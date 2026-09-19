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Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
Diterjemahkan oleh

Sandro Mazzola meninggal dunia pada usia 83 tahun: kenangan dari Inter dan sepak bola Italia, mengheningkan cipta selama satu menit di semua ajang olahraga akhir pekan ini di Italia

Inter
S. Mazzola
Italy
FEATURES
Opini
Serie A
AC Milan
Torino

Dunia sepak bola berduka.

Dunia sepak bola berduka atas Sandro Mazzola, yang meninggal dunia pada usia 83 tahun.


Kebetulan takdir, Sabtu 19 September menandai peringatan 100 tahun peresmian stadion San Siro, yang menjadi tuan rumah derby Milan yang dimenangi Inter dengan skor 6-3.


Rumahnya seumur hidup, tempat ia bermain selama dua dekade dari 1957 hingga 1977 (3 musim pertama di tim muda). Dengan mencetak 158 gol dalam 565 pertandingan di tim utama dengan seragam Inter, satu-satunya yang ia kenakan sepanjang kariernya.


Pengecualiannya hanya seragam tim nasional Italia, yang memberinya 22 gol dalam 70 penampilan. Memenangi Piala Eropa pada 1968 dan mencapai final Piala Dunia Meksiko 1970, yang kalah 4-1 dari Brasil setelah semifinal legendaris yang dimenangi Italia 4-3 atas Jerman pada babak perpanjangan waktu.


Belum lagi 4 Scudetto, 2 Piala Champions, dan 2 Piala Interkontinental yang dimenanginya bersama Inter. Yang pada dasarnya mengadopsinya sejak pada usia 6 tahun ia menjadi yatim setelah kematian ayahnya, Valentino Mazzola, sosok simbol Grande Torino yang meninggal pada usia 30 tahun pada 4 Mei 1949 dalam tragedi udara Superga.


Setelah gantung sepatu, Sandro Mazzola bekerja untuk Inter milik Massimo Moratti sebagai direktur olahraga (peran yang kemudian juga diembannya di Torino), dengan membawa Fenomeno asal Brasil, Ronaldo, ke Milan, yang baru saja berusia 50 tahun.


Terakhir, Mazzola juga menjadi komentator teknis di televisi untuk Rai Sport dan TeleMontecarlo.


Sementara itu kapten Inter, Lautaro Martinez, mengenang Sandro Mazzola dengan mengunggah foto bersama dirinya dalam sebuah Instagram Story.



  • PERNYATAAN RESMI INTER

    FC Internazionale Milano, presidennya Giuseppe Marotta, Wakil Presiden Javier Zanetti, pelatih Cristian Chivu beserta stafnya, para pemain dan seluruh dunia Inter bergabung dengan duka cita yang mendalam atas wafatnya Sandro Mazzola, legenda Inter dan sepak bola dunia, dan sembari mengenangnya, memeluk keluarganya.


    Hasrat untuk mengenang bercampur dengan rasa segan: betapa sulit menemukan kata-kata terbaik untuk mengucapkan salam perpisahan kepada sosok yang menulis sejarah, benar-benar menulisnya, dengan cara yang tak terhapuskan dan tanpa preseden?


    Lalu semuanya terasa makin berat, dihimpit melankolia yang sudah hadir sekarang dan tak akan meninggalkan kami, karena rasanya kami masih melihatnya di sini, antara kantor pusat dan Appiano, mengenang Puskas, Herrera, Suarez, dan Corso, satu anekdot demi anekdot yang segera disambung dengan hal-hal terkini, dengan gairah untuk Inter yang menyala di matanya, berbicara tentang Lautaro dan Inter kami, yang sekarang, yang selalu.


    Sandro Mazzola adalah salah satu pesepak bola terbesar dalam sejarah. Bukan hanya dalam sejarah Inter. Dia adalah sejarah Inter: masuk ke sana saat masih bocah dan tak pernah benar-benar pergi. Di pundaknya ada beban berat, kenangan akan seorang ayah yang tampak tak terkalahkan. Dalam takdirnya, ada dua legenda Inter yang pada dasarnya membesarkannya, mendampinginya di jalan sejarah.


