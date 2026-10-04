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imago-sport-1084107618.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Samuel Lino kirim pesan kepada Vinicius Jr yang disebutnya 'terbaik di dunia' saat bintang Flamengo bidik peran reguler di timnas Brasil setelah cetak dua gol ke gawang India

S. Lino
Vinicius Junior
India vs Brazil
India
Brazil
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Samuel Lino mengakui bahwa ia menghadapi persaingan ketat untuk mengamankan tempat reguler di sayap kiri Brasil meski mencetak dua gol impresif saat melawan India. Penyerang Flamengo itu masuk dari bangku cadangan untuk mencetak dua gol dalam kemenangan uji coba 4-0 di Kolkata, tetapi ia juga mengakui bahwa menyingkirkan superstar Real Madrid Vinicius Junior tetap menjadi tugas yang sangat berat.

  • Penyerang Flamengo mencetak dua gol dengan penyelesaian klinis

    Lino membuktikan ketajamannya di panggung internasional dengan mencetak dua gol pada babak kedua saat Brasil meraih kemenangan 4-0 atas India di Salt Lake Stadium, Kolkata. Masuk dari bangku cadangan setelah jeda untuk menggantikan Vinicius, penyerang berusia 26 tahun itu membuka rekening golnya di level senior bersama tim nasional pada menit ke-58 setelah gol-gol sebelumnya dari Estevao dan rekan setimnya di Flamengo, Pedro. Penyerang itu kemudian menutup penampilan dominan tim asuhan Carlo Ancelotti dengan menceploskan bola melewati kiper pada masa injury time.

  • imago-sport-1084117893.jpgNurPhoto

    Merayakan gol bersama rekan setim di klub

    Berbicara kepada GETVsetelah peluit akhir, Lino mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan kuat kontingen Flamengo: "Kemenangan besar untuk tim nasional. Saya senang bisa membantu, saya juga senang dengan gol Pedro dan mengetahui bahwa gol itu dicetak oleh dua pemain Flamengo. Itu menunjukkan betapa baiknya Flamengo terwakili. Senang dengan kemenangan ini untuk menutup tiga pertandingan ini dengan baik."

    Merefleksikan kondisi yang menyesakkan di Kolkata, sang penyerang menambahkan: "30 derajat pada malam hari, 40 derajat di pagi hari, dan 35 derajat pada sore hari. Di sini cukup panas, hawa panas yang lembap benar-benar membebani Anda. Suka atau tidak, itu menghambat jalannya pertandingan; Anda tidak selalu bisa bermain dengan tempo cepat. Panas adalah masalah."

  • Mengakui pertarungan elite di sisi sayap

    Meski Vinicius mendapat kesempatan tampil sebagai starter di sisi kiri di Kolkata, Lino tetap percaya diri dengan kemampuannya untuk bersaing memperebutkan menit bermain di lini serang Brasil. Menegaskan keinginannya untuk menjaga performa di level klub, ia berkata: "Saya kembali dengan bahagia dan percaya diri. Saya ingin mempertahankan pekerjaan saya di klub. Saya tahu persaingannya sangat berat. Kami punya pemain yang merupakan yang terbaik di dunia di posisinya, dan kami punya pemain lain seperti Rodrygo. Persaingannya sangat ketat. Tetapi saya percaya pada diri saya, saya percaya pada pekerjaan saya. Saya akan terus bekerja di klub saya agar selalu hadir."

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    Tur Asia berlanjut pada November

    Tim asuhan Ancelotti akan kembali berkumpul selama jeda internasional November untuk menjalani sepasang laga persahabatan di Kallang, Singapura. Brasil dijadwalkan menghadapi Jepang pada 14 November sebelum melawan tuan rumah Singapura tiga hari kemudian di venue yang sama. Dua pertandingan itu menjadi peluang berharga lain bagi Lino untuk menunjukkan kapasitasnya dan membuat staf pelatih tim nasional terkesan.

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