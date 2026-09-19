FC Internazionale Milano, presidennya Giuseppe Marotta, Wakil Presiden Javier Zanetti, pelatih Cristian Chivu beserta stafnya, para pemain dan seluruh dunia Inter bergabung dengan duka cita yang mendalam atas wafatnya Sandro Mazzola, legenda Inter dan sepak bola dunia, dan sembari mengenangnya, memeluk keluarganya.





Hasrat untuk mengenang bercampur dengan rasa segan: betapa sulit menemukan kata-kata terbaik untuk mengucapkan salam perpisahan kepada sosok yang menulis sejarah, benar-benar menulisnya, dengan cara yang tak terhapuskan dan tanpa preseden?





Lalu semuanya terasa makin berat, dihimpit melankolia yang sudah hadir sekarang dan tak akan meninggalkan kami, karena rasanya kami masih melihatnya di sini, antara kantor pusat dan Appiano, mengenang Puskas, Herrera, Suarez, dan Corso, satu anekdot demi anekdot yang segera disambung dengan hal-hal terkini, dengan gairah untuk Inter yang menyala di matanya, berbicara tentang Lautaro dan Inter kami, yang sekarang, yang selalu.





Sandro Mazzola adalah salah satu pesepak bola terbesar dalam sejarah. Bukan hanya dalam sejarah Inter. Dia adalah sejarah Inter: masuk ke sana saat masih bocah dan tak pernah benar-benar pergi. Di pundaknya ada beban berat, kenangan akan seorang ayah yang tampak tak terkalahkan. Dalam takdirnya, ada dua legenda Inter yang pada dasarnya membesarkannya, mendampinginya di jalan sejarah.





Satu-satunya seragam sepanjang hidup, satu-satunya mimpi. Dibangun tanpa seorang ayah, yang hilang dalam Tragedi Superga, tragedi Grande Torino. Alessandro, yang bagi semua orang adalah Sandro, Sandrino, berusia enam tahun, lima bulan, dan 23 hari. Ia melihat wajah-wajah hancur dari orang-orang yang memeluknya dan mengusap kepalanya, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Siapa Valentino sesungguhnya, Sandro mengenalnya lewat kisah-kisah epik yang diwariskan dari hari ke hari. Ia mulai memupuknya di oratorio San Lorenzo di Milan, di Porta Ticinese, dalam laga di seluruh lapangan melawan Adriano Celentano. Bukan satu-satunya interista yang menandai pertumbuhannya: Giuseppe Meazza dan Benito Lorenzi. Meazza membesarkannya secara teknis, mengajarinya semua rahasia. Lorenzi datang ke rumah Sandro, di Cassano d’Adda, membawa sepatu dan bola. Pada usia 8 tahun, Mazzola dan saudaranya pada dasarnya adalah maskot Inter: antara lapangan, ruang ganti, dan stadion, sebuah pembentukan total ala Inter.





Melewati tahap demi tahap dengan cepat, menjadi dewasa karena kebutuhan. Sandrino melakukannya dengan cepat, juga berkat berbagai peristiwa. Ia, kelahiran 1942, dilempar ke lapangan bersama tim utama dalam laga ulang Juventus-Inter yang termasyhur, 10 Juni 1961, di Turin. Dari ujian lisan di sekolah menuju perjalanan ke ibu kota Piemonte, tempat Moratti dan Herrera menurunkan tim Primavera. Laga berakhir 9-1, dan untuk Inter mencetak gol seorang anak muda kurus yang piawai menyentuh bola: Sandro Mazzola. Saat itu usianya 18 tahun.





