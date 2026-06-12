Sampdoria, resmi: Americo Branco ditunjuk sebagai direktur olahraga baru, Lorenzo Ariaudo sebagai direktur teknis

"U.C. Sampdoria mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Americo Branco untuk penunjukannya sebagai direktur olahraga, setelah semua formalitas yang diperlukan dengan FIGC diselesaikan. Bersamaan dengan itu, Lorenzo Ariaudo akan menjabat sebagai direktur teknis klub, sementara Mattia Stante akan menjadi manajer tim yang baru. José Manuel Barbosa Alves akan menjadi koordinator bidang pemanduan bakat.





Branco, warga negara Portugal berusia 35 tahun, telah meniti karier profesional yang sepenuhnya didedikasikan untuk bidang manajemen olahraga sejak 2014. Selama kariernya, ia telah memegang berbagai jabatan dengan tanggung jawab yang semakin besar di Olhanense, Académica de Coimbra, Tondela, dan Fortuna Sittard.





Bagi Ariaudo, 37 tahun, ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam perjalanannya di klub blucerchiata. Setelah dua belas musim di Juventus, di mana ia menempuh seluruh jenjang di sektor pemuda hingga debut di tim utama, sepanjang kariernya ia pernah membela, di antaranya, Cagliari, Sassuolo, Empoli, dan Frosinone. Setelah tiga musim menjabat sebagai manajer tim, di mana ia berhasil menonjol berkat profesionalisme dan kompetensinya, Ariaudo kini mengambil posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar dan akan bertugas mengoordinasikan pekerjaan harian tim dan staf, serta menjadi penghubung antara berbagai komponen di bidang teknis.





Posisi manajer timnya kini digantikan oleh Mattia Stante, 35 tahun. Lulusan dengan pujian dalam bidang Ekonomi, setelah memulai karier manajerialnya di Ravenna, sejak 2019 ia menjabat sebagai manajer tim di Ternana.





José Manuel Barbosa Alves, 36 tahun, tumbuh dalam dunia sepak bola di akademi muda Paços de Ferreira, sebelum pindah ke akademi muda Porto, Inter, dan Benfica. Selama kariernya sebagai pemain, ia bermain terutama di Portugal, tetapi juga memiliki pengalaman di luar negeri bersama Sheriff Tiraspol di Moldova dan OFI Kreta di Yunani. Setelah pensiun, ia memulai karier sebagai manajer dan pencari bakat, bekerja sama dengan rekan senegaranya Américo Branco di Tondela dan kemudian di Fortuna Sittard, di mana ia menjabat sebagai koordinator bidang pencarian bakat.