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Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
Diterjemahkan oleh

Sandro Mazzola meninggal dunia pada usia 83 tahun: kenangan dari Inter dan sepak bola Italia, satu menit mengheningkan cipta di semua ajang olahraga akhir pekan ini di Italia

Inter
S. Mazzola
Italy
FEATURES
Opini
Serie A
AC Milan
Torino

Dunia sepak bola berduka.

Dunia sepak bola berduka atas Sandro Mazzola, yang meninggal dunia pada usia 83 tahun.


Kebetulan takdir, Sabtu 19 September menandai peringatan 100 tahun peresmian stadion San Siro, yang menjadi tuan rumah derby Milan yang dimenangi Inter dengan skor 6-3.


Rumahnya sepanjang hidup, tempat ia bermain selama dua dekade dari 1957 hingga 1977 (3 musim pertama di tim muda). Dengan mencetak 158 gol dalam 565 pertandingan di tim utama dengan seragam Inter, satu-satunya yang dikenakannya sepanjang karier.


Kecuali seragam Timnas Italia, yang bersamanya ia mencetak 22 gol dalam 70 penampilan. Memenangi Piala Eropa pada 1968 dan mencapai final Piala Dunia Meksiko 1970, yang kalah 4-1 dari Brasil setelah semifinal legendaris yang dimenangi Italia 4-3 atas Jerman lewat perpanjangan waktu.


Tak lupa 4 Scudetto, 2 Piala Champions, dan 2 Piala Interkontinental yang dimenanginya bersama Inter. Yang pada dasarnya mengadopsinya sejak pada usia 6 tahun ia menjadi yatim akibat kematian sang ayah, Valentino Mazzola, sosok simbol Grande Torino yang meninggal pada usia 30 tahun pada 4 Mei 1949 dalam tragedi udara Superga.


Setelah gantung sepatu, Sandro Mazzola bekerja untuk Inter milik Massimo Moratti sebagai direktur olahraga (peran yang kemudian juga dijalaninya di Torino), dengan membawa Fenomeno asal Brasil, Ronaldo, ke Milan, yang baru saja berusia 50 tahun.


Pada akhirnya Mazzola juga menjadi komentator teknis di televisi untuk Rai Sport dan TeleMontecarlo.


Sementara itu kapten Inter, Lautaro Martinez, mengenang Sandro Mazzola dengan mengunggah foto bersama dirinya dalam sebuah story di Instagram.



  • PERNYATAAN RESMI INTER

    FC Internazionale Milano, presidennya Giuseppe Marotta, Wakil Presiden Javier Zanetti, pelatih Cristian Chivu beserta stafnya, para pemain, dan seluruh keluarga besar Inter bergabung dengan duka yang mendalam atas wafatnya Sandro Mazzola, legenda Inter dan sepak bola dunia, dan sembari mengenangnya, memeluk keluarganya.


    Keinginan untuk mengenang bercampur dengan rasa sungkan: betapa sulitnya menemukan kata-kata terbaik untuk mengucapkan salam perpisahan kepada sosok yang menulis sejarah, benar-benar menulisnya, dengan cara yang tak terhapuskan dan tanpa preseden?


    Lalu semuanya terasa makin berat, dicekam oleh melankolia yang sudah hadir sekarang dan tak akan meninggalkan kami, karena rasanya kami masih melihatnya di sini, antara kantor pusat dan Appiano, mengenang Puskas, Herrera, Suarez, dan Corso, satu demi satu anekdot yang segera bercampur dengan kisah masa kini, hasrat terhadap Inter yang menyala di matanya, keinginan untuk berbicara tentang Lautaro dan Inter kami, yang sekarang, yang selamanya.


    Sandro Mazzola adalah salah satu pesepak bola terbesar dalam sejarah. Bukan hanya dalam sejarah Inter. Dia adalah sejarah Inter: masuk ke klub ini saat masih anak-anak dan tak pernah benar-benar pergi. Di pundaknya ada beban yang berat, kenangan akan seorang ayah yang tampak tak terkalahkan. Dalam takdirnya, ada dua legenda Inter yang pada kenyataannya membesarkannya, mendampinginya dalam perjalanan sejarah.