    Satu-satunya seragam sepanjang hidup, satu-satunya mimpi. Dibangun tanpa seorang ayah, yang hilang dalam Tragedi Superga, tragedi Grande Torino. Alessandro, yang bagi semua orang adalah Sandro, Sandrino, berusia enam tahun, lima bulan, dan 23 hari. Ia melihat wajah-wajah hancur dari orang-orang yang memeluknya dan mengusap kepalanya, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Siapa Valentino sesungguhnya, Sandro mengenalnya lewat kisah-kisah epik yang diwariskan dari hari ke hari. Ia mulai memupuknya di oratorio San Lorenzo di Milan, di Porta Ticinese, dalam laga di seluruh lapangan melawan Adriano Celentano. Bukan satu-satunya interista yang menandai pertumbuhannya: Giuseppe Meazza dan Benito Lorenzi. Meazza membesarkannya secara teknis, mengajarinya semua rahasia. Lorenzi datang ke rumah Sandro, di Cassano d’Adda, membawa sepatu dan bola. Pada usia 8 tahun, Mazzola dan saudaranya pada dasarnya adalah maskot Inter: antara lapangan, ruang ganti, dan stadion, sebuah pembentukan total ala Inter.


    Melewati tahap demi tahap dengan cepat, menjadi dewasa karena kebutuhan. Sandrino melakukannya dengan cepat, juga berkat berbagai peristiwa. Ia, kelahiran 1942, dilempar ke lapangan bersama tim utama dalam laga ulang Juventus-Inter yang termasyhur, 10 Juni 1961, di Turin. Dari ujian lisan di sekolah menuju perjalanan ke ibu kota Piemonte, tempat Moratti dan Herrera menurunkan tim Primavera. Laga berakhir 9-1, dan untuk Inter mencetak gol seorang anak muda kurus yang piawai menyentuh bola: Sandro Mazzola. Saat itu usianya 18 tahun.


    Seorang second striker, jika kita menyebutnya dengan istilah hari ini. Seorang nomor 8 dan nomor 10, seperti nomor punggung yang ia kenakan di Inter. Gelandang serang atau penyerang tengah? Herrera mampu membangun peran yang tepat untuknya, demi ledakan yang tak terbendung di dalam armada spektakuler yang bernama Grande Inter. Puncak pengakuannya? Sangat cepat, disahkan oleh para raksasa suci sepak bola dunia. Prater, Wina, final Piala Champions, 1964. Saat masuk ke lapangan, Suarez-lah yang mendorong Mazzola masuk: Sandro sempat terpaku mengagumi idolanya di luar ruang ganti, Di Stefano, Puskas, dan para juara Real Madrid lainnya. Lalu di lapangan, dua gol. Brace di final Piala Champions, trofi Eropa pertama Inter, sebuah kemenangan tanpa preseden dengan tanda tangan Mazzola dan pujian dari Puskas: “Kamu layak untuk ayahmu Valentino,” kata pemain Hungaria yang luar biasa itu, sambil memberinya jersey.


    Kisah-kisah yang kami hafal di luar kepala, yang kami dengar berulang kali tanpa pernah bosan, selalu menemukan detail baru setiap kali, diceritakan dengan suara yang ramah dan selalu terharu saat mengenangnya. Sebuah rasa pengabdian dan terima kasih sepenuhnya kepada Inter - “bagi saya seperti seorang ibu” -, yang dibalas dengan tak terhitung aksi, gol, dan keajaiban. Empat Scudetto, dua Piala Champions, 2 Piala Interkontinental, gelar top skor Serie A (pada 1965 dengan 17 gol) dan di Piala Champions (7 gol pada 1964). Runner-up Ballon d'Or 1971 di belakang Johan Cruyff.


