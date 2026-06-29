'Sama sekali tidak terlihat bagus' - Gary Neville mengungkapkan 'kekhawatiran' terkait Bukayo Saka saat bintang Arsenal itu hanya mendapat peran kecil bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026

Neville telah mengeluarkan peringatan terkait kondisi fisik Saka, dengan menyatakan bahwa sang pemain sayap kini jauh dari performa terbaiknya. Bintang Arsenal tersebut telah berjuang mengatasi masalah tendon Achilles yang berkepanjangan, cedera yang memaksa Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) untuk memantaunya secara ketat sepanjang turnamen di Amerika Utara. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, Saka tetap tampil dalam ketiga pertandingan fase grup, meskipun menit bermainnya dibatasi secara ketat oleh manajer Thomas Tuchel saat ia masuk sebagai pemain pengganti.

Saat berbicara di acara “Stick to Football”, yang dipersembahkan oleh Sky Bet, Neville mengakui kekhawatirannya terkait performa pemain berusia 24 tahun tersebut. “Bukayo Saka terlihat sangat tidak dalam kondisi terbaiknya,” kata Neville. “Biasanya dia adalah pemain yang bersemangat dan selalu tersenyum, dia memiliki semangat kompetitif yang tinggi, tapi dia tidak dalam kondisi terbaiknya dan itu menjadi kekhawatiran bagi kami, menurut saya.”