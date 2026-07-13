Getty Images
Diterjemahkan oleh
Samuel Eto'o menyatakan bahwa Kylian Mbappe kurang dihargai di Prancis seiring munculnya pertanyaan yang 'membuat tidak nyaman'
Eto'o mempertanyakan posisi Mbappé di Prancis
Mbappé telah menjadi sosok kunci bagi Les Bleus sepanjang Piala Dunia 2026, namun Eto'o meyakini ada ketidakcocokan yang aneh antara prestasi sang pemain dan persepsi publik terhadapnya di Prancis. Mantan penyerang Barcelona dan Inter ini menyiratkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu terpaksa beraksi di bawah sorotan yang seringkali tidak dialami rekan-rekan sebayanya.
Berbicara kepada Le Parisien, Eto'o mengungkapkan kebingungannya mengapa sang penyerang belum secara universal diakui sebagai pemain terbaik sepanjang masa di negaranya. "Dia layak dinilai dengan keadilan yang sama seperti juara-juara hebat lainnya, dan mungkin sudah waktunya bagi Prancis untuk sepenuhnya menghargai betapa beruntungnya negara ini memiliki pemain sekelas dia dalam sejarahnya," jelas Eto'o. "Namun terlepas dari penampilannya, rekor-rekornya, daftar prestasinya, dan konsistensinya, ia tampaknya harus terus-menerus membuktikan dirinya lagi."
- Getty Images
Sebuah pertanyaan yang kurang nyaman mengenai warisan budaya
Perdebatan seputar Mbappé sering kali melampaui batas lapangan, terutama mengingat sifatnya yang vokal dalam menyuarakan isu-isu sosial dan politik. Eto'o, yang saat ini menjabat sebagai presiden Federasi Sepak Bola Kamerun, bertanya-tanya apakah latar belakang etnis campuran sang pemain—dengan akar di Kamerun dan Aljazair—memainkan peran tak sadar dalam kritik yang diterimanya.
Menanggapi masalah ini secara langsung, Eto'o berkata: "Adalah wajar untuk mengajukan pertanyaan, meskipun pertanyaan itu terasa tidak nyaman: Apakah latar belakang etnis campuran Kylian, asal-usulnya, dan apa yang ia wakili dalam masyarakat Prancis memengaruhi, baik secara sadar maupun tidak sadar, cara sebagian orang menilai karier, kepribadian, dan pendiriannya? Pertanyaan ini layak diajukan secara bertanggung jawab, bukan untuk melontarkan tuduhan yang tidak berdasar, melainkan karena rasisme, prasangka, dan bias masih ada di masyarakat kita dan tidak boleh dinormalisasi."
Memecahkan rekor di kancah internasional
Secara statistik, dampak Mbappé di panggung internasional nyaris tak tertandingi. Dengan 20 gol di Piala Dunia sepanjang kariernya sejak 2018, ia telah mencetak lebih banyak gol daripada pemain lain mana pun dalam periode tersebut dengan selisih empat gol. Hanya Lionel Messi, dengan 21 gol, yang berada di atasnya dalam peringkat sepanjang masa turnamen tersebut, yang menegaskan posisi istimewa yang kini ditempati pemain Prancis itu.
"Apa lagi yang harus dicapai Kylian Mbappe agar sepenuhnya diakui sebagai pemain Prancis terbaik di generasinya, atau bahkan sebagai salah satu pemain Prancis terhebat dalam sejarah?" tanya Eto'o.
- Getty Images
Semua mata tertuju pada gelar juara di Dallas
Prancis sedang bersiap menghadapi laga semifinal yang sangat dinanti melawan Spanyol di Dallas, di mana Mbappé akan berusaha mengantarkan negaranya ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Meskipun ia tampil sangat mematikan di babak gugur sebelumnya—mencetak total 12 gol selama fase gugur kompetisi ini—ia kini dihadapkan pada tantangan pribadi untuk mencetak gol pertamanya di semifinal Piala Dunia. Namun, bintang Real Madrid ini tetap menjadi salah satu kandidat terkuat dalam perebutan Sepatu Emas, bersaing ketat dengan Messi saat turnamen ini memasuki puncaknya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami