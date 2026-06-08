Namun, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memboyong Tonali dari Newcastle? Jawabannya sederhana: sangat mahal, sangat tinggi. Penilaian The Magpies sangat tinggi: seperti dilaporkan oleh Moretto, harganya mencapai sekitar €100 juta.

Oleh karena itu, persaingan dengan nilai transfer yang sangat tinggi dapat terjadi antara United dan City, yang di satu sisi memuji sang pemain dan sepak bola Italia, tetapi di sisi lain tidak menyenangkan bagi klub-klub yang memimpikan untuk membawa kembali talenta kelahiran tahun 2000 ini ke Serie A, terutama Juventus, yang telah terobsesi dengan Tonali selama bertahun-tahun.

Menurut Telegraph, Newcastle bertekad untuk tidak membiarkan situasi ini berlarut-larut, setelah belajar dari jendela transfer sebelumnya di mana nilai pemain berfluktuasi selama saga yang berlarut-larut. Musim panas lalu, mereka menyaksikan saga Alexander Isak berlarut-larut hingga setelah musim telah dimulai. Mereka dikabarkan mengharapkan Tonali hengkang musim panas ini karena agennya telah mendekati klub-klub, dan mereka lebih memilih untuk menghindari drama yang berlarut-larut lagi.