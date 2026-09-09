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San Siro baru akan bernilai 2,15 miliar, untuk Inter dan Milan capital gain sebesar 265 juta: inilah kapan akan dipresentasikan untuk pertama kalinya

Inter
AC Milan

Dorongan Milan dan Inter untuk menuntaskan proyek tepat waktu untuk Euro 2032. Dan pada Oktober fasadnya akan diungkap

Inter dan AC Milan telah menyerahkan kepada pemerintah kota "laporan kelayakan ekonomi" untuk stadion baru yang akan dibangun di ibu kota Lombardia. Stadion baru itu, ketika selesai pada 2032, akan bernilai angka luar biasa sebesar 2 miliar 149 juta. Kedua tim memperkirakan bahwa dari pasar akan dihasilkan 418 juta berkat arena olahraga tersebut, tetapi juga dari kantor, hotel dan ruang komersial. Operasi properti raksasa itu seharusnya menjamin kedua klub capital gain sebesar 265 juta.

Angka-angka yang akan memungkinkan kedua klub mendekati Premier League dan Bundesliga dari segi pemasukan atau pendapatan. Atau setidaknya mengurangi kesenjangan besar yang telah terakumulasi dalam 20 tahun terakhir.

  • Kepercayaan meski terkendala birokrasi

    Beberapa bulan terakhir ditandai percepatan birokrasi penting untuk proyek San Siro baru, yang dipimpin oleh perusahaan patungan Stadio San Siro S.p.A. yang dibentuk Inter dan Milan. Pada akhir Agustus, kedua klub menyerahkan ke Palazzo Marino rencana ekonomi final untuk seluruh "kompleks properti" tersebut. Kepemilikan kompleks itu tidak lagi akan berada di tangan pemerintah kota. Angka yang diperkirakan oleh Agenzia delle Entrate untuk pembelian kembali area tersebut oleh kedua tim adalah 175 juta euro. Milan dan Inter terus melanjutkan, dengan penuh keyakinan, pekerjaan teknis-birokratis yang mempersiapkan jalan bagi stadion futuristis baru di kota ini.

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  • Target Euro 2032

    Pembangunan diperkirakan dimulai pada 2027 dan selesai pada 2031, dengan peresmian yang ditargetkan untuk Euro 2032. Namun, pada saat ini belum ada kepastian bahwa stadion baru San Siro yang akan dibangun sementara itu juga akan masuk dalam perhelatan Kejuaraan Eropa. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah melanjutkan rencana tersebut, dengan mengikuti semua tahapan sebagaimana mestinya. Jelas bahwa ada berbagai variabel yang tak terkendali, jebakan yang bisa diperkirakan dan harus dihindari, selain hujan gugatan yang akan menimpa proyek itu

  • Pratinjau hingga Oktober

    Inter dan AC Milan siap mempresentasikan pilar-pilar utama proyek tersebut, mulai menyingkirkan selubung misteri untuk membangun pemahaman tentang apa yang akan menjadi titik balik bersejarah: pada Oktober mendatang sudah dijadwalkan pratinjau fasad San Siro yang baru, bahkan sebelum pekerjaan persiapan untuk lokasi pembangunan masa depan dimulai.

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