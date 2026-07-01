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Sandro Tonali akan bergabung dengan Tottenham setelah Newcastle menyetujui kesepakatan senilai hingga £100 juta
Rincian transfer yang memecahkan rekor
Menurut The Athletic, Tottenham telah mencapai kesepakatan besar untuk mendatangkan Tonali dengan biaya awal sebesar £92,5 juta, ditambah £7,5 juta sebagai bonus yang terkait dengan kualifikasi Liga Champions selama masa kontraknya. Jika semua syarat terpenuhi, total nilai kesepakatan tersebut akan melampaui angka £85 juta yang dilaporkan telah disepakati Tottenham untuk dibayarkan kepada West Ham demi Mateus Fernandes, sehingga menjadikan Tonali sebagai pemain termahal dalam sejarah klub.
- Getty Images Sport
Membangun kembali lini tengah Tottenham
Tottenham telah menjalani bursa transfer musim panas yang sangat sibuk sejauh ini dalam upaya mereka membangun tim yang tangguh. Andy Robertson dan Marco Senesi telah bergabung sebagai pemain bebas transfer, sementara Jan Paul van Hecke didatangkan dari Brighton dengan biaya £52 juta.
Tonali dan Fernandes akan bergabung dengan lini tengah Tottenham yang sudah sangat dalam, yang saat ini mencakup Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray, dan Lucas Bergvall.
Namun, Bergvall baru-baru ini telah menyampaikan keinginannya yang kuat kepada klub untuk mencari tantangan baru di tempat lain. Kehadiran Tonali dalam skuad ini akan menambah pengalaman yang krusial serta kualitas yang tak terbantahkan, memastikan Tottenham memiliki kedalaman skuad yang diperlukan untuk bersaing secara sengit di berbagai ajang.
Mengatasi kegagalan di masa lalu di Newcastle
Tonali awalnya pindah ke Newcastle dari Milan pada Juli 2023 dengan biaya transfer sekitar £60,5 juta. Namun, ia langsung dijatuhi sanksi skorsing selama 10 bulan pada Oktober tahun yang sama setelah Federasi Sepak Bola Italia menyatakan dirinya bersalah karena melanggar aturan perjudian. Akibatnya, Tonali absen di sisa musim perdananya dan Kejuaraan Eropa 2024.
Sejak kembali pada Agustus 2024, ia tampil luar biasa dengan mencatatkan 110 penampilan untuk Newcastle, mencetak 10 gol, dan memberikan 10 assist bersama Bruno Guimaraes. Musim lalu, Tonali tampil dalam 53 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak tiga gol, membantu Newcastle finis di peringkat ke-12 Liga Premier dan lolos ke babak 16 besar Liga Champions.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Tonali?
Tonali tidak akan bermain di Piala Dunia musim panas ini yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko karena Italia gagal lolos. Sebagai gantinya, ia kini akan sepenuhnya fokus menyelesaikan proses transfernya ke Tottenham. Begitu kesepakatan itu rampung, ia akan segera bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk menjalani latihan pramusim.