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Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
Diterjemahkan oleh

Sandro Mazzola meninggal dunia pada usia 83 tahun: kenangan dari Inter dan sepakbola Italia, satu menit mengheningkan cipta di semua ajang olahraga akhir pekan ini di Italia

Inter
S. Mazzola
Italy
FEATURES
Opini
Serie A
AC Milan
Torino

Dunia sepak bola berduka.

Dunia sepak bola berduka atas Sandro Mazzola, yang meninggal dunia pada usia 83 tahun.


Kebetulan takdir, Sabtu 19 September bertepatan dengan peringatan 100 tahun peresmian stadion San Siro, yang menjadi tuan rumah derby Milan yang dimenangi 6-3 oleh Inter.


Rumahnya seumur hidup, tempat ia bermain selama dua dekade dari 1957 hingga 1977 (3 musim pertama di tim muda). Dengan mencetak 158 gol dalam 565 pertandingan di tim utama dengan seragam Inter, satu-satunya yang dikenakannya sepanjang karier.


Pengecualiannya hanya seragam Italia, yang bersamanya ia mencetak 22 gol dalam 70 penampilan. Memenangi Piala Eropa pada 1968 dan mencapai final Piala Dunia Meksiko 1970, yang kalah 4-1 dari Brasil setelah semifinal legendaris yang dimenangi 4-3 oleh Italia atas Jerman pada babak perpanjangan waktu.


Belum lagi 4 Scudetto, 2 Piala Champions, dan 2 Piala Interkontinental yang dimenanginya bersama Inter. Yang pada praktiknya mengadopsinya sejak pada usia 6 tahun ia menjadi yatim akibat kematian ayahnya, Valentino Mazzola, sosok simbolik Grande Torino yang meninggal pada usia 30 tahun pada 4 Mei 1949 dalam tragedi udara di Superga.


Setelah gantung sepatu, Sandro Mazzola bekerja untuk Inter milik Massimo Moratti sebagai direktur olahraga (peran yang kemudian juga diembannya di Torino), dengan membawa Fenomena Brasil Ronaldo ke Milan, yang baru saja berusia 50 tahun.


Terakhir, Mazzola juga menjadi komentator teknis di televisi untuk Rai Sport dan TeleMontecarlo.


Sementara itu kapten Inter, Lautaro Martinez, mengenang Sandro Mazzola dengan mengunggah foto bersama dirinya dalam sebuah story di Instagram.



  • PERNYATAAN RESMI INTER

    FC Internazionale Milano, presidennya Giuseppe Marotta, Wakil Presiden Javier Zanetti, pelatih Cristian Chivu beserta stafnya, para pemain, dan seluruh keluarga besar Inter menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Sandro Mazzola, legenda Inter dan sepakbola dunia, serta dalam mengenangnya, memeluk keluarganya dalam belasungkawa.


    Keinginan untuk mengenang bercampur dengan rasa segan: betapa sulit menemukan kata-kata terbaik untuk melepas seseorang yang telah menulis sejarah, benar-benar menulisnya, dengan cara yang tak terhapuskan dan tanpa preseden?


    Lalu segalanya terasa makin berat, dihimpit kesedihan yang sudah hadir dan tak akan meninggalkan kami, karena rasanya kami masih melihatnya di sini, antara kantor pusat dan Appiano, mengenang Puskas, Herrera, Suarez, dan Corso, satu anekdot demi anekdot yang segera berpadu dengan cerita masa kini, gairah terhadap Inter menyala di matanya, berbicara tentang Lautaro dan Inter kami, yang sekarang, yang selamanya.


    Sandro Mazzola adalah salah satu pesepakbola terbesar dalam sejarah. Bukan hanya dalam sejarah Inter. Dia adalah sejarah Inter: masuk ke dalamnya saat masih anak-anak dan tak pernah benar-benar pergi. Di pundaknya ada beban berat, kenangan akan seorang ayah yang tampak tak terkalahkan. Dalam takdirnya, ada dua legenda Inter yang pada dasarnya membesarkannya, menemaninya menapaki jalan sejarah.


