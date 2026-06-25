"Sama sekali tidak tahu kalau dia orang Jerman": Jürgen Klopp harus mencari tahu di Google tentang pemain timnas DFB

Di Piala Dunia, Undav saat ini benar-benar membuktikan kepercayaan yang diberikan padanya. Ia telah berkembang menjadi salah satu titik terang dalam tim asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann. Efisiensinya tak tertandingi sepanjang turnamen ini: Hanya dalam 56 menit bermain di lapangan, penyerang ini telah mencetak tiga gol dan juga menyumbang dua assist.

Bagi Klopp, kehadiran Undav merupakan “hal yang positif” secara keseluruhan. Penyerang ini harus tetap mempertahankan sikap positif dan semangatnya. Namun, pakar sepak bola di televisi ini tidak menyimpulkan bahwa Undav layak mendapat tempat di starting line-up hanya berdasarkan penampilannya yang kuat sebagai pemain pengganti. “Itu harus diputuskan oleh pelatih tim nasional, karena hanya dia yang memiliki pandangan yang tepat. Kita hanya boleh berspekulasi,” kata Klopp.

Namun, Klopp akhirnya mengungkapkan kecenderungannya tentang bagaimana ia sendiri akan memainkan pemain asal Stuttgart itu: “Saya akan terus memasukkan Deniz Undav sebagai pemain pengganti.”

Nagelsmann tampaknya juga sependapat. Bahkan dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Ekuador, Undav akan kembali duduk di bangku cadangan. Satu-satunya perubahan dalam susunan pemain inti Jerman adalah terkait pemain yang mengalami cedera ringan atau serius. Antonio Rüdiger akan menggantikan Nico Schlotterbeck (robekan ligamen medial), sementara David Raum menggantikan Nathaniel Brown di sisi kiri. Hal ini diumumkan oleh pelatih tim nasional dalam konferensi pers menjelang pertandingan pada Kamis malam (Waktu Eropa Tengah).