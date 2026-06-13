“Sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan” - Jude Bellingham dan Morgan Rogers membela keputusan kontroversial timnas Inggris di Piala Dunia dari segala kritik

Dalam wawancara di saluran YouTube Inggris, Bellingham menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan kritik yang ditujukan kepada Henderson.

"Dia sangat lucu, orang paling lucu di kamp ini dan dia membuat semua orang tertawa, dia menyatukan semua orang," aku Bellingham. "Jika ada masalah, jika Anda berusia 22, 23 tahun, Anda mungkin merasa agak terlalu berlebihan [untuk mengangkatnya], dia akan menyelesaikannya untuk Anda. Jika ada masalah antara dua orang, dia akan mendamaikan mereka.

"Dia tipe orang yang bahkan staf pun akan datang padanya untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak punya ego saat mendukung tim. Dia kapten pemenang Premier League dan Liga Champions, dan dia ikut berlatih tendangan akhir. Dia tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, dia tidak perlu sehumble itu, tapi setiap hari dia tak kenal lelah dalam latihan, mendorong semua orang untuk menjadi lebih baik.

"Saya tidak mengerti bagaimana Anda tidak mengaguminya. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Anda [pembawa acara] tahu betapa pentingnya dia setelah berada di sini selama seminggu. Dia adalah sosok yang tertutup terhadap media, dan hal itu memberi mereka kesempatan untuk menciptakan narasi tentang mengapa dia ada di sini. Tapi bagi kami di dalam tim, dia adalah nama pertama di daftar pemain."