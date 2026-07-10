Samir Nasri ditahan polisi selama 10 jam setelah mantan bintang Arsenal dan Manchester City itu terseret dalam kasus dugaan perdagangan narkoba dan pencucian uang

Keterlibatan Nasri dalam aspek pencucian uang terorganisir dalam kasus ini bermula dari perannya sebelumnya sebagai manajer dan pemegang saham "XS", sebuah klub malam di Ivry-sur-Seine, yang ia bergabung sekitar tahun 2016. Pihak berwenang sedang menyelidiki apakah tempat tersebut digunakan untuk menyamarkan dana ilegal dari jaringan kriminal Berrebouh. Interogasi yang berlangsung lama di ibu kota ini terjadi setelah masa penahanan awal yang sebelumnya dijalani oleh mantan gelandang tersebut di Marseille pada akhir Juni.