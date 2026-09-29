Antara akhir Oktober dan awal November, sketsa stadion San Siro yang baru akan diungkap, mengonfirmasi bocoran dari pekan lalu. Di studio Foster+Partners dan Manica, pekerjaan terus berjalan untuk menyempurnakan desain dan menyiapkan presentasi final. Ini adalah studio unggulan yang sama yang membangun Wembley baru di London, Inggris: stadion bersejarah dan sumber inspirasi alami bagi semua penggemar dunia sepakbola, tetapi menurut versi para arsitek mereka akan tetap mempertahankan detail dari Meazza lama, tulis Gazzetta dello Sport.
San Siro baru, inilah tanggal presentasi proyeknya. Wali Kota Sala menegaskan: "Klub-klub harus mematuhi tenggat waktu"
Beppe Sala mendesak klub-klub
Hitung mundur telah dimulai, sebuah momen dengan nilai simbolis yang sangat kuat, di mata suporter dan warga hal itu akan membantu memberi bentuk nyata pada sesuatu yang, sampai hari ini, masih tetap abstrak. Wali Kota Beppe Sala mendesak Milan dan Inter tepat kemarin, di sela sebuah acara Ance: "Saya berharap klub-klub segera dalam waktu dekat memperlihatkan rendering baru stadion dan menjamin bahwa stadion itu akan siap untuk Euro 2032".
Tenggat waktu yang ditetapkan untuk Piala Eropa, di mana Italia akan menjadi negara tuan rumah bersama Turki, menuntut jadwal yang ketat dan, mengingat waktu yang sempit, setiap perlambatan sekecil apa pun akan membawa risiko lelucon pahit bersejarah berupa turnamen sebesar ini tanpa Milan di peta.Rencana itu menargetkan stadion baru selesai pada 2031, tulis Gazzetta.it, tepat satu tahun sebelum turnamen, sesuai patokan ketat UEFA. Untuk mencapainya, pemerintah kota dan pemerintah daerah telah menemukan titik temu untuk menuntaskan prosedur yang diperlukan sebelum musim panas 2027 sehingga alat berat bisa mulai bekerja pada paruh kedua tahun itu, setelah musim sepak bola berakhir. Dengan demikian, prosesnya sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu, yakni sejak perusahaan Stadio San Siro Spa mengajukan Piano Attuativo pada 16 Maret dan pemerintah kota memulai penelaahannya serta penilaian lingkungan strategis. Setelah itu akan ada pemeriksaan proyek kelayakan teknis-ekonomi, penilaian dampak lingkungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, serta konferensi layanan. Semua intervensi itu jelas saling berkaitan: pemindahan terowongan Patroclo dengan pembangunan stadion baru dan, baru setelahnya, pembongkaran Meazza yang hanya sebagian.
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