DECO BARCELONAIMAGO / Joan Gosa
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

Sama seperti FC Bayern: Barcelona tampaknya tertarik pada pemain sayap seharga 85 juta euro

FC Barcelona dikabarkan tertarik pada Anthony Gordon dari Newcastle United — sama halnya dengan FC Bayern, di mana pemain asal Inggris itu juga dianggap sebagai kandidat utama untuk memperkuat posisi sayap pada bursa transfer musim panas.

Hal itu dilaporkan oleh stasiun radio RAC1. Menurut laporan tersebut, penampilan Gordon, terutama di Liga Champions, telah membuatnya menjadi sorotan di klub Catalan musim ini. 

Prioritas direktur olahraga Barca, Deco, adalah merekrut pemain sayap serba bisa pada musim panas ini, yang dapat meringankan beban Raphinha dan memberikan waktu istirahat bagi pemain Brasil tersebut. Raphinha saat ini merupakan satu-satunya opsi utama di sisi kiri serangan tim asuhan pelatih Hansi Flick. Namun, akibat dua cedera paha, ia melewatkan banyak pertandingan musim ini dan hanya tampil sebanyak 31 kali di semua kompetisi untuk Blaugrana pada musim ini.

  • Masalah terbesar Barcelona terkait Anthony Gordon kemungkinan besar adalah harganya: Kabarnya, Newcastle mematok biaya transfer sebesar 85 juta euro untuk pemain berusia 25 tahun itu. Jumlah yang sama juga disebutkan kepada FC Bayern München, yang juga telah secara intensif memantau pemain asal Inggris tersebut. 

    Juara Bundesliga tersebut juga sedang mencari pemain sayap yang kuat, yang dapat menjadi alternatif serius bagi Luis Diaz di sisi kiri lini serang. Namun, sama seperti Barcelona, Bayern tampaknya juga tidak bersedia membayar harga yang diminta Newcastle. Kabarnya, klub asal Munich ini ingin terlebih dahulu mencapai kesepakatan pribadi dengan Gordon, agar dengan kesepakatan tersebut mereka dapat menekan harga yang harus dibayarkan. 

    Newcastle mungkin terpaksa menjual Gordon

    Newcastle mungkin terpaksa menjual salah satu bintang utamanya pada musim panas ini akibat aturan Financial Fair Play, setelah melakukan investasi besar-besaran pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan menjual Gordon, klub ini kemungkinan bisa mendapatkan dana terbesar, namun juga beredar spekulasi mengenai kepergian cepat Nick Woltemade, yang tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah asuhan pelatih Eddie Howe. 

    Sebagai tim yang saat ini berada di peringkat ke-13 di Liga Premier, The Magpies gagal lolos ke kompetisi internasional musim ini, yang akan mengakibatkan penurunan pendapatan yang signifikan. 

  • Statistik Anthony Gordon pada musim 2025/26:

    Permainan: 46
    Menit bermain: 2869
    Gol: 17
    Assist: 5