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InacioGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Samuele Inacio untuk pertama kalinya menjadi starter di Liga Champions: debut sejak menit pertama melawan Bodo/Glimt

Italy
Borussia Dortmund
S. Inacio
Brazil
Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund
Bodoe/Glimt
Champions League

Penampilan pertama sebagai starter bagi talenta Italia-Brasil

Siapa bilang ia dicoret! Samuele Inacio duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam laga imbang 2-2 melawan Werder Bremen. Itu menjadi pertandingan keempat berturut-turut baginya tanpa menit bermain sejak menerima kartu merah langsung setelah baru tiga menit tampil pada debutnya di Bundesliga melawan Hamburg.

Nico Kovac tampaknya bahkan menghukumnya dengan mengirimnya bermain bersama tim kedua. Namun, pertandingan itu justru menjadi awal dari promosi. Menghadapi Bodo/Glimt pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions, putra Pià akan tampil sebagai starter.

  • Satu gol bersama tim kedua untuk bangkit kembali

    Setelah pertandingan Jumat melawan Werder Bremen, Kovac memberi skuadnya libur sehari untuk beristirahat. Namun, Samuele Inacio dan sesama pemain Italia, Luca Reggiani, ditugaskan bermain bersama tim kedua di Reiongalliga West melawan Wattenscheid 09. Dalam laga itu, sang penyerang menunjukkan kesiapannya dengan mencetak satu gol dalam 45 menit, sekaligus menambah kebugaran menjelang pertandingan Liga Champions di Bodo.

  • Pertama Kali sebagai Starter

    Bagi Inacio, laga di Norwegia melawan Bodo/Glimt bukan hanya debutnya di Liga Champions, tetapi juga penampilan resminya yang pertama sebagai starter. Kesempatan menjadi starter ini menjadi promosi bagi penyerang Italia-Brasil tersebut, yang bisa membawa Borussia Dortmund kembali ke jajaran tim dengan poin sempurna dan bersaing memperebutkan tempat di antara tim-tim yang lolos langsung ke babak 16 besar.

  • PERNYATAAN MANCINI

    Promosi yang bisa membawa manfaat hanya bagi Inacio dan Borussia Dortmund, tetapi juga bagi timnas Italia. Bukan rahasia lagi bahwa pemain kelahiran 2008 itu sedikit kecewa karena belum mendapat kesempatan debut dalam 4 pertandingan Nations League di era baru Roberto Mancini, meski telah dipanggil. Pelatih timnas Italia itu menegaskan bahwa, untuk saat ini, "Samuele belum siap" dan ia perlu bermain agar mendapat tempat di timnas Italia: "Keliru jika mengira Inacio bisa langsung masuk dan bermain. Kita harus memberinya waktu. Dia pemain muda yang juga masih perlu berkembang secara fisik. Namun, dia punya kualitas penting." Mungkinkah debut di Liga Champions menjadi langkah pertama untuk mengukuhkan statusnya sebagai pemain timnas Italia?

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