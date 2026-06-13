AFP
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“Sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan” - Jude Bellingham dan Morgan Rogers membela keputusan kontroversial timnas Inggris di Piala Dunia dari segala kritik
Para bintang Inggris bersatu mendukung Henderson
Peran Henderson di skuad Inggris menjadi sorotan saat The Three Lions bersiap menghadapi laga pembuka Piala Dunia melawan Kroasia di Dallas. Berbagai pertanyaan terus bermunculan dari pihak luar mengenai posisi gelandang senior tersebut dalam rencana Tuchel. Namun, dua bintang andalan Inggris dengan tegas menampik kritik tersebut; gelandang Real Madrid Bellingham dan penyerang Aston Villa Rogers sama-sama menegaskan bahwa Henderson tetap menjadi sosok yang sangat berpengaruh di dalam tim.
- Getty Images Sport
Bellingham menanggapi kritik dari pihak luar
Dalam wawancara di saluran YouTube Inggris, Bellingham menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan kritik yang ditujukan kepada Henderson.
"Dia sangat lucu, orang paling lucu di kamp ini dan dia membuat semua orang tertawa, dia menyatukan semua orang," aku Bellingham. "Jika ada masalah, jika Anda berusia 22, 23 tahun, Anda mungkin merasa agak terlalu berlebihan [untuk mengangkatnya], dia akan menyelesaikannya untuk Anda. Jika ada masalah antara dua orang, dia akan mendamaikan mereka.
"Dia tipe orang yang bahkan staf pun akan datang padanya untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak punya ego saat mendukung tim. Dia kapten pemenang Premier League dan Liga Champions, dan dia ikut berlatih tendangan akhir. Dia tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, dia tidak perlu sehumble itu, tapi setiap hari dia tak kenal lelah dalam latihan, mendorong semua orang untuk menjadi lebih baik.
"Saya tidak mengerti bagaimana Anda tidak mengaguminya. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Anda [pembawa acara] tahu betapa pentingnya dia setelah berada di sini selama seminggu. Dia adalah sosok yang tertutup terhadap media, dan hal itu memberi mereka kesempatan untuk menciptakan narasi tentang mengapa dia ada di sini. Tapi bagi kami di dalam tim, dia adalah nama pertama di daftar pemain."
'Pemain terbaik di dunia sepak bola'
Rogers sependapat dengan hal itu dan menggambarkan Henderson sebagai salah satu tokoh yang paling dihormati di dalam kelompok tersebut. Ia bahkan tak ragu menyebut Henderson sebagai sosok terbaik yang pernah ia temui di dunia sepak bola.
"Orang terbaik yang pernah saya temui di dunia sepak bola," kata Rogers. "Jika orang-orang melakukan pemungutan suara buta untuk memilih orang yang mereka inginkan di kamp tersebut sebelumnya, dia pasti masuk dalam lima besar pilihan semua orang."
- Getty Images Sport
Henderson diprediksi akan memainkan peran penting baik di dalam maupun di luar lapangan
Perhatian Inggris kini beralih ke pertandingan pembuka mereka melawan Kroasia, di mana peran Henderson akan kembali menjadi sorotan. Setelah itu, The Three Lions akan menghadapi Ghana pada 23 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan terakhir Grup L melawan Panama pada akhir bulan ini.