    Grande Inter milik Angelo Moratti, Helenio Herrera, Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola ada di sana, di antara lini tengah dan lini depan, menggambar lintasan dan mencetak gol. Malam-malam Eropa, sore-sore di Meazza. Gol-gol yang sangat menentukan dan tak terlupakan. Ciri khasnya melawan Independiente di Piala Interkontinental, comeback melawan Liverpool yang ditandai dan dirayakan dengan “When the Saints Go Marching In” yang diperdengarkan keras lewat pengeras suara San Siro. Lalu lagi: gol di derby setelah 13 detik, gol dalam Inter-Lazio pada 1966 yang menghadirkan Bintang Pertama. Hingga 1977. Di antaranya, Piala Eropa bersama Italia, Piala Dunia, pergantian peran dengan Rivera.


    17 musim, 565 pertandingan resmi, 158 gol. Sebuah ikatan dengan Inter yang tak pernah terputus, dengan karier sebagai eksekutif lalu direktur olahraga. Bahkan di balik meja kerja pun, intuisi-intuisinya tetap unik. Platini dan Falcao, yang kemudian gagal terwujud. Zenga, dibawa kembali ke Milan dari Sambenedettese. Dan, yang terpenting, Ronaldo. Sang Fenomena, datang setelah desakan Moratti dan Mazzola. Ketika R9 diperkenalkan di kantor pusat Inter, di sampingnya ada Luis Suarez dan Sandro Mazzola.


    Kunjungannya ke kantor pusat Inter terus berlanjut bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dia yang berada di Hall of Fame klub, selalu menceritakan ikatan yang unik dan tak terpisahkan dengan warna kebesaran Inter. Ia juga melakukannya dengan menceritakannya kepada Lautaro dan rekan-rekannya, dalam kunjungan baru-baru ini ke Appiano Gentile. Tempat ia merasa seperti di rumah, tempat ia mengenang pemusatan latihan bersama Herrera, di antara anekdot-anekdot yang indah dan menghibur.


    Kasih sayang suporter Inter juga ia rasakan secara langsung pada Mei 2024, pada hari perayaan Bintang Kedua: dia - bersama Bedin dan Cappellini - berada di lapangan, dirayakan untuk bintang pertama yang datang 58 tahun sebelumnya.


    Ia bersinar di lapangan, dan kini pun tetap bersinar, bintang sang kumis. Yang, seperti sering ia ceritakan, hanya punya satu keinginan terakhir: “Dikenang sebagai orang baik, yang tetap bertarung bahkan ketika mustahil untuk menang, seperti dalam kekalahan 9-1 itu.”


    Kami akan melakukannya, Sandro.


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  • MAROTTA

    Beppe Marotta, presiden Inter, mengenang Sandro Mazzola, yang meninggal dunia pada usia 83 tahun, seperti ini: "Hari ini satu lagi bagian dari legenda Inter pergi. Sandro adalah Inter, ia datang ke sini saat masih remaja dan di sini ia memilih untuk bertahan selamanya: satu seragam, tujuh belas musim, satu kehidupan penuh. Bersama Grande Inter asuhan Herrera, ia menulis halaman-halaman yang tak akan pernah terhapus. Hari ini tugas kami adalah menjaga kenangannya, karena sebuah klub sebesar ingatannya. Dan kenangan tentang Sandro akan tetap bersama kami, selamanya".

  • ZANETTI

    Javier Zanetti, mantan kapten Inter dan wakil presiden klub saat ini, mengenang Sandro Mazzola lewat sebuah unggahan yang dipublikasikan di akun Instagram-nya: "Anda pernah menjadi dan akan selamanya tetap menjadi legenda. Seorang pria sejati, panutan, sosok kelas dunia di lapangan maupun dalam kehidupan. Simbol Inter dan sepak bola Italia di mata dunia, lintas generasi dan selamanya. Saya berutang banyak kepadamu, Sandro. Anda adalah salah satu figur terpenting bagi saya, ketika masih bocah di Argentina saya memimpikan Inter: Anda termasuk di antara orang-orang yang membawa saya ke Milan, sebuah hadiah yang tak akan pernah berhenti saya syukuri. Beristirahatlah dalam damai, Sandro".