    Satu seragam untuk seumur hidup, satu mimpi. Dibangun tanpa seorang ayah, yang hilang dalam tragedi Superga, tragedi Grande Torino. Alessandro, yang bagi semua orang adalah Sandro, Sandrino, baru berusia enam tahun, lima bulan, dan 23 hari. Ia melihat wajah-wajah hancur dari orang-orang yang memeluknya dan mengusap kepalanya, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sosok Valentino dikenalnya melalui kisah epik yang diwariskan dari hari ke hari. Ia mulai memupuknya di oratorio San Lorenzo di Milan, di Porta Ticinese, dalam pertandingan di seluruh lapangan melawan Adriano Celentano. Bukan satu-satunya sosok Inter yang menandai pertumbuhannya: Giuseppe Meazza dan Benito Lorenzi. Meazza membinanya secara teknis, mengajarinya semua rahasia. Lorenzi datang ke rumah Sandro, di Cassano d’Adda, membawa sepatu dan bola. Pada usia 8 tahun, Mazzola dan saudaranya pada dasarnya adalah maskot Inter: antara lapangan, ruang ganti, dan stadion, sebuah pembentukan total ala Inter.


    Melompati tahapan, menjadi dewasa karena kebutuhan. Sandrino melakukannya dengan cepat, juga berkat berbagai peristiwa. Ia, kelahiran 1942, dilempar ke tim utama dalam laga ulangan Juventus-Inter yang termasyhur, 10 Juni 1961, di Turin. Dari ujian lisan di sekolah ke perjalanan ke ibu kota Piemonte, tempat Moratti dan Herrera menurunkan tim Primavera. Laga berakhir 9-1, dan untuk Inter gol dicetak seorang remaja kurus yang piawai dalam sentuhan: Sandro Mazzola. Usianya 18 tahun.


    Seorang second striker, jika memakai istilah sekarang. Seorang nomor 8 dan nomor 10, seperti nomor punggung yang ia kenakan di Inter. Gelandang serang atau penyerang tengah? Herrera berhasil membangun peran yang tepat untuknya, demi ledakan yang tak terbendung dalam armada spektakuler bernama Grande Inter. Momen peneguhannya? Sangat cepat, disahkan oleh para raksasa sepakbola dunia. Prater, Wina, final Piala Champions, 1964. Saat masuk ke lapangan, Suarez-lah yang mendorong Mazzola ke lapangan: Sandro sempat terpaku mengagumi idolanya di luar ruang ganti, Di Stefano, Puskas, dan para juara lain dari Real Madrid. Lalu di lapangan, dua gol. Brace di final Piala Champions, trofi Eropa pertama Inter, kemenangan tanpa preseden dengan tanda tangan Mazzola dan pujian dari Puskas: “Kamu pantas untuk ayahmu Valentino,” kata pemain Hungaria yang luar biasa itu, sambil menghadiahkan jerseinya.


    Kisah-kisah yang kami hafal di luar kepala, yang kami dengar lagi dan lagi tanpa pernah bosan, selalu menemukan detail baru setiap kali, diceritakan dengan suara yang ramah dan selalu terharu saat mengenangnya. Rasa pengabdian dan terima kasih sepenuhnya kepada Inter - “bagi saya seperti seorang ibu” -, yang dibalas dengan tak terhitung banyaknya aksi, gol, dan keajaiban. Empat Scudetto, dua Piala Champions, 2 Piala Interkontinental, gelar top skor Serie A (pada 1965 dengan 17 gol) dan di Piala Champions (7 gol pada 1964). Runner-up Ballon d'Or 1971 di belakang Johan Cruyff.


    Grande Inter milik Angelo Moratti, Helenio Herrera, Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola ada di sana, di antara lini tengah dan lini depan, menggambar lintasan dan mencetak gol. Malam-malam Eropa, sore-sore di Meazza. Gol-gol yang sangat menentukan dan tak terlupakan. Jejak khasnya melawan Independiente di Piala Interkontinental, comeback atas Liverpool yang ditandai dan dirayakan dengan “When the Saints Go Marching In” yang digeber melalui pengeras suara San Siro. Lalu lagi: gol dalam derby setelah 13 detik, gol di Inter-Lazio pada 1966 yang menghadirkan Bintang Pertama. Hingga 1977. Di antaranya, Piala Eropa bersama Italia, Piala Dunia, estafet dengan Rivera.


