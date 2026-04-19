Sandro Tonali & Anthony Gordon mendapat ultimatum 'tetap atau pergi' dari manajer Newcastle Eddie Howe di tengah spekulasi terkait Manchester United dan Liverpool

Suasana di St James' Park menjadi memanas setelah peluit akhir pertandingan melawan Bournemouth dibunyikan, dengan para suporter mencemooh tim yang kini telah menelan delapan kekalahan dari 11 laga terakhirnya di Liga Premier.

Di tengah spekulasi yang kian memanas yang mengaitkan tokoh-tokoh kunci seperti Gordon dengan Liverpool dan Tonali dengan Manchester United, Howe telah menegaskan bahwa ia tidak akan mentolerir kurangnya fokus dari skuadnya selama periode yang penuh gejolak ini.

Berbicara mengenai meningkatnya sentimen negatif yang menyelimuti klub, pelatih kepala Howe mengatakan: "Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang saya lihat dari para pemain adalah komitmen penuh. Saya tahu media akan mengeluarkan berita yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda, saya pikir itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan ini, seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, terutama dalam situasi kami saat ini. Itu bukanlah sesuatu yang saya inginkan atau dorong. Saya ingin para pemain sepenuhnya fokus dan berada di sini secara emosional dan fisik karena menurut saya Anda tidak bisa melakukan keduanya."