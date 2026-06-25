Mantan pelatih sukses FC Liverpool itu secara terbuka mengakui bahwa pada awal masa kerjanya di Inggris, ia sama sekali tidak memahami sang penyerang dengan benar. Momen pertemuan pertama itu masih teringat jelas dalam benak pria berusia 59 tahun itu. "Saya masih ingat saat pertama kali melihatnya di Brighton. Saat itu, saya sama sekali tidak tahu bahwa dia orang Jerman," kata Klopp.
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"Sama sekali tidak tahu kalau dia orang Jerman": Jürgen Klopp harus mencari tahu di Google tentang pemain timnas DFB
Namun, kemampuan atletik sang penyerang langsung menarik perhatian Klopp di Liga Premier. Kekuatan dan gaya bermain pemain yang kini berusia 29 tahun itu meninggalkan kesan mendalam.
Klopp mengingat reaksinya saat itu: "Wah! Siapa sih pemain hebat ini? Lalu aku harus mencarinya di Google." Hasil pencariannya mengejutkan: "Wah, ternyata dia orang Jerman."
Kebangkitan Undav terjadi di luar sorotan publik. Penyerang ini tidak melalui akademi muda klub-klub elit yang biasa, melainkan memulai karier profesionalnya di Regionalliga dan 3. Liga. Melalui tim cadangan Eintracht Braunschweig dan SV Meppen, perjalanannya menuju sorotan pun terjal dengan berbagai lika-liku.
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Undav berhasil mencetak terobosan besar bersama Union Saint-Gilloise
Klopp sangat terkesan dengan riwayat kariernya ini. Mantan pelatih tersebut memuji sikap rendah hati sang pemain: "Dia tahu dari mana asalnya. Dia tahu di mana posisinya beberapa tahun yang lalu. Dia pernah bermain di level bawah sepak bola, sampai akhirnya semuanya mulai berjalan lancar."
Terobosan besar Undav terjadi saat membela klub divisi utama Belgia, Union Saint-Gilloise. Dari sana, klub Inggris Brighton & Hove Albion berhasil mendatangkan pemain serang tersebut pada tahun 2022 dengan biaya transfer sebesar tujuh juta euro.
Setelah dipinjamkan ke VfB Stuttgart, klub asal Swabia itu menyelesaikan transfer tersebut pada tahun 2024 dan mentransfer hampir 27 juta euro ke Inggris. Menjelang Piala Dunia, petinggi Stuttgart kembali menunjukkan komitmen mereka dengan memperpanjang kontrak pemain timnas tersebut lebih awal hingga tahun 2029, termasuk opsi perpanjangan satu tahun lagi.
Deniz Undav akan menjadi pemain pengganti andalan yang tak tertandingi di Piala Dunia
Di Piala Dunia, Undav saat ini benar-benar membuktikan kepercayaan yang diberikan padanya. Ia telah berkembang menjadi salah satu titik terang dalam tim asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann. Efisiensinya tak tertandingi sepanjang turnamen ini: Hanya dalam 56 menit bermain di lapangan, penyerang ini telah mencetak tiga gol dan juga menyumbang dua assist.
Bagi Klopp, kehadiran Undav merupakan “hal yang positif” secara keseluruhan. Penyerang ini harus tetap mempertahankan sikap positif dan semangatnya. Namun, pakar sepak bola di televisi ini tidak menyimpulkan bahwa Undav layak mendapat tempat di starting line-up hanya berdasarkan penampilannya yang kuat sebagai pemain pengganti. “Itu harus diputuskan oleh pelatih tim nasional, karena hanya dia yang memiliki pandangan yang tepat. Kita hanya boleh berspekulasi,” kata Klopp.
Namun, Klopp akhirnya mengungkapkan kecenderungannya tentang bagaimana ia sendiri akan memainkan pemain asal Stuttgart itu: “Saya akan terus memasukkan Deniz Undav sebagai pemain pengganti.”
Nagelsmann tampaknya juga sependapat. Bahkan dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Ekuador, Undav akan kembali duduk di bangku cadangan. Satu-satunya perubahan dalam susunan pemain inti Jerman adalah terkait pemain yang mengalami cedera ringan atau serius. Antonio Rüdiger akan menggantikan Nico Schlotterbeck (robekan ligamen medial), sementara David Raum menggantikan Nathaniel Brown di sisi kiri. Hal ini diumumkan oleh pelatih tim nasional dalam konferensi pers menjelang pertandingan pada Kamis malam (Waktu Eropa Tengah).