Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
cm grafica san siro inter milan scaroni marotta
Diterjemahkan oleh

San Siro baru, inilah tanggal presentasi proyeknya. Wali Kota Sala menegaskan: "Klub-klub harus mematuhi tenggat waktu"

Inter
AC Milan

San Siro baru, sprint final: dalam sebulan proyeknya siap, buldoser mulai bekerja musim panas mendatang

Antara akhir Oktober dan awal November, sketsa stadion San Siro yang baru akan diungkap, mengonfirmasi bocoran dari pekan lalu. Di studio Foster+Partners dan Manica, pekerjaan terus berjalan untuk menyempurnakan desain dan menyiapkan presentasi final. Ini adalah studio unggulan yang sama yang membangun Wembley baru di London, Inggris: stadion bersejarah dan sumber inspirasi alami bagi semua penggemar dunia sepakbola, tetapi menurut versi para arsitek mereka akan tetap mempertahankan detail dari Meazza lama, tulis Gazzetta dello Sport.

  • Beppe Sala mendesak klub-klub

    Hitung mundur telah dimulai, sebuah momen dengan nilai simbolis yang sangat kuat, di mata suporter dan warga hal itu akan membantu memberi bentuk nyata pada sesuatu yang, sampai hari ini, masih tetap abstrak. Wali Kota Beppe Sala mendesak Milan dan Inter tepat kemarin, di sela sebuah acara Ance: "Saya berharap klub-klub segera dalam waktu dekat memperlihatkan rendering baru stadion dan menjamin bahwa stadion itu akan siap untuk Euro 2032". 

  • Tenggat waktu yang ditetapkan untuk Piala Eropa, di mana Italia akan menjadi negara tuan rumah bersama Turki, menuntut jadwal yang ketat dan, mengingat waktu yang sempit, setiap perlambatan sekecil apa pun akan membawa risiko lelucon pahit bersejarah berupa turnamen sebesar ini tanpa Milan di peta.Rencana itu menargetkan stadion baru selesai pada 2031, tulis Gazzetta.it, tepat satu tahun sebelum turnamen, sesuai patokan ketat UEFA. Untuk mencapainya, pemerintah kota dan pemerintah daerah telah menemukan titik temu untuk menuntaskan prosedur yang diperlukan sebelum musim panas 2027 sehingga alat berat bisa mulai bekerja pada paruh kedua tahun itu, setelah musim sepak bola berakhir. Dengan demikian, prosesnya sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu, yakni sejak perusahaan Stadio San Siro Spa mengajukan Piano Attuativo pada 16 Maret dan pemerintah kota memulai penelaahannya serta penilaian lingkungan strategis. Setelah itu akan ada pemeriksaan proyek kelayakan teknis-ekonomi, penilaian dampak lingkungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, serta konferensi layanan. Semua intervensi itu jelas saling berkaitan: pemindahan terowongan Patroclo dengan pembangunan stadion baru dan, baru setelahnya, pembongkaran Meazza yang hanya sebagian.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
AC Milan crest
AC Milan
MIL