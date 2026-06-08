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Sandro Tonali kemungkinan akan segera dijual karena Newcastle berupaya menghindari terulangnya kegagalan transfer Alexander Isak di tengah kabar yang mengaitkan dirinya dengan Manchester United dan Manchester City
Man Utd memimpin perburuan Tonali
Menurut laporan, Manchester United lebih cermat memantau situasi Tonali dibandingkan klub lain. Setan Merah tengah bersiap untuk merombak skuad mereka, terutama di lini tengah, yang dipastikan akan kehilangan Casemiro yang akan hengkang ke MLS. Seperti dilaporkan oleh Matteo Moretto, mantan pemain Milan itu berada di urutan teratas daftar incaran United untuk memperkuat lini tengah, dan rencana transfer ini semakin menguat.
Dalam beberapa minggu ke depan, United akan meneliti masalah ini lebih mendalam untuk menilai kelayakan sebenarnya dari transfer tersebut. Namun, mereka bukan satu-satunya klub yang tertarik untuk mendapatkan jasa pemain internasional Italia tersebut, yang telah tampil mengesankan sejak kembali bermain secara konsisten.
- AFP
Manchester City ikut dalam persaingan penawaran
Manchester City juga telah ikut bersaing untuk mendapatkan Tonali, klub tempat mantan pemain Rossonero lainnya, Tijjani Reijnders, sudah bermain. Dengan hengkangnya Bernardo Silva dan Rodri yang sangat diminati oleh Real Madrid, City pun harus bersiap menghadapi kemungkinan kebutuhan untuk melakukan perubahan signifikan di lini tengah mereka, dan profil Tonali—mengingat penampilannya yang impresif baik untuk klub maupun tim nasional—terbukti sangat menarik bagi klub dan manajer.
Minat dari klub biru asal Manchester ini menambah kerumitan posisi Newcastle. Meskipun The Magpies idealnya lebih memilih untuk mempertahankan pemain-pemain terbaik mereka, prospek terjadinya perang penawaran antara dua raksasa Manchester ini dapat memberikan suntikan dana yang dibutuhkan klub asal timur laut Inggris tersebut untuk memenuhi Aturan Laba dan Keberlanjutan (PSR) yang ketat.
Newcastle menetapkan valuasi fantastis sebesar £100 juta
Namun, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memboyong Tonali dari Newcastle? Jawabannya sederhana: sangat mahal, sangat tinggi. Penilaian The Magpies sangat tinggi: seperti dilaporkan oleh Moretto, harganya mencapai sekitar €100 juta.
Oleh karena itu, persaingan dengan nilai transfer yang sangat tinggi dapat terjadi antara United dan City, yang di satu sisi memuji sang pemain dan sepak bola Italia, tetapi di sisi lain tidak menyenangkan bagi klub-klub yang memimpikan untuk membawa kembali talenta kelahiran tahun 2000 ini ke Serie A, terutama Juventus, yang telah terobsesi dengan Tonali selama bertahun-tahun.
Menurut Telegraph, Newcastle bertekad untuk tidak membiarkan situasi ini berlarut-larut, setelah belajar dari jendela transfer sebelumnya di mana nilai pemain berfluktuasi selama saga yang berlarut-larut. Musim panas lalu, mereka menyaksikan saga Alexander Isak berlarut-larut hingga setelah musim telah dimulai. Mereka dikabarkan mengharapkan Tonali hengkang musim panas ini karena agennya telah mendekati klub-klub, dan mereka lebih memilih untuk menghindari drama yang berlarut-larut lagi.
- Getty Images Sport
Kesepakatan tak tertulis dan sepak bola Eropa
Tonali memang merupakan transfer yang mahal, namun hal itu bisa menjadi lebih realistis tergantung bagaimana musim ini berakhir. Bahkan, beberapa hari yang lalu, beredar kabar dari Inggris mengenai adanya ‘kesepakatan tak tertulis’ antara sang pemain dan Newcastle, sebuah perjanjian di mana klub Inggris tersebut akan memfasilitasi kepergian sang pemain jika tim asuhan Eddie Howe gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan.
Pemain berusia 24 tahun ini tetap menjadi sosok kunci dalam rencana Eddie Howe, namun kenyataan posisi Newcastle saat ini mengharuskan mereka bersikap pragmatis. Menghindari "kekacauan" serupa dengan ketidakpastian seputar Alexander Isak menjadi prioritas bagi tim perekrutan. Jika tawaran yang tepat datang dan klub tidak memiliki daya tarik kompetisi Eropa, masa depan pemain asal Italia ini di St James' Park mungkin akan segera berakhir.