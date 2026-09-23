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San Siro baru: biaya pastinya, rendering-nya, dan peluangnya masuk di antara stadion yang dipilih untuk Euro 2032

AC Milan
Inter

Rincian biaya stadion baru yang akan menjadi kandang mereka menggantikan Meazza.

Inter dan Milan telah menyerahkan ke pemerintah kota "laporan kelayakan ekonomi" untuk fasilitas baru yang akan dibangun di ibu kota Lombardia. Stadion baru, saat selesai pada 2032, akan bernilai angka luar biasa sebesar 2 miliar 149 juta. Kedua tim memperkirakan bahwa di pasar akan menghasilkan 418 juta berkat arena olahraga, tetapi juga dari kantor, hotel dan ruang komersial. Operasi raksasa di sektor properti itu seharusnya menjamin klub-klub tersebut capital gain sebesar 265 juta.

Angka-angka yang akan memungkinkan kedua klub mendekati Premier League dan Bundesliga dari sisi pemasukan atau pendapatan. Atau setidaknya mengurangi kesenjangan besar yang terakumulasi dalam 20 tahun terakhir.

  • Kepercayaan besar

    Beberapa bulan terakhir ditandai percepatan birokrasi yang penting untuk proyek San Siro baru, yang dipimpin oleh perusahaan patungan Stadio San Siro S.p.A. yang dibentuk oleh Inter dan Milan. Pada akhir Agustus, kedua klub menyerahkan ke Palazzo Marino rencana ekonomi final untuk seluruh "kompleks properti" tersebut. Kepemilikan kompleks itu tidak lagi menjadi milik pemerintah kota. Angka yang diperkirakan oleh Agenzia delle Entrate untuk penebusan area tersebut oleh kedua tim adalah 175 juta euro. Milan dan Inter terus melanjutkan, dengan penuh keyakinan, kerja teknis-birokratis yang menyiapkan landasan untuk stadion futuristis baru di kota ini.

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  • BERAPA BIAYA STADION

    Dokumen yang ditinjau rekan-rekan dari Calcio&Finanza menunjukkan bahwa pembangunan stadion baru akan menelan biaya 583,7 juta euro, angka yang akan naik menjadi 709,9 juta dengan turut memperhitungkan podium tempat stadion itu akan berdiri.

    Pembangunan secara keseluruhan akan menelan biaya 1,110 miliar yang dibagi sebagai berikut:

    • 583,7 juta euro untuk stadion baru;
    • 124,2 juta untuk podium;
    • 371,4 juta untuk area multifungsi dan penataan ulang Meazza;
    • 31,1 juta untuk Energy Center dan cincin energi terkait.

  • BIAYA DEPARTEMEN SERBAGUNA

    Seperti dapat dilihat dari angka-angka yang baru saja dibaca, transformasi area Meazza akan memiliki biaya dan dampak yang besar serta masif. Namun, apa saja yang tercakup dalam 371,4 juta itu?

    Hipotesisnya, 44 juta dialokasikan untuk sejumlah ruang komersial, 33 juta lainnya untuk sebuah pusat perbelanjaan terintegrasi yang diberi nama kembali Grande Struttura di Vendita, 51,3 juta untuk 23.314 meter persegi area perkantoran dan tersier, serta 44 juta untuk 20 ribu meter persegi akomodasi.

    Pos terbesar, dari sudut pandang ekonomi/keuangan semata, adalah yang terkait dengan boks dan lantai bawah tanah senilai 121,2 juta euro. Perlu diperjelas bahwa ini adalah estimasi, hipotesis juga, karena angka resmi akan ditetapkan pada perancangan berikutnya dan transformasi area yang akan membawa pada refungsionalisasi Stadion Meazza.

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  • Lalu lintas baru

    Fokus besar juga diberikan pada akses jalan dan infrastruktur yang diperlukan, dengan pekerjaan urbanisasi primer diperkirakan sebesar 57,3 juta euro dan Tunnel Patroclo baru senilai 42,3 juta.