    17 musim, 565 pertandingan resmi, 158 gol. Ikatannya dengan Inter tak pernah benar-benar berakhir, lewat karier sebagai eksekutif lalu direktur olahraga. Bahkan di balik meja kerja, intuisinya tetap unik. Platini dan Falcao, yang kemudian gagal terwujud. Zenga, yang dibawa kembali ke Milan dari Sambenedettese. Dan, yang terpenting, Ronaldo. Sang Fenomena, yang datang setelah desakan Moratti dan Mazzola. Ketika R9 diperkenalkan di kantor pusat Inter, di sisinya ada Luis Suarez dan Sandro Mazzola.


    Kunjungannya ke kantor pusat Inter terus berlanjut bahkan dalam beberapa tahun terakhir. Dia, yang masuk Hall of Fame klub, selalu menceritakan ikatan yang unik dan tak terpisahkan dengan warna-warna Inter. Ia juga melakukannya saat menceritakannya kepada Lautaro dan rekan-rekannya, dalam kunjungan baru-baru ini ke Appiano Gentile. Tempat ia merasa seperti di rumah, tempat ia mengenang pemusatan latihan bersama Herrera, di tengah anekdot-anekdot indah dan menghibur.


    Kasih sayang suporter Inter juga ia rasakan langsung pada Mei 2024, pada hari perayaan Bintang Kedua: dia - bersama Bedin dan Cappellini - berada di lapangan, dirayakan untuk bintang pertama yang datang 58 tahun sebelumnya.


    Ia bersinar di lapangan, dan tetap bersinar hingga kini, bintang sang kumis. Yang, seperti sering ia ceritakan, memiliki satu keinginan terakhir: “Dikenang sebagai orang baik, yang tetap bertarung bahkan ketika mustahil untuk menang, seperti dalam 9-1 itu.”


    Kami akan melakukannya, Sandro.


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  • MAROTTA

    Presiden Inter, Beppe Marotta, mengenang Sandro Mazzola, yang meninggal dunia pada usia 83 tahun, seperti ini: "Hari ini satu lagi bagian dari legenda Inter pergi. Sandro adalah Inter, dia masuk ke sini saat masih muda dan di sini pula dia memilih untuk tinggal selamanya: satu seragam, tujuh belas musim, satu kehidupan penuh. Bersama Grande Inter asuhan Herrera, dia menulis lembaran-lembaran yang tak akan pernah terhapus. Hari ini tugas kami adalah menjaga kenangannya, karena sebuah klub sebesar ingatannya. Dan kenangan tentang Sandro akan tetap bersama kami, selamanya".

  • ZANETTI

    Javier Zanetti, mantan kapten Inter dan wakil presiden klub saat ini, mengenang Sandro Mazzola lewat sebuah unggahan yang dipublikasikan di akun Instagram miliknya: "Anda pernah menjadi dan akan selamanya tetap menjadi legenda. Seorang pria terhormat, panutan, sosok luar biasa di lapangan dan dalam kehidupan. Simbol Inter dan sepak bola Italia di mata dunia, lintas generasi dan selamanya. Saya berutang banyak kepada Anda, Sandro. Anda adalah salah satu figur terpenting bagi saya, saat saya masih bocah di Argentina yang memimpikan Inter: Anda termasuk di antara orang-orang yang membawa saya ke Milan, sebuah anugerah yang tak akan pernah berhenti saya syukuri kepada Anda. Beristirahatlah dengan tenang, Sandro".


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  • INFANTINO

    "Anda adalah puisi, puisi yang paling manis. Bola dan rima, sebuah pesan keindahan yang konstan. Putra Valentino, putra sepak bola, Anda sendiri adalah sepak bola. Hanya Inter, hanya Italia, satu jiwa dan dua hati. Juggle bola di langit, Sandro Mazzola yang terkasih dan abadi, seperti saat itu di Bern, ketika bola tak pernah jatuh. Dan kali ini bola itu jatuh, kami yang akan memungutnya. Sederhana saja, selamanya, terima kasih". Presiden FIFA, Gianni Infantino, melepas kepergian Sandro Mazzola dengan kata-kata ini dalam sebuah story di Instagram.

  • KONI

    Dunia olahraga berduka atas wafatnya Sandro Mazzola.