Seorang second striker, jika kita menyebutnya dengan istilah hari ini. Seorang nomor 8 dan nomor 10, seperti nomor punggung yang ia kenakan di Inter. Gelandang serang atau penyerang tengah? Herrera mampu membangun peran yang tepat untuknya, demi ledakan yang tak terbendung di dalam armada spektakuler yang bernama Grande Inter. Puncak pengakuannya? Sangat cepat, disahkan oleh para raksasa suci sepak bola dunia. Prater, Wina, final Piala Champions, 1964. Saat masuk ke lapangan, Suarez-lah yang mendorong Mazzola masuk: Sandro sempat terpaku mengagumi idolanya di luar ruang ganti, Di Stefano, Puskas, dan para juara Real Madrid lainnya. Lalu di lapangan, dua gol. Brace di final Piala Champions, trofi Eropa pertama Inter, sebuah kemenangan tanpa preseden dengan tanda tangan Mazzola dan pujian dari Puskas: “Kamu layak untuk ayahmu Valentino,” kata pemain Hungaria yang luar biasa itu, sambil memberinya jersey.





Kisah-kisah yang kami hafal di luar kepala, yang kami dengar berulang kali tanpa pernah bosan, selalu menemukan detail baru setiap kali, diceritakan dengan suara yang ramah dan selalu terharu saat mengenangnya. Sebuah rasa pengabdian dan terima kasih sepenuhnya kepada Inter - “bagi saya seperti seorang ibu” -, yang dibalas dengan tak terhitung aksi, gol, dan keajaiban. Empat Scudetto, dua Piala Champions, 2 Piala Interkontinental, gelar top skor Serie A (pada 1965 dengan 17 gol) dan di Piala Champions (7 gol pada 1964). Runner-up Ballon d'Or 1971 di belakang Johan Cruyff.





Grande Inter milik Angelo Moratti, Helenio Herrera, Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola ada di sana, di antara lini tengah dan lini depan, menggambar lintasan dan mencetak gol. Malam-malam Eropa, sore-sore di Meazza. Gol-gol yang sangat menentukan dan tak terlupakan. Ciri khasnya melawan Independiente di Piala Interkontinental, comeback melawan Liverpool yang ditandai dan dirayakan dengan “When the Saints Go Marching In” yang diperdengarkan keras lewat pengeras suara San Siro. Lalu lagi: gol di derby setelah 13 detik, gol dalam Inter-Lazio pada 1966 yang menghadirkan Bintang Pertama. Hingga 1977. Di antaranya, Piala Eropa bersama Italia, Piala Dunia, pergantian peran dengan Rivera.





17 musim, 565 pertandingan resmi, 158 gol. Sebuah ikatan dengan Inter yang tak pernah terputus, dengan karier sebagai eksekutif lalu direktur olahraga. Bahkan di balik meja kerja pun, intuisi-intuisinya tetap unik. Platini dan Falcao, yang kemudian gagal terwujud. Zenga, dibawa kembali ke Milan dari Sambenedettese. Dan, yang terpenting, Ronaldo. Sang Fenomena, datang setelah desakan Moratti dan Mazzola. Ketika R9 diperkenalkan di kantor pusat Inter, di sampingnya ada Luis Suarez dan Sandro Mazzola.





Kunjungannya ke kantor pusat Inter terus berlanjut bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dia yang berada di Hall of Fame klub, selalu menceritakan ikatan yang unik dan tak terpisahkan dengan warna kebesaran Inter. Ia juga melakukannya dengan menceritakannya kepada Lautaro dan rekan-rekannya, dalam kunjungan baru-baru ini ke Appiano Gentile. Tempat ia merasa seperti di rumah, tempat ia mengenang pemusatan latihan bersama Herrera, di antara anekdot-anekdot yang indah dan menghibur.





Kasih sayang suporter Inter juga ia rasakan secara langsung pada Mei 2024, pada hari perayaan Bintang Kedua: dia - bersama Bedin dan Cappellini - berada di lapangan, dirayakan untuk bintang pertama yang datang 58 tahun sebelumnya.





Ia bersinar di lapangan, dan kini pun tetap bersinar, bintang sang kumis. Yang, seperti sering ia ceritakan, hanya punya satu keinginan terakhir: “Dikenang sebagai orang baik, yang tetap bertarung bahkan ketika mustahil untuk menang, seperti dalam kekalahan 9-1 itu.”





Kami akan melakukannya, Sandro.



