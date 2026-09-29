Tenggat waktu yang ditetapkan untuk Piala Eropa, di mana Italia akan menjadi negara tuan rumah bersama Turki, menuntut jadwal yang ketat dan, mengingat waktu yang sempit, setiap perlambatan sekecil apa pun akan membawa risiko lelucon pahit bersejarah berupa turnamen sebesar ini tanpa Milan di peta.Rencana itu menargetkan stadion baru selesai pada 2031, tulis Gazzetta.it, tepat satu tahun sebelum turnamen, sesuai patokan ketat UEFA. Untuk mencapainya, pemerintah kota dan pemerintah daerah telah menemukan titik temu untuk menuntaskan prosedur yang diperlukan sebelum musim panas 2027 sehingga alat berat bisa mulai bekerja pada paruh kedua tahun itu, setelah musim sepak bola berakhir. Dengan demikian, prosesnya sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu, yakni sejak perusahaan Stadio San Siro Spa mengajukan Piano Attuativo pada 16 Maret dan pemerintah kota memulai penelaahannya serta penilaian lingkungan strategis. Setelah itu akan ada pemeriksaan proyek kelayakan teknis-ekonomi, penilaian dampak lingkungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, serta konferensi layanan. Semua intervensi itu jelas saling berkaitan: pemindahan terowongan Patroclo dengan pembangunan stadion baru dan, baru setelahnya, pembongkaran Meazza yang hanya sebagian.