    Satu seragam untuk seumur hidup, satu mimpi. Mimpi yang harus dibangun tanpa seorang ayah, yang hilang dalam Tragedi Superga, tragedi Grande Torino. Alessandro, yang bagi semua orang adalah Sandro, Sandrino, baru berusia enam tahun, lima bulan, dan 23 hari. Ia melihat wajah-wajah hancur dari orang-orang yang memeluknya dan mengusap kepalanya, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sosok Valentino dikenal Sandro lewat kisah epik yang diwariskan hari demi hari. Ia mulai memupuknya di oratorio San Lorenzo di Milan, di Porta Ticinese, dalam pertandingan di seluruh lapangan melawan Adriano Celentano. Bukan satu-satunya sosok Inter yang menandai pertumbuhannya: Giuseppe Meazza dan Benito Lorenzi. Meazza membesarkannya secara teknis, mengajarinya semua rahasia. Lorenzi datang ke rumah Sandro, di Cassano d’Adda, dengan sepatu dan bola. Pada usia 8 tahun, Mazzola dan saudaranya pada dasarnya adalah maskot Inter: antara lapangan, ruang ganti, dan stadion, sebuah pendidikan total ala Inter.


    Melompati tahapan, menjadi dewasa karena kebutuhan. Sandrino melakukannya dengan cepat, juga berkat berbagai peristiwa. Ia, kelahiran 1942, dilempar ke lapangan bersama tim utama dalam laga ulangan Juventus-Inter yang terkenal itu, 10 Juni 1961, di Turin. Dari ujian lisan di sekolah ke perjalanan ke ibu kota Piemonte, tempat Moratti dan Herrera menurunkan tim Primavera. Laga berakhir 9-1, dan untuk Inter, gol dicetak oleh seorang anak muda kurus yang piawai dalam sentuhan: Sandro Mazzola. Ia berusia 18 tahun.


    Hari ini kami akan menyebutnya sebagai penyerang kedua. Seorang nomor 8 dan nomor 10, seperti nomor punggung yang ia kenakan di Inter. Gelandang serang atau penyerang tengah? Herrera berhasil membangun peran yang tepat untuknya, untuk sebuah ledakan yang tak terbendung dalam pasukan spektakuler bernama Grande Inter. Pengukuhannya? Sangat cepat, disahkan oleh para raksasa sepak bola dunia. Prater, Wina, final Piala Champions, 1964. Saat masuk ke lapangan, Suarez-lah yang mendorong Mazzola ke lapangan: Sandro sempat terpaku mengagumi idolanya di luar ruang ganti, Di Stefano, Puskas, dan para bintang Real Madrid lainnya. Lalu di lapangan, dua gol. Brace di final Piala Champions, trofi Eropa pertama Inter, sebuah kejayaan tanpa preseden dengan tanda tangan Mazzola dan pujian dari Puskas: “Kau layak menyandang nama ayahmu, Valentino,” kata pemain Hungaria yang luar biasa itu sambil menghadiahkan jerseinya.


    Kisah-kisah yang kami hafal di luar kepala, yang kami dengar berulang kali tanpa pernah bosan, selalu menemukan detail baru setiap kali, diceritakan oleh suaranya yang ramah dan selalu haru saat mengenangnya. Sebuah rasa pengabdian dan terima kasih sepenuhnya kepada Inter - “bagi saya seperti seorang ibu” -, yang dibalas dengan tak terhitung permainan, gol, dan keajaiban. Empat Scudetto, dua Piala Champions, 2 Piala Interkontinental, gelar top skor Serie A (pada 1965 dengan 17 gol) dan di Piala Champions (7 gol pada 1964). Runner-up Ballon d'Or 1971 di belakang Johan Cruyff.


    Grande Inter milik Angelo Moratti, Helenio Herrera, Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola ada di sana, di antara lini tengah dan lini depan, menggambar lintasan dan mencetak gol. Malam-malam Eropa, sore hari di Meazza. Gol-gol yang sangat menentukan dan tak terlupakan. Ciri khasnya melawan Independiente di Piala Interkontinental, comeback melawan Liverpool yang dibubuhi tandanya dan dirayakan dengan “When the Saints Go Marching In” yang diputar kencang lewat pengeras suara San Siro. Lalu lagi: gol di derby setelah 13 detik, gol di Inter-Lazio pada 1966 yang menghadirkan Bintang Pertama. Hingga 1977. Di antaranya, Piala Eropa bersama Italia, Piala Dunia, pergantian dengan Rivera.


    17 musim, 565 pertandingan resmi, 158 gol. Ikatannya dengan Inter tak pernah benar-benar berakhir, dengan karier sebagai eksekutif lalu direktur olahraga. Bahkan di balik meja pun, intuisi-intuisinya unik. Platini dan Falcao, yang kemudian gagal terwujud. Zenga, yang dibawa kembali ke Milan dari Sambenedettese. Dan, yang terpenting, Ronaldo. Sang Fenomena, yang datang setelah desakan Moratti dan Mazzola, tentu saja. Ketika R9 diperkenalkan di kantor pusat Inter, di sampingnya ada Luis Suarez dan Sandro Mazzola.


