(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Sama sekali tidak terlihat bagus' - Gary Neville mengungkapkan 'kekhawatiran' terkait Bukayo Saka saat bintang Arsenal itu hanya mendapat peran kecil bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026
Saka Fitness di bawah sorotan
Neville telah mengeluarkan peringatan terkait kondisi fisik Saka, dengan menyatakan bahwa sang pemain sayap kini jauh dari performa terbaiknya. Bintang Arsenal tersebut telah berjuang mengatasi masalah tendon Achilles yang berkepanjangan, cedera yang memaksa Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) untuk memantaunya secara ketat sepanjang turnamen di Amerika Utara. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, Saka tetap tampil dalam ketiga pertandingan fase grup, meskipun menit bermainnya dibatasi secara ketat oleh manajer Thomas Tuchel saat ia masuk sebagai pemain pengganti.
Saat berbicara di acara “Stick to Football”, yang dipersembahkan oleh Sky Bet, Neville mengakui kekhawatirannya terkait performa pemain berusia 24 tahun tersebut. “Bukayo Saka terlihat sangat tidak dalam kondisi terbaiknya,” kata Neville. “Biasanya dia adalah pemain yang bersemangat dan selalu tersenyum, dia memiliki semangat kompetitif yang tinggi, tapi dia tidak dalam kondisi terbaiknya dan itu menjadi kekhawatiran bagi kami, menurut saya.”
- AFP
Wright mempertanyakan keputusan berisiko terkait Piala Dunia
Wright sependapat dengan pandangan tersebut, sambil mempertanyakan apakah keputusan membawa Saka ke turnamen ini merupakan sebuah kesalahan. Saka sendiri sebelumnya mengakui bahwa ia "bersedia mengambil risiko" terkait kebugarannya, namun Wright meyakini sang pemain tampak kelelahan secara fisik setelah menjalani musim kompetisi domestik yang melelahkan. Waktu bermain Saka diatur dengan ketat selama fase akhir Premier League, dan ia telah kesulitan bermain penuh 90 menit selama berbulan-bulan.
"Kita akan menghadapi Piala Dunia, dan dia masih belum diturunkan sebagai starter di beberapa pertandingan pertama, baru diturunkan sebagai starter saat turnamen sudah memasuki pertandingan ketiga, dan penampilannya masih belum seperti Saka yang kita kenal – pemain ini butuh istirahat," jelas Wright.
Para pemain sayap gagal mencetak gol
Bukan hanya kondisi kesehatan Saka yang membuat para pakar khawatir, tetapi juga kurangnya produktivitas secara keseluruhan dari para pemain sayap asuhan Tuchel. Meskipun Anthony Gordon dan Noni Madueke telah diberi kesempatan, sentuhan kreatif dari sayap terlihat sangat kurang, sehingga Inggris harus bergantung pada momen-momen ajaib dari Jude Bellingham atau kapten Harry Kane.
Roy Keane sependapat bahwa penurunan performa para pemain sayap ini bisa berakibat fatal di babak gugur. "Para pemain sayap harus memanfaatkan peluang yang ada. Para pemain ini belum sepenuhnya memanfaatkan peluang mereka," kata Keane. "Di babak penyisihan grup, mungkin masih bisa dimaafkan jika salah satu dari mereka tampil kurang maksimal, tetapi sekarang setidaknya salah satu dari mereka harus mulai menunjukkan performa terbaiknya."
- AFP
Memprediksi tersingkirnya tim tersebut di babak semifinal
Saat Inggris bersiap menghadapi Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar di Atlanta, perhatian sudah beralih ke calon lawan-lawan tangguh di babak-babak selanjutnya. Jika mereka lolos, jalur yang harus dilalui—entah melawan Meksiko atau Ekuador—dapat berujung pada pertandingan perempat final melawan Brasil dan duel semifinal melawan juara bertahan Argentina. Wright dan Keane sama-sama meyakini bahwa skenario terakhir itu akan menandai akhir perjalanan bagi The Three Lions.
"Menurut saya, jika kami bisa sampai ke Brasil, kami mungkin bisa mengalahkan Brasil," prediksi Wright. "Tapi setelah itu, saya rasa kami akan menghadapi masalah. Sejak awal, saya sudah mengatakan bahwa Inggris akan mencapai semifinal." Keane jauh lebih blak-blakan mengenai potensi bentrokan dengan tim asuhan Lionel Messi itu, sambil menambahkan: "Inggris sama sekali tidak punya peluang untuk mengalahkan Argentina di semifinal, saya tidak bisa membayangkannya."