    Putra legenda Torino, Valentino Mazzola, yang kehilangan nyawa dalam Tragedi Superga, Sandro Mazzola pada gilirannya juga menjadi legenda Inter, mengenakan seragam Inter dari 1961 hingga 1977 dan memenangi empat Scudetto, dua Piala Champions, serta dua Piala Interkontinental.


    Menjadi penggerak juga di tim nasional Italia (foto ANSA), pria asal Turin itu mengoleksi 70 penampilan dan 22 gol bersama Italia, menjuarai Euro 1968 dan tampil di tiga Piala Dunia termasuk Meksiko 70, saat tim yang dilatih ct Ferruccio Valcareggi melaju hingga final.


    Satu-satunya pemain Italia dan satu-satunya pemain dari klub Italia yang pernah mencetak gol dalam dua final Piala Champions/Liga Champions yang berbeda (pada 1964 dan 1967), ia dimasukkan pada 2014 ke dalam ‘Hall of Fame Sepakbola Italia’ dan CONI menganugerahinya Medali Emas untuk jasa luar biasa.


    Presiden CONI, Luciano Buonfiglio, mengundang Federasi Olahraga Nasional, Disiplin Olahraga Asosiasi, dan Badan Promosi Olahraga untuk mengheningkan cipta selama satu menit dalam seluruh ajang olahraga yang akan berlangsung di Italia pada akhir pekan ini, guna menghormati kenangan Sandro Mazzola, ikon sepakbola Italia dan dunia yang wafat pada usia 83 tahun.


  • FIGC

    Presiden Giovanni Malagò dan FIGC turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Sandro Mazzola, salah satu juara yang paling dicintai dalam sepak bola Italia, yang meninggal dunia pada malam hari di usia 83 tahun. Untuk mengenangnya, satu menit mengheningkan cipta akan dilakukan dalam pertandingan semua kompetisi yang dijadwalkan akhir pekan ini. Bendera dikibarkan setengah tiang di markas FIGC di Roma dan di Pusat Teknik Federal Coverciano.


    Putra legenda Torino, Valentino Mazzola, yang wafat dalam Tragedi Superga, Sandro Mazzola juga merupakan legenda Inter, mengenakan seragam Inter dari 1961 hingga 1977 dan memenangi empat Scudetto, dua Piala Champions, dan dua Piala Interkontinental. Karier luar biasa yang juga membuatnya berjaya bersama tim nasional Italia (70 penampilan dan 22 gol), yang membawanya menjadi Juara Eropa pada 1968, tampil dalam tiga edisi Piala Dunia, dan mencapai final di Meksiko 70, dalam sebuah Piala Dunia yang juga dikenang karena ‘estafet’ terkenalnya dengan Gianni Rivera. Pada 2014 ia masuk ke dalam ‘Hall of Fame Sepak Bola Italia’.


    “Kepergian Sandro Mazzola,” kata presiden federasi Giovanni Malagò, “adalah duka yang mendalam bagi saya dan bagi seluruh sepak bola Italia. Sebuah legenda telah pergi, salah satu sosok yang berkontribusi membuat sepak bola kita besar di dunia. Sandro adalah simbol, seorang kapten, seorang juara yang mampu melintasi sebuah era dan menjadi ingatan kolektif. Putra Valentino yang mampu mengubah sebuah nama keluarga besar menjadi kisah yang sama besarnya, dibangun dengan bakat, kepribadian, keberanian, dan kemanusiaan yang luar biasa. Saya ingin berpikir bahwa akhirnya ia kembali bertemu ayahnya dan para juara yang bersamanya berbagi salah satu halaman terindah dalam sepak bola Italia.”


  • Lega Serie A

    Sandro Mazzola telah berpulang pada usia 83 tahun, putra dari Valentino yang legendaris dan pada gilirannya juga seorang juara luar biasa. Sandro adalah seorang "pemain serbabisa", yang kerap dimainkan sebagai penyerang berkat kemampuan mencetak gol dan dribelnya. Karier yang seluruhnya dihabiskan bersama Inter, ia menjadi tokoh utama dalam siklus kemenangan pada era 1960-an, bermain dalam seragam Nerazzurri selama 17 musim beruntun, serta menorehkan halaman-halaman tak terlupakan juga bersama tim nasional Italia di ajang Piala Eropa dan Piala Dunia. Dalam lemari trofinya terdapat 4 Scudetto, 2 Piala Champions, 2 Piala Interkontinental, dan gelar Juara Eropa bersama tim nasional Italia.


