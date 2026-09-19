FC Internazionale Milano, presidennya Giuseppe Marotta, Wakil Presiden Javier Zanetti, pelatih Cristian Chivu beserta stafnya, para pemain, dan seluruh keluarga besar Inter bergabung dengan duka yang mendalam atas wafatnya Sandro Mazzola, legenda Inter dan sepak bola dunia, dan sembari mengenangnya, memeluk keluarganya.





Keinginan untuk mengenang bercampur dengan rasa sungkan: betapa sulitnya menemukan kata-kata terbaik untuk mengucapkan salam perpisahan kepada sosok yang menulis sejarah, benar-benar menulisnya, dengan cara yang tak terhapuskan dan tanpa preseden?





Lalu semuanya terasa makin berat, dicekam oleh melankolia yang sudah hadir sekarang dan tak akan meninggalkan kami, karena rasanya kami masih melihatnya di sini, antara kantor pusat dan Appiano, mengenang Puskas, Herrera, Suarez, dan Corso, satu demi satu anekdot yang segera bercampur dengan kisah masa kini, hasrat terhadap Inter yang menyala di matanya, keinginan untuk berbicara tentang Lautaro dan Inter kami, yang sekarang, yang selamanya.





Sandro Mazzola adalah salah satu pesepak bola terbesar dalam sejarah. Bukan hanya dalam sejarah Inter. Dia adalah sejarah Inter: masuk ke klub ini saat masih anak-anak dan tak pernah benar-benar pergi. Di pundaknya ada beban yang berat, kenangan akan seorang ayah yang tampak tak terkalahkan. Dalam takdirnya, ada dua legenda Inter yang pada kenyataannya membesarkannya, mendampinginya dalam perjalanan sejarah.





Satu seragam untuk seumur hidup, satu mimpi. Mimpi yang harus dibangun tanpa seorang ayah, yang hilang dalam Tragedi Superga, tragedi Grande Torino. Alessandro, yang bagi semua orang adalah Sandro, Sandrino, baru berusia enam tahun, lima bulan, dan 23 hari. Ia melihat wajah-wajah hancur dari orang-orang yang memeluknya dan mengusap kepalanya, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sosok Valentino dikenal Sandro lewat kisah epik yang diwariskan hari demi hari. Ia mulai memupuknya di oratorio San Lorenzo di Milan, di Porta Ticinese, dalam pertandingan di seluruh lapangan melawan Adriano Celentano. Bukan satu-satunya sosok Inter yang menandai pertumbuhannya: Giuseppe Meazza dan Benito Lorenzi. Meazza membesarkannya secara teknis, mengajarinya semua rahasia. Lorenzi datang ke rumah Sandro, di Cassano d’Adda, dengan sepatu dan bola. Pada usia 8 tahun, Mazzola dan saudaranya pada dasarnya adalah maskot Inter: antara lapangan, ruang ganti, dan stadion, sebuah pendidikan total ala Inter.





Melompati tahapan, menjadi dewasa karena kebutuhan. Sandrino melakukannya dengan cepat, juga berkat berbagai peristiwa. Ia, kelahiran 1942, dilempar ke lapangan bersama tim utama dalam laga ulangan Juventus-Inter yang terkenal itu, 10 Juni 1961, di Turin. Dari ujian lisan di sekolah ke perjalanan ke ibu kota Piemonte, tempat Moratti dan Herrera menurunkan tim Primavera. Laga berakhir 9-1, dan untuk Inter, gol dicetak oleh seorang anak muda kurus yang piawai dalam sentuhan: Sandro Mazzola. Ia berusia 18 tahun.





Hari ini kami akan menyebutnya sebagai penyerang kedua. Seorang nomor 8 dan nomor 10, seperti nomor punggung yang ia kenakan di Inter. Gelandang serang atau penyerang tengah? Herrera berhasil membangun peran yang tepat untuknya, untuk sebuah ledakan yang tak terbendung dalam pasukan spektakuler bernama Grande Inter. Pengukuhannya? Sangat cepat, disahkan oleh para raksasa sepak bola dunia. Prater, Wina, final Piala Champions, 1964. Saat masuk ke lapangan, Suarez-lah yang mendorong Mazzola ke lapangan: Sandro sempat terpaku mengagumi idolanya di luar ruang ganti, Di Stefano, Puskas, dan para bintang Real Madrid lainnya. Lalu di lapangan, dua gol. Brace di final Piala Champions, trofi Eropa pertama Inter, sebuah kejayaan tanpa preseden dengan tanda tangan Mazzola dan pujian dari Puskas: “Kau layak menyandang nama ayahmu, Valentino,” kata pemain Hungaria yang luar biasa itu sambil menghadiahkan jerseinya.





Kisah-kisah yang kami hafal di luar kepala, yang kami dengar berulang kali tanpa pernah bosan, selalu menemukan detail baru setiap kali, diceritakan oleh suaranya yang ramah dan selalu haru saat mengenangnya. Sebuah rasa pengabdian dan terima kasih sepenuhnya kepada Inter - “bagi saya seperti seorang ibu” -, yang dibalas dengan tak terhitung permainan, gol, dan keajaiban. Empat Scudetto, dua Piala Champions, 2 Piala Interkontinental, gelar top skor Serie A (pada 1965 dengan 17 gol) dan di Piala Champions (7 gol pada 1964). Runner-up Ballon d'Or 1971 di belakang Johan Cruyff.





Grande Inter milik Angelo Moratti, Helenio Herrera, Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola ada di sana, di antara lini tengah dan lini depan, menggambar lintasan dan mencetak gol. Malam-malam Eropa, sore hari di Meazza. Gol-gol yang sangat menentukan dan tak terlupakan. Ciri khasnya melawan Independiente di Piala Interkontinental, comeback melawan Liverpool yang dibubuhi tandanya dan dirayakan dengan “When the Saints Go Marching In” yang diputar kencang lewat pengeras suara San Siro. Lalu lagi: gol di derby setelah 13 detik, gol di Inter-Lazio pada 1966 yang menghadirkan Bintang Pertama. Hingga 1977. Di antaranya, Piala Eropa bersama Italia, Piala Dunia, pergantian dengan Rivera.





17 musim, 565 pertandingan resmi, 158 gol. Ikatannya dengan Inter tak pernah benar-benar berakhir, dengan karier sebagai eksekutif lalu direktur olahraga. Bahkan di balik meja pun, intuisi-intuisinya unik. Platini dan Falcao, yang kemudian gagal terwujud. Zenga, yang dibawa kembali ke Milan dari Sambenedettese. Dan, yang terpenting, Ronaldo. Sang Fenomena, yang datang setelah desakan Moratti dan Mazzola, tentu saja. Ketika R9 diperkenalkan di kantor pusat Inter, di sampingnya ada Luis Suarez dan Sandro Mazzola.





Kunjungannya ke kantor pusat Inter terus berlanjut bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dia yang berada di Hall of Fame klub, selalu bercerita tentang ikatan unik dan tak terpisahkan dengan warna Inter. Ia juga melakukannya saat menceritakannya kepada Lautaro dan rekan-rekannya, dalam kunjungan terbaru ke Appiano Gentile. Tempat ia merasa seperti di rumah sendiri, tempat ia mengenang pemusatan latihan bersama Herrera, di antara anekdot-anekdot indah dan menghibur.





Kecintaan para suporter Inter juga ia rasakan langsung pada Mei 2024, pada hari perayaan Bintang Kedua: dia - bersama Bedin dan Cappellini - berada di lapangan, dirayakan untuk bintang pertama yang datang 58 tahun sebelumnya.





Ia bersinar di lapangan, dan tetap bersinar sekarang, bintang si kumis itu. Yang, seperti sering ia ceritakan, hanya memiliki satu keinginan terakhir: “Dikenang sebagai orang baik, yang tetap berjuang bahkan ketika mustahil untuk menang, seperti dalam 9-1 itu.”





Kami akan melakukannya, Sandro.



