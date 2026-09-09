Inter dan AC Milan telah menyerahkan kepada pemerintah kota "laporan kelayakan ekonomi" untuk stadion baru yang akan dibangun di ibu kota Lombardia. Stadion baru itu, ketika selesai pada 2032, akan bernilai angka luar biasa sebesar 2 miliar 149 juta. Kedua tim memperkirakan bahwa dari pasar akan dihasilkan 418 juta berkat arena olahraga tersebut, tetapi juga dari kantor, hotel dan ruang komersial. Operasi properti raksasa itu seharusnya menjamin kedua klub capital gain sebesar 265 juta.

Angka-angka yang akan memungkinkan kedua klub mendekati Premier League dan Bundesliga dari segi pemasukan atau pendapatan. Atau setidaknya mengurangi kesenjangan besar yang telah terakumulasi dalam 20 tahun terakhir.