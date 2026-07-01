Sandro Tonali akan bergabung dengan Tottenham setelah Newcastle menyetujui kesepakatan senilai hingga £100 juta

Tottenham telah menjalani bursa transfer musim panas yang sangat sibuk sejauh ini dalam upaya mereka membangun tim yang tangguh. Andy Robertson dan Marco Senesi telah bergabung sebagai pemain bebas transfer, sementara Jan Paul van Hecke didatangkan dari Brighton dengan biaya £52 juta.

Tonali dan Fernandes akan bergabung dengan lini tengah Tottenham yang sudah sangat dalam, yang saat ini mencakup Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray, dan Lucas Bergvall.

Namun, Bergvall baru-baru ini telah menyampaikan keinginannya yang kuat kepada klub untuk mencari tantangan baru di tempat lain. Kehadiran Tonali dalam skuad ini akan menambah pengalaman yang krusial serta kualitas yang tak terbantahkan, memastikan Tottenham memiliki kedalaman skuad yang diperlukan untuk bersaing secara sengit di berbagai ajang.