    "Sandro Mazzola mewakili salah satu figur paling penting dan paling autentik dalam sejarah sepakbola Italia," kata Ezio Simonelli, Presiden Lega Calcio Serie A. "Saya mengingatnya pertama-tama sebagai seorang juara yang sangat besar, tokoh utama dari era luar biasa sepakbola kami dan sosok yang mampu meninggalkan jejak tak terhapuskan dengan seragam Inter dan tim nasional Italia. Kesuksesan dan kualitas teknisnya adalah bagian dari ingatan kolektif olahraga Italia. Saya juga berkesempatan mengenalnya dan mengapresiasinya dalam peran yang berbeda dari pemain sepakbola, yakni dalam aktivitas kewirausahaannya setelah karier bermain, ketika ia mampu menemukan kembali dirinya dan menunjukkan kemampuan manajerialnya. Dengan kepergiannya, kita kehilangan legenda sejati sepakbola Italia, tetapi juga seorang pribadi yang mampu menjalani dengan kecerdasan dan gairah berbagai fase dalam kehidupan profesionalnya. Atas nama Lega Calcio Serie A dan secara pribadi, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarganya dan kepada semua orang yang mencintainya."


  • Milan

    AC Milan menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Sandro Mazzola, rival bersejarah yang setia, legenda Inter dan Timnas Italia, serta tokoh utama dalam sejarah sepak bola Italia.


    Seorang juara besar, ikon, sosok yang mewakili era tak terlupakan dalam sepak bola kita.


    AC Milan menyampaikan duka cita kepada keluarga Mazzola dan keluarga besar Inter di momen penuh kesedihan ini.


    Selamat jalan, Sandro.


  • Torino

    Presiden Urbano Cairo dan seluruh Torino Football Club, berduka atas kabar sedih ini, menyampaikan kedekatan penuh kasih kepada keluarga Mazzola dalam mengenang Sandro Mazzola, pemain simbol Inter dan tim nasional Italia, yang kemudian juga menjadi petinggi dengan pengalaman di Torino dari 2000 hingga 2003.


    Kenangan yang menghubungkan Sandro Mazzola dengan Toro begitu banyak. Untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya, kami ingin mengenang kembali bersama emosi dan kegembiraan yang dirasakan pada 26 Januari 2019, pada hari peringatan 100 tahun kelahiran Valentino Mazzola, kapten legendaris Grande Torino, yang mana Sandro adalah putra sulungnya: "Saat saya kecil, saya berpegangan padanya ketika masuk ke Filadelfia. Lalu saat dia berganti pakaian, saya berada di luar ruang ganti dan bermain bola. Kemudian saya masuk ke lapangan sambil menggandeng tangan ayah saya.".


    Pada hari itu kami merayakan 100 tahun Valentino Mazzola dengan turnamen segitiga antara tim Pulcini Toro, Inter, dan Venezia. Mustahil melupakan kebahagiaan Sandro: "Hari ini di lapangan juga ada Valentino, cucu saya: namanya sama dengan ayah saya, dia satu-satunya di keluarga yang bermain sepak bola. Dari atas sana ada seseorang yang sedang mengajarinya bagaimana caranya".


    Dari atas sana, untuk menyaksikan semua orang terkasihnya, kini juga ada Sandro.

    Kepada anak-anaknya dan keluarga mereka, para cucu, kerabat, dan begitu banyak sahabat, duka mendalam serta pelukan penuh kasih dari seluruh dunia granata.


  • Juventus

    Klub Juventus: "Juventus mengenang dengan penuh hormat Sandro Mazzola, juara dan gentleman sepak bola Italia, protagonis sebuah era, simbol kelas, gaya, dan gairah untuk olahraga ini. Dukacita mendalam kami atas kepergiannya". Begitulah Si Nyonya Tua memberikan penghormatan kepada legenda Inter dan Timnas Italia itu, yang meninggal dunia pada usia 83 tahun".