    Namun, ke angka-angka ini masih harus ditambahkan biaya sebesar 12,4 juta yang diperlukan untuk merobohkan terowongan saat ini.

  • Taman dan kompensasi

    Rencana yang diajukan oleh Inter dan Milan berlanjut dengan 84,7 juta euro untuk pekerjaan dan kontribusi tambahan yang terkait langsung dengan transformasi San Siro.

    Angka ini juga terdiri dari 6,2 juta untuk membangun area dengan tingkat keamanan maksimum yang akan digunakan Meazza selama fase transisi dan 15 juta untuk pengelolaan lokasi konstruksi pada periode ketika stadion lama (hanya setelah pembukaan fasilitas baru pembongkaran parsial Meazza saat ini akan dilakukan) masih akan digunakan oleh dua klub Milan, seperti dilaporkan Calcio&Finanza.

  • Pembagian biaya pembelian San Siro

    Analisis berlanjut dengan menguraikan 197,1 juta euro untuk pembelian Stadion Meazza dan area di sekitarnya: dokumen yang ditinjau oleh Calcio&Finanza mencatat bahwa 104,1 juta dialokasikan untuk akuisisi stadion Milan tersebut, 86,2 juta untuk lahan dan 6,7 untuk hak pembangunan.

    Namun, biaya itu turun menjadi 175,1 juta euro berkat pengurangan yang telah ditetapkan.

  • Biaya tambahan

    Kini kita sampai pada biaya aksesori dan pengeluaran teknis yang diperkirakan sebesar 455,2 juta euro, yang terdiri dari 178,6 juta beban pelengkap, 115,3 beban konstruksi tambahan, 18,1 untuk remediasi, sekitar 4,5 untuk pajak dan pungutan serta 2 untuk komersialisasi dan periklanan.

    Juga ditetapkan pos 'tak terduga dan lain-lain' sebesar 136,8 juta euro.

  • Operasi keseluruhan? Lebih dari 2 miliar

    Angka keseluruhannya mencapai 2,302 miliar euro dalam biaya yang mencakup pembangunan stadion baru, pembelian area, berbagai pekerjaan, dan seluruh beban finansial.

    Rencana ekonomi itu memperkirakan nilai keseluruhan dari seluruh operasi sebesar 2,567 miliar euro: 418,8 akan datang dari penjualan properti dan area yang direncanakan, sementara stadion yang akan dibangun telah diberi nilai sebesar 2,149 miliar pada 2032. Namun, ini hanyalah perkiraan awal dan berbagai angka tersebut bisa berubah dalam beberapa tahun ke depan, seperti dilaporkan Calcio&Finanza.

  • TARGET EURO 2032

    Pekerjaan konstruksi dijadwalkan dimulai pada 2027 dan selesai pada 2031, dengan peresmian ditargetkan untuk Euro 2032. Namun, untuk saat ini belum ada kepastian bahwa dalam gelaran Piala Eropa itu juga akan ada San Siro baru yang dibangun sementara waktu berjalan. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah terus melanjutkan rencana tersebut, mengikuti semua tahap seperti yang sudah digariskan. Jelas ada berbagai variabel yang tak bisa dikendalikan, jebakan yang bisa diperkirakan dan harus dihindari, selain hujan gugatan yang dipastikan akan menghantam proyek itu

  • PRATINJAUAN HINGGA OKTOBER

    Inter dan AC Milan siap mempresentasikan pilar-pilar utama proyek tersebut, mulai menyingkirkan selubung misteri untuk membangun gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan menjadi sebuah titik balik bersejarah: pada Oktober nanti sudah dijadwalkan pratinjau fasad San Siro yang baru, bahkan sebelum pekerjaan persiapan untuk lokasi konstruksi masa depan dimulai.

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