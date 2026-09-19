FC Internazionale Milano, presidennya Giuseppe Marotta, Wakil Presiden Javier Zanetti, pelatih Cristian Chivu beserta stafnya, para pemain, dan seluruh keluarga besar Inter menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Sandro Mazzola, legenda Inter dan sepakbola dunia, serta dalam mengenangnya, memeluk keluarganya dalam belasungkawa.





Keinginan untuk mengenang bercampur dengan rasa segan: betapa sulit menemukan kata-kata terbaik untuk melepas seseorang yang telah menulis sejarah, benar-benar menulisnya, dengan cara yang tak terhapuskan dan tanpa preseden?





Lalu segalanya terasa makin berat, dihimpit kesedihan yang sudah hadir dan tak akan meninggalkan kami, karena rasanya kami masih melihatnya di sini, antara kantor pusat dan Appiano, mengenang Puskas, Herrera, Suarez, dan Corso, satu anekdot demi anekdot yang segera berpadu dengan cerita masa kini, gairah terhadap Inter menyala di matanya, berbicara tentang Lautaro dan Inter kami, yang sekarang, yang selamanya.





Sandro Mazzola adalah salah satu pesepakbola terbesar dalam sejarah. Bukan hanya dalam sejarah Inter. Dia adalah sejarah Inter: masuk ke dalamnya saat masih anak-anak dan tak pernah benar-benar pergi. Di pundaknya ada beban berat, kenangan akan seorang ayah yang tampak tak terkalahkan. Dalam takdirnya, ada dua legenda Inter yang pada dasarnya membesarkannya, menemaninya menapaki jalan sejarah.





Satu seragam untuk seumur hidup, satu mimpi. Dibangun tanpa seorang ayah, yang hilang dalam tragedi Superga, tragedi Grande Torino. Alessandro, yang bagi semua orang adalah Sandro, Sandrino, baru berusia enam tahun, lima bulan, dan 23 hari. Ia melihat wajah-wajah hancur dari orang-orang yang memeluknya dan mengusap kepalanya, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sosok Valentino dikenalnya melalui kisah epik yang diwariskan dari hari ke hari. Ia mulai memupuknya di oratorio San Lorenzo di Milan, di Porta Ticinese, dalam pertandingan di seluruh lapangan melawan Adriano Celentano. Bukan satu-satunya sosok Inter yang menandai pertumbuhannya: Giuseppe Meazza dan Benito Lorenzi. Meazza membinanya secara teknis, mengajarinya semua rahasia. Lorenzi datang ke rumah Sandro, di Cassano d’Adda, membawa sepatu dan bola. Pada usia 8 tahun, Mazzola dan saudaranya pada dasarnya adalah maskot Inter: antara lapangan, ruang ganti, dan stadion, sebuah pembentukan total ala Inter.





Melompati tahapan, menjadi dewasa karena kebutuhan. Sandrino melakukannya dengan cepat, juga berkat berbagai peristiwa. Ia, kelahiran 1942, dilempar ke tim utama dalam laga ulangan Juventus-Inter yang termasyhur, 10 Juni 1961, di Turin. Dari ujian lisan di sekolah ke perjalanan ke ibu kota Piemonte, tempat Moratti dan Herrera menurunkan tim Primavera. Laga berakhir 9-1, dan untuk Inter gol dicetak seorang remaja kurus yang piawai dalam sentuhan: Sandro Mazzola. Usianya 18 tahun.





