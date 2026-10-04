Berbicara kepada GETVsetelah peluit akhir, Lino mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan kuat kontingen Flamengo: "Kemenangan besar untuk tim nasional. Saya senang bisa membantu, saya juga senang dengan gol Pedro dan mengetahui bahwa gol itu dicetak oleh dua pemain Flamengo. Itu menunjukkan betapa baiknya Flamengo terwakili. Senang dengan kemenangan ini untuk menutup tiga pertandingan ini dengan baik."

Merefleksikan kondisi yang menyesakkan di Kolkata, sang penyerang menambahkan: "30 derajat pada malam hari, 40 derajat di pagi hari, dan 35 derajat pada sore hari. Di sini cukup panas, hawa panas yang lembap benar-benar membebani Anda. Suka atau tidak, itu menghambat jalannya pertandingan; Anda tidak selalu bisa bermain dengan tempo cepat. Panas adalah masalah."