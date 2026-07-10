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Samir Nasri ditahan polisi selama 10 jam setelah mantan bintang Arsenal dan Manchester City itu terseret dalam kasus dugaan perdagangan narkoba dan pencucian uang
Nasri ditahan oleh polisi
Sebagaimana diungkap oleh Le Parisien, Nasri menghabiskan sekitar 10 jam dalam tahanan di markas besar kepolisian yudisial Paris pada hari Kamis. Ia diperiksa oleh Brigade Riset dan Investigasi Keuangan (BRIF) terkait penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung mengenai perdagangan narkoba, konspirasi kriminal, dan pencucian uang terorganisir yang terkait dengan impor narkoba. Kasus besar ini terutama berfokus pada dua tokoh utama: Karim Berrebouh, pengedar narkoba asal Marseille yang sedang dipenjara, dan salah satu pelaku pencucian uang utama dalam jaringannya, Olivier Sabbah.
- AFP
Keterkaitan dengan klub malam memicu penyelidikan
Keterlibatan Nasri dalam aspek pencucian uang terorganisir dalam kasus ini bermula dari perannya sebelumnya sebagai manajer dan pemegang saham "XS", sebuah klub malam di Ivry-sur-Seine, yang ia bergabung sekitar tahun 2016. Pihak berwenang sedang menyelidiki apakah tempat tersebut digunakan untuk menyamarkan dana ilegal dari jaringan kriminal Berrebouh. Interogasi yang berlangsung lama di ibu kota ini terjadi setelah masa penahanan awal yang sebelumnya dijalani oleh mantan gelandang tersebut di Marseille pada akhir Juni.
Pesanan Deliveroo membantah pendapat pakar
Selain penyelidikan kriminal, pakar Canal+ ini juga menghadapi pengawasan ketat dari otoritas pajak Prancis terkait tempat tinggalnya yang sebenarnya. Meskipun terdaftar sebagai wajib pajak di Dubai—di mana tidak ada pajak penghasilan—para pejabat mencurigai mantan bintang Marseille ini diam-diam tinggal di Paris untuk menghindari kewajiban perpajakan. Status “surga pajak” sang mantan gelandang ini mulai dipertanyakan setelah laporan Les Echos pada bulan April, di mana otoritas pajak melacak keberadaannya yang sebenarnya melalui lebih dari 200 pesanan makanan yang dipesan melalui aplikasi Deliveroo.
- AFP
Ancaman hukum semakin membayangi
Meskipun Nasri dibebaskan pada Kamis malam tanpa ada tuntutan hukum resmi yang diajukan terhadapnya saat ini, masalah hukumnya masih jauh dari selesai. Mantan bintang Liga Premier itu masih berpotensi menerima panggilan pengadilan di masa mendatang terkait kemungkinan dakwaan resmi seiring berjalannya penyelidikan yudisial. Kasus ini juga berpotensi berdampak serius pada kariernya di dunia penyiaran sebagai pakar televisi terkemuka di Prancis jika muncul bukti-bukti baru.
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