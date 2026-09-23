Inter dan Milan telah menyerahkan ke pemerintah kota "laporan kelayakan ekonomi" untuk fasilitas baru yang akan dibangun di ibu kota Lombardia. Stadion baru, saat selesai pada 2032, akan bernilai angka luar biasa sebesar 2 miliar 149 juta. Kedua tim memperkirakan bahwa di pasar akan menghasilkan 418 juta berkat arena olahraga, tetapi juga dari kantor, hotel dan ruang komersial. Operasi raksasa di sektor properti itu seharusnya menjamin klub-klub tersebut capital gain sebesar 265 juta.

Angka-angka yang akan memungkinkan kedua klub mendekati Premier League dan Bundesliga dari sisi pemasukan atau pendapatan. Atau setidaknya mengurangi kesenjangan besar yang terakumulasi dalam 20 tahun terakhir.