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  • CONI

    Dunia olahraga berduka atas wafatnya Sandro Mazzola.


    Putra legenda Torino Valentino Mazzola, yang kehilangan nyawanya dalam Tragedi Superga, Sandro Mazzola pada gilirannya juga menjadi legenda Inter, mengenakan seragam Inter dari 1961 hingga 1977 dan memenangkan empat Scudetto, dua Piala Champions, dan dua Piala Interkontinental.


    Juga menjadi motor penggerak tim nasional Italia (foto ANSA), pria asal Turin itu mencatatkan 70 penampilan dan 22 gol bersama Italia, menjuarai Euro 1968 dan tampil di tiga Piala Dunia termasuk Meksiko 70, ketika tim yang ditangani pelatih Ferruccio Valcareggi melaju hingga final.


    Satu-satunya pemain Italia dan satu-satunya pemain dari tim Italia yang pernah mencetak gol dalam dua final berbeda Piala Champions/Champions League (pada 1964 dan 1967), ia dimasukkan pada 2014 ke dalam ‘Hall of Fame Sepakbola Italia’ dan dianugerahi Medali Emas untuk prestasi luar biasa oleh CONI.


    Presiden CONI, Luciano Buonfiglio, mengundang Federasi Olahraga Nasional, Disiplin Olahraga Asosiasi, dan Badan Promosi Olahraga untuk mengheningkan cipta selama satu menit dalam semua ajang olahraga yang akan digelar di Italia pada akhir pekan ini, untuk menghormati kenangan Sandro Mazzola, ikon sepakbola Italia dan dunia yang wafat pada usia 83 tahun.


  • FIGC

    Presiden Giovanni Malagò dan FIGC turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Sandro Mazzola, salah satu juara yang paling dicintai dalam sepak bola Italia, yang meninggal dunia pada malam hari di usia 83 tahun. Untuk mengenangnya, satu menit mengheningkan cipta akan dilakukan pada pertandingan di semua kompetisi yang dijadwalkan akhir pekan ini. Bendera dikibarkan setengah tiang di markas FIGC di Roma dan di Pusat Teknik Federal Coverciano.


    Putra legenda Torino, Valentino Mazzola, yang wafat dalam Tragedi Superga, Sandro Mazzola juga merupakan legenda Inter, mengenakan seragam Inter dari 1961 hingga 1977 dan memenangi empat Scudetto, dua Piala Champions, dan dua Piala Interkontinental. Karier luar biasa yang juga membuatnya berjaya bersama Italia (70 penampilan dan 22 gol), dengan menjadi Juara Eropa pada 1968, tampil dalam tiga edisi Piala Dunia, dan mencapai final di Meksiko 1970, dalam sebuah Piala Dunia yang juga dikenang karena ‘estafet’-nya yang terkenal bersama Gianni Rivera. Pada 2014 ia masuk ke dalam ‘Hall of Fame Sepak Bola Italia’.


    “Kepergian Sandro Mazzola,” ujar presiden federasi Giovanni Malagò, “merupakan duka yang mendalam bagi saya dan bagi seluruh sepak bola Italia. Sebuah legenda telah pergi, salah satu sosok yang turut membuat sepak bola kita besar di dunia. Sandro adalah simbol, seorang kapten, seorang juara yang mampu melintasi sebuah era dan menjadi memori kolektif. Putra Valentino yang mampu mengubah sebuah nama keluarga besar menjadi kisah yang sama besarnya, dibangun dengan talenta, kepribadian, keberanian, dan kemanusiaan yang luar biasa. Saya ingin berpikir bahwa pada akhirnya ia telah kembali bertemu ayahnya dan para juara yang berbagi salah satu halaman terindah dalam sepak bola Italia bersamanya.”


