direktur membuat perbedaan dalam kesepakatan ini. Saya berbicara setelah dua menit dengan istri saya dan keluarga saya, dan saya berkata, 'Mungkin ini akan menjadi salah satu keputusan terbaik dalam karier saya'. Dia mengatakan kepada saya, 'Anda punya kendali 100 persen atas keputusan ini'."
Gelandang itu menambahkan visi yang dibagikan De Zerbi untuk memotivasi skuad Tottenham menjelang musim mendatang: "Roberto mengatakan proyek ini akan sulit tetapi akan sempurna untuk saya, untuk Anda, untuk kota ini, dan kami bisa menjalani salah satu musim terbaik karena kami punya pemain-pemain hebat. Kami hanya harus bekerja sangat keras."
- AAP
Spurs membangun ulang mesin lini tengah
Selain mendatangkan Tonali, Spurs juga menggelontorkan £85 juta untuk memboyong Mateus Fernandes dari West Ham demi menuntaskan perombakan lini tengah mereka. Menanggapi status barunya sebagai pemain senilai £100 juta, Tonali menegaskan ia siap menghadapi tekanan: "Anda harus memahami bahwa ini sepak bola. Harganya sekarang berbeda dibandingkan 10 tahun lalu.
"Saya tahu saya mendapat banyak tekanan, tetapi saya tahu saya seorang pesepakbola, saya tahu tanggung jawab saya, saya tahu tim ini, saya tahu orang-orang di sini. Saya harus bermain seperti saya adalah pemain normal, pemain Tottenham yang normal, dengan gairah, mengerahkan energi saya setiap hari. Ini bukan soal £1 juta, £10 juta, atau £100 juta. Anda hanya harus menjadi pemain yang penuh gairah untuk pelatih ini."
Tonali sebelumnya menghabiskan satu dekade di Italia bersama Brescia, kota asal De Zerbi, tempat keduanya memiliki koneksi khusus. Merefleksikan kesan awalnya bekerja di bawah De Zerbi, Tonali mengungkapkan: "Kami berbicara tentang dia, tentang pekerjaannya, tentang gairah yang ia curahkan ke dalam setiap momen bersama tim untuk pekerjaan ini dan saya pikir sekarang, setelah dua pekan, saya tahu semuanya nyata."
Ia menutupnya dengan membandingkan gaya kepelatihan Howe di Newcastle dengan pendekatan taktis yang sedang diterapkan De Zerbi di Tottenham: "Setiap pelatih berbeda. Saya menghabiskan tiga tahun bersama Eddie dan dia fantastis, terutama bagi saya. Tetapi sekarang saya menemukan pelatih yang berbeda yang banyak bekerja di lapangan, banyak dengan taktik, banyak dengan bola. Kami senang bermain dengan bola karena kami adalah tim besar dengan pemain-pemain besar."
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