Seorang second striker, jika memakai istilah sekarang. Seorang nomor 8 dan nomor 10, seperti nomor punggung yang ia kenakan di Inter. Gelandang serang atau penyerang tengah? Herrera berhasil membangun peran yang tepat untuknya, demi ledakan yang tak terbendung dalam armada spektakuler bernama Grande Inter. Momen peneguhannya? Sangat cepat, disahkan oleh para raksasa sepakbola dunia. Prater, Wina, final Piala Champions, 1964. Saat masuk ke lapangan, Suarez-lah yang mendorong Mazzola ke lapangan: Sandro sempat terpaku mengagumi idolanya di luar ruang ganti, Di Stefano, Puskas, dan para juara lain dari Real Madrid. Lalu di lapangan, dua gol. Brace di final Piala Champions, trofi Eropa pertama Inter, kemenangan tanpa preseden dengan tanda tangan Mazzola dan pujian dari Puskas: “Kamu pantas untuk ayahmu Valentino,” kata pemain Hungaria yang luar biasa itu, sambil menghadiahkan jerseinya.





Kisah-kisah yang kami hafal di luar kepala, yang kami dengar lagi dan lagi tanpa pernah bosan, selalu menemukan detail baru setiap kali, diceritakan dengan suara yang ramah dan selalu terharu saat mengenangnya. Rasa pengabdian dan terima kasih sepenuhnya kepada Inter - “bagi saya seperti seorang ibu” -, yang dibalas dengan tak terhitung banyaknya aksi, gol, dan keajaiban. Empat Scudetto, dua Piala Champions, 2 Piala Interkontinental, gelar top skor Serie A (pada 1965 dengan 17 gol) dan di Piala Champions (7 gol pada 1964). Runner-up Ballon d'Or 1971 di belakang Johan Cruyff.





Grande Inter milik Angelo Moratti, Helenio Herrera, Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola ada di sana, di antara lini tengah dan lini depan, menggambar lintasan dan mencetak gol. Malam-malam Eropa, sore-sore di Meazza. Gol-gol yang sangat menentukan dan tak terlupakan. Jejak khasnya melawan Independiente di Piala Interkontinental, comeback atas Liverpool yang ditandai dan dirayakan dengan “When the Saints Go Marching In” yang digeber melalui pengeras suara San Siro. Lalu lagi: gol dalam derby setelah 13 detik, gol di Inter-Lazio pada 1966 yang menghadirkan Bintang Pertama. Hingga 1977. Di antaranya, Piala Eropa bersama Italia, Piala Dunia, estafet dengan Rivera.





17 musim, 565 pertandingan resmi, 158 gol. Ikatannya dengan Inter tak pernah benar-benar berakhir, lewat karier sebagai eksekutif lalu direktur olahraga. Bahkan di balik meja kerja, intuisinya tetap unik. Platini dan Falcao, yang kemudian gagal terwujud. Zenga, yang dibawa kembali ke Milan dari Sambenedettese. Dan, yang terpenting, Ronaldo. Sang Fenomena, yang datang setelah desakan Moratti dan Mazzola. Ketika R9 diperkenalkan di kantor pusat Inter, di sisinya ada Luis Suarez dan Sandro Mazzola.





Kunjungannya ke kantor pusat Inter terus berlanjut bahkan dalam beberapa tahun terakhir. Dia, yang masuk Hall of Fame klub, selalu menceritakan ikatan yang unik dan tak terpisahkan dengan warna-warna Inter. Ia juga melakukannya saat menceritakannya kepada Lautaro dan rekan-rekannya, dalam kunjungan baru-baru ini ke Appiano Gentile. Tempat ia merasa seperti di rumah, tempat ia mengenang pemusatan latihan bersama Herrera, di tengah anekdot-anekdot indah dan menghibur.





Kasih sayang suporter Inter juga ia rasakan langsung pada Mei 2024, pada hari perayaan Bintang Kedua: dia - bersama Bedin dan Cappellini - berada di lapangan, dirayakan untuk bintang pertama yang datang 58 tahun sebelumnya.





Ia bersinar di lapangan, dan tetap bersinar hingga kini, bintang sang kumis. Yang, seperti sering ia ceritakan, memiliki satu keinginan terakhir: “Dikenang sebagai orang baik, yang tetap bertarung bahkan ketika mustahil untuk menang, seperti dalam 9-1 itu.”





Kami akan melakukannya, Sandro.