  • LEGA SERIE A

    Sandro Mazzola telah berpulang pada usia 83 tahun, putra dari Valentino yang legendaris dan pada gilirannya juga seorang juara luar biasa. Sandro adalah seorang "pemain serbabisa", yang kerap dimainkan sebagai penyerang berkat kemampuan mencetak gol dan dribelnya. Kariernya sepenuhnya dihabiskan bersama Inter, menjadi protagonis dalam periode kemenangan pada era 1960-an. Bersama Inter, ia bermain selama 17 musim beruntun, sekaligus menorehkan halaman-halaman tak terlupakan dengan seragam Italia di Piala Eropa dan Piala Dunia. Dalam lemari trofinya terdapat 4 Scudetto, 2 Piala Champions, 2 Piala Interkontinental, dan gelar Juara Eropa bersama tim nasional Italia.


    "Sandro Mazzola mewakili salah satu sosok paling penting dan paling autentik dalam sejarah sepakbola Italia," kata Ezio Simonelli, Presiden Lega Calcio Serie A. "Saya mengenangnya pertama-tama sebagai juara besar, protagonis dari era luar biasa dalam sepakbola kami dan sosok yang mampu meninggalkan jejak tak terhapuskan dengan seragam Inter dan tim nasional Italia. Kesuksesan serta kualitas tekniknya merupakan bagian dari memori kolektif olahraga Italia. Saya juga sempat mengenalnya dan mengapresiasinya dalam peran yang berbeda dari pesepakbola, yakni dalam aktivitas bisnisnya setelah pensiun, ketika ia mampu menemukan kembali dirinya dan menunjukkan kemampuan manajerialnya. Dengan kepergiannya, kita kehilangan legenda sejati sepakbola Italia, tetapi juga seseorang yang mampu menjalani dengan kecerdasan dan gairah berbagai fase dalam kehidupan profesionalnya. Atas nama Lega Calcio Serie A dan atas nama pribadi saya, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarganya dan kepada semua orang yang mencintainya."


  • Milan

    Milan menyampaikan duka cita atas wafatnya Sandro Mazzola, rival bersejarah yang loyal, legenda Inter dan Timnas Italia, sosok yang menjadi bagian penting dalam sejarah sepakbola Italia.


    Seorang juara besar, ikon, pria yang merepresentasikan era tak terlupakan dalam sepakbola kami.


    AC Milan merangkul keluarga Mazzola dan keluarga besar Inter di momen duka ini.


    Selamat jalan, Sandro.


  • Torino

    Presiden Urbano Cairo dan seluruh Torino Football Club, berduka atas kabar duka ini, menyampaikan kedekatan penuh kasih kepada keluarga Mazzola untuk mengenang Sandro Mazzola, pemain ikonik Inter dan Italia, yang kemudian menjadi direktur dengan pengalaman juga di Torino dari 2000 hingga 2003.


    Ada begitu banyak kenangan yang menghubungkan Sandro Mazzola dengan Torino. Untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya, kami ingin kembali mengenang bersama emosi dan kebahagiaan yang dirasakan pada 26 Januari 2019, pada hari peringatan seratus tahun kelahiran Valentino Mazzola, kapten legendaris Grande Torino, yang Sandro adalah putra sulungnya: "Saat saya kecil, saya berpegangan kepadanya ketika masuk ke sini, ke Filadelfia. Lalu saat dia berganti pakaian, saya berada di luar ruang ganti dan bermain bola. Kemudian saya masuk ke lapangan sambil menggandeng tangan ayah saya."


    Pada hari itu kami merayakan 100 tahun Valentino Mazzola dengan turnamen segitiga antara tim Pulcini Torino, Inter, dan Venezia. Mustahil melupakan kebahagiaan Sandro: "Hari ini di lapangan ada juga Valentino, cucu saya: namanya sama seperti ayah saya, dia satu-satunya di keluarga yang bermain sepak bola. Dari atas sana seseorang sedang mengajarinya bagaimana caranya".


    Dari atas sana, untuk menyaksikan semua orang yang dicintainya, kini ada juga Sandro.

    Kepada anak-anaknya dan keluarga mereka, kepada cucu-cucu, kerabat, dan begitu banyak sahabat, duka mendalam serta pelukan penuh kasih dari seluruh dunia Torino.