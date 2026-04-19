Sandro Tonali & Anthony Gordon mendapat ultimatum 'tetap atau pergi' dari manajer Newcastle Eddie Howe di tengah spekulasi terkait Manchester United dan Liverpool
Howe menuntut komitmen penuh
Suasana di St James' Park menjadi memanas setelah peluit akhir pertandingan melawan Bournemouth dibunyikan, dengan para suporter mencemooh tim yang kini telah menelan delapan kekalahan dari 11 laga terakhirnya di Liga Premier.
Di tengah spekulasi yang kian memanas yang mengaitkan tokoh-tokoh kunci seperti Gordon dengan Liverpool dan Tonali dengan Manchester United, Howe telah menegaskan bahwa ia tidak akan mentolerir kurangnya fokus dari skuadnya selama periode yang penuh gejolak ini.
Berbicara mengenai meningkatnya sentimen negatif yang menyelimuti klub, pelatih kepala Howe mengatakan: "Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang saya lihat dari para pemain adalah komitmen penuh. Saya tahu media akan mengeluarkan berita yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda, saya pikir itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan ini, seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, terutama dalam situasi kami saat ini. Itu bukanlah sesuatu yang saya inginkan atau dorong. Saya ingin para pemain sepenuhnya fokus dan berada di sini secara emosional dan fisik karena menurut saya Anda tidak bisa melakukan keduanya."
Ultimatum dilontarkan di tengah spekulasi transfer
Dengan klub-klub raksasa seperti Liverpool dan United yang kabarnya sedang mengincar talenta terbaik Newcastle, Howe telah menetapkan batas tegas mengenai mentalitas yang dibutuhkan untuk mengenakan seragam bergaris hitam-putih.
"Kamu masuk atau keluar, tidak ada jalan tengah bagi saya, jadi jika hal itu terjadi pada satu atau dua pemain, itu akan sangat mengecewakan, tapi saya tidak bisa memberikan pernyataan pasti apa pun karena saya tidak terlibat dalam pembicaraan tersebut," jelas Howe. "Tidak ada yang mengatakan hal yang bertentangan dengan itu kepada saya secara pribadi."
St James' Park mengalami kesulitan
Dengan lima kekalahan dalam enam pertandingan terakhir mereka di St James' Park, benteng yang dibangun Howe selama dua tahun pertamanya sebagai manajer tampaknya telah runtuh.
Ketika ditanya apakah desas-desus dari luar mengenai transfer dan pembatasan keuangan merembes ke ruang ganti, Howe tetap berhati-hati.
"Itu pertanyaan yang sulit bagi saya untuk dijawab karena saya bukan bagian dari percakapan itu, saya tidak terlibat di dalamnya. Saya sangat meragukannya, tapi saya tidak bisa dengan tegas mengatakan bahwa hal itu tidak terjadi," katanya.
Howe dalam tekanan
Kemerosotan Newcastle terjadi dengan sangat cepat. Baru setahun yang lalu, klub ini merayakan kemenangan di Carabao Cup atas Liverpool dan memastikan kembali lolos ke Liga Champions. Kini, mereka terpuruk di peringkat ke-14 klasemen Liga Premier, dan tekanan semakin meningkat terhadap Howe, dengan laga tandang yang menantang melawan pemuncak klasemen Arsenal menanti di depan.