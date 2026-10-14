Siapa bilang ia dicoret! Samuele Inacio duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam laga imbang 2-2 melawan Werder Bremen. Itu menjadi pertandingan keempat berturut-turut baginya tanpa menit bermain sejak menerima kartu merah langsung setelah baru tiga menit tampil pada debutnya di Bundesliga melawan Hamburg.

Nico Kovac tampaknya bahkan menghukumnya dengan mengirimnya bermain bersama tim kedua. Namun, pertandingan itu justru menjadi awal dari promosi. Menghadapi Bodo/Glimt pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions, putra Pià akan tampil sebagai starter.