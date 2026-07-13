Samuel Eto'o menyatakan bahwa Kylian Mbappe kurang dihargai di Prancis seiring munculnya pertanyaan yang 'membuat tidak nyaman'

Mbappé telah menjadi sosok kunci bagi Les Bleus sepanjang Piala Dunia 2026, namun Eto'o meyakini ada ketidakcocokan yang aneh antara prestasi sang pemain dan persepsi publik terhadapnya di Prancis. Mantan penyerang Barcelona dan Inter ini menyiratkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu terpaksa beraksi di bawah sorotan yang seringkali tidak dialami rekan-rekan sebayanya.

Berbicara kepada Le Parisien, Eto'o mengungkapkan kebingungannya mengapa sang penyerang belum secara universal diakui sebagai pemain terbaik sepanjang masa di negaranya. "Dia layak dinilai dengan keadilan yang sama seperti juara-juara hebat lainnya, dan mungkin sudah waktunya bagi Prancis untuk sepenuhnya menghargai betapa beruntungnya negara ini memiliki pemain sekelas dia dalam sejarahnya," jelas Eto'o. "Namun terlepas dari penampilannya, rekor-rekornya, daftar prestasinya, dan konsistensinya, ia tampaknya harus terus-menerus membuktikan dirinya lagi."