    Kunjungannya ke kantor pusat Inter terus berlanjut bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dia yang berada di Hall of Fame klub, selalu bercerita tentang ikatan unik dan tak terpisahkan dengan warna Inter. Ia juga melakukannya saat menceritakannya kepada Lautaro dan rekan-rekannya, dalam kunjungan terbaru ke Appiano Gentile. Tempat ia merasa seperti di rumah sendiri, tempat ia mengenang pemusatan latihan bersama Herrera, di antara anekdot-anekdot indah dan menghibur.


    Kecintaan para suporter Inter juga ia rasakan langsung pada Mei 2024, pada hari perayaan Bintang Kedua: dia - bersama Bedin dan Cappellini - berada di lapangan, dirayakan untuk bintang pertama yang datang 58 tahun sebelumnya.


    Ia bersinar di lapangan, dan tetap bersinar sekarang, bintang si kumis itu. Yang, seperti sering ia ceritakan, hanya memiliki satu keinginan terakhir: “Dikenang sebagai orang baik, yang tetap berjuang bahkan ketika mustahil untuk menang, seperti dalam 9-1 itu.”


    Kami akan melakukannya, Sandro.


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  • CONI

    Dunia olahraga berduka atas wafatnya Sandro Mazzola.


    Putra legenda Torino, Valentino Mazzola, yang kehilangan nyawa dalam Tragedi Superga, Sandro Mazzola pada gilirannya juga menjadi legenda Inter, mengenakan seragam Inter dari 1961 hingga 1977 dan memenangi empat Scudetto, dua Piala Champions, serta dua Piala Interkontinental.


    Menjadi penggerak juga di Timnas Italia (foto ANSA), pria kelahiran Turin itu mencatatkan 70 penampilan dan 22 gol bersama Italia, memenangi Piala Eropa 1968 dan tampil di tiga Piala Dunia, termasuk Meksiko 1970, saat tim yang ditangani pelatih Ferruccio Valcareggi melaju hingga final.


    Sebagai satu-satunya pemain Italia dan satu-satunya pemain dari tim Italia yang pernah mencetak gol di dua final berbeda Piala Champions/Liga Champions (pada 1964 dan 1967), ia dimasukkan ke dalam ‘Hall of Fame Sepakbola Italia’ pada 2014 dan CONI menganugerahinya Medali Emas atas jasa-jasa luar biasa.


    Presiden CONI, Luciano Buonfiglio, mengajak Federasi Olahraga Nasional, Disiplin Olahraga Asosiasi, dan Badan Promosi Olahraga untuk mengheningkan cipta selama satu menit dalam seluruh ajang olahraga yang akan digelar di Italia pada akhir pekan ini, untuk menghormati kenangan Sandro Mazzola, ikon sepakbola Italia dan dunia yang wafat pada usia 83 tahun.


  • FIGC

    Presiden Giovanni Malagò dan FIGC menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Sandro Mazzola, salah satu juara yang paling dicintai dalam sepak bola kita, yang meninggal dunia pada malam hari di usia 83 tahun. Untuk mengenangnya, satu menit mengheningkan cipta akan dilakukan pada pertandingan semua kompetisi yang dijadwalkan akhir pekan ini. Bendera setengah tiang dikibarkan di markas FIGC di Roma dan di Pusat Teknik Federal Coverciano.


    Putra legenda Torino, Valentino Mazzola, yang meninggal dalam Tragedi Superga, Sandro Mazzola pada gilirannya juga menjadi legenda Inter, mengenakan seragam Inter dari 1961 hingga 1977 dan memenangkan empat Scudetto, dua Piala Champions, serta dua Piala Interkontinental. Karier luar biasa yang juga membuatnya berjaya bersama tim nasional Italia (70 caps dan 22 gol), dengan menjadi juara Eropa pada 1968, tampil dalam tiga edisi Piala Dunia, dan mencapai final di Meksiko 70, dalam sebuah Piala Dunia yang juga dikenang karena ‘pergantian estafet’-nya yang terkenal dengan Gianni Rivera. Pada 2014, ia masuk ke dalam ‘Hall of Fame Sepak Bola Italia’.


    “Kepergian Sandro Mazzola,” kata presiden federasi Giovanni Malagò, “adalah duka yang mendalam bagi saya dan bagi seluruh sepak bola Italia. Kita kehilangan sebuah legenda, salah satu sosok yang telah berkontribusi membuat sepak bola kita besar di dunia. Sandro adalah simbol, seorang kapten, seorang juara yang mampu melintasi sebuah era dan menjadi memori kolektif. Putra Valentino yang mampu mengubah nama keluarga yang begitu besar menjadi kisah yang sama besarnya, dibangun dengan bakat, kepribadian, keberanian, dan kemanusiaan yang luar biasa. Saya suka berpikir bahwa akhirnya ia telah kembali bertemu ayahnya dan para juara itu, yang bersamanya ia berbagi salah satu halaman terindah dalam sepak bola Italia.”


