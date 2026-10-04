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Samuel Lino kirim pesan kepada Vinicius Jr yang disebutnya 'terbaik di dunia' saat bintang Flamengo bidik peran reguler di timnas Brasil setelah cetak dua gol ke gawang India
Penyerang Flamengo mencetak dua gol dengan penyelesaian klinis
Lino membuktikan ketajamannya di panggung internasional dengan mencetak dua gol pada babak kedua saat Brasil meraih kemenangan 4-0 atas India di Salt Lake Stadium, Kolkata. Masuk dari bangku cadangan setelah jeda untuk menggantikan Vinicius, penyerang berusia 26 tahun itu membuka rekening golnya di level senior bersama tim nasional pada menit ke-58 setelah gol-gol sebelumnya dari Estevao dan rekan setimnya di Flamengo, Pedro. Penyerang itu kemudian menutup penampilan dominan tim asuhan Carlo Ancelotti dengan menceploskan bola melewati kiper pada masa injury time.
- NurPhoto
Merayakan gol bersama rekan setim di klub
Berbicara kepada GETVsetelah peluit akhir, Lino mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan kuat kontingen Flamengo: "Kemenangan besar untuk tim nasional. Saya senang bisa membantu, saya juga senang dengan gol Pedro dan mengetahui bahwa gol itu dicetak oleh dua pemain Flamengo. Itu menunjukkan betapa baiknya Flamengo terwakili. Senang dengan kemenangan ini untuk menutup tiga pertandingan ini dengan baik."
Merefleksikan kondisi yang menyesakkan di Kolkata, sang penyerang menambahkan: "30 derajat pada malam hari, 40 derajat di pagi hari, dan 35 derajat pada sore hari. Di sini cukup panas, hawa panas yang lembap benar-benar membebani Anda. Suka atau tidak, itu menghambat jalannya pertandingan; Anda tidak selalu bisa bermain dengan tempo cepat. Panas adalah masalah."
Mengakui pertarungan elite di sisi sayap
Meski Vinicius mendapat kesempatan tampil sebagai starter di sisi kiri di Kolkata, Lino tetap percaya diri dengan kemampuannya untuk bersaing memperebutkan menit bermain di lini serang Brasil. Menegaskan keinginannya untuk menjaga performa di level klub, ia berkata: "Saya kembali dengan bahagia dan percaya diri. Saya ingin mempertahankan pekerjaan saya di klub. Saya tahu persaingannya sangat berat. Kami punya pemain yang merupakan yang terbaik di dunia di posisinya, dan kami punya pemain lain seperti Rodrygo. Persaingannya sangat ketat. Tetapi saya percaya pada diri saya, saya percaya pada pekerjaan saya. Saya akan terus bekerja di klub saya agar selalu hadir."
- AFP
Tur Asia berlanjut pada November
Tim asuhan Ancelotti akan kembali berkumpul selama jeda internasional November untuk menjalani sepasang laga persahabatan di Kallang, Singapura. Brasil dijadwalkan menghadapi Jepang pada 14 November sebelum melawan tuan rumah Singapura tiga hari kemudian di venue yang sama. Dua pertandingan itu menjadi peluang berharga lain bagi Lino untuk menunjukkan kapasitasnya dan membuat staf pelatih tim nasional terkesan.
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