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  • Lega Serie A

    Sandro Mazzola telah berpulang pada usia 83 tahun, putra dari Valentino yang legendaris dan pada gilirannya juga seorang juara luar biasa. Sandro adalah seorang "pemain serbabisa", yang kerap dimainkan sebagai penyerang berkat kemampuan mencetak gol dan dribelnya. Sepanjang kariernya ia habiskan sepenuhnya bersama Inter, menjadi tokoh utama dalam siklus kemenangan pada era 1960-an. Bersama Inter, ia bermain selama 17 musim beruntun, menorehkan halaman-halaman tak terlupakan juga dengan seragam Italia di Piala Eropa dan Piala Dunia. Dalam lemari trofinya terdapat 4 Scudetto, 2 Piala Champions, 2 Piala Interkontinental, dan gelar Juara Eropa bersama tim nasional.


    "Sandro Mazzola merepresentasikan salah satu figur paling penting dan paling autentik dalam sejarah sepakbola Italia," kata Ezio Simonelli, Presiden Lega Calcio Serie A. "Saya mengenangnya pertama-tama sebagai seorang juara besar, tokoh utama dari era luar biasa sepakbola kita dan sosok yang mampu meninggalkan jejak tak terhapuskan dengan seragam Inter dan Italia. Kesuksesan dan kualitas tekniknya adalah bagian dari memori kolektif olahraga Italia. Saya juga berkesempatan mengenalnya dan menghargainya dalam peran yang berbeda dari sebagai pesepakbola, yakni dalam aktivitas bisnisnya setelah karier, ketika ia mampu menemukan kembali dirinya dan menunjukkan kemampuan manajerialnya. Dengan kepergiannya, kita kehilangan legenda sejati sepakbola Italia, tetapi juga seseorang yang mampu menjalani dengan kecerdasan dan gairah berbagai fase dalam kehidupan profesionalnya. Atas nama Lega Calcio Serie A dan atas nama pribadi saya, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarganya dan kepada semua orang yang menyayanginya."


  • Milan

    Milan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Sandro Mazzola, rival bersejarah yang setia, legenda Inter dan Timnas Italia, sosok utama dalam sejarah sepak bola Italia.


    Seorang juara besar, ikon, pria yang merepresentasikan era tak terlupakan dalam sepak bola kita.


    AC Milan merangkul keluarga Mazzola dan keluarga besar Inter di momen duka ini.


    Selamat jalan, Sandro.


  • Torino

    Presiden Urbano Cairo dan seluruh Torino Football Club, berduka atas kabar duka ini, menyampaikan kedekatan penuh kasih kepada keluarga Mazzola dalam mengenang Sandro Mazzola, pemain ikonik Inter dan Timnas Italia, yang kemudian menjadi direktur dengan pengalaman juga di Torino dari 2000 hingga 2003.


    Ada begitu banyak kenangan yang menghubungkan Sandro Mazzola dengan Torino. Untuk melepas kepergiannya, kami ingin menghidupkan kembali bersama emosi dan kebahagiaan yang dirasakan pada 26 Januari 2019, pada hari peringatan 100 tahun kelahiran Valentino Mazzola, kapten legendaris Grande Torino, yang Sandro adalah putra sulungnya: "Saat saya kecil, saya berpegangan kepadanya ketika saya masuk ke Filadelfia. Lalu saat dia berganti pakaian, saya menunggu di luar ruang ganti dan bermain bola. Kemudian saya masuk ke lapangan sambil menggandeng tangan ayah saya.".


    Pada hari itu kami merayakan 100 tahun Valentino Mazzola dengan turnamen segitiga antara tim Pulcini Torino, Inter, dan Venezia. Mustahil melupakan kebahagiaan Sandro: "Hari ini di lapangan juga ada Valentino, cucu saya: namanya sama seperti ayah saya, dia satu-satunya di keluarga yang bermain sepak bola. Dari atas sana seseorang sedang mengajarinya bagaimana caranya".


    Dari atas sana, untuk menyaksikan semua orang yang dicintainya, kini juga ada Sandro.

    Kepada anak-anaknya dan keluarga mereka, kepada cucu-cucu, kerabat, dan begitu banyak sahabat, duka mendalam serta pelukan penuh kasih dari seluruh keluarga besar Torino.