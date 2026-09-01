Getty Images Sport
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'Sama sekali tidak!' - pelatih AS Roma Gian Piero Gasperini buka suara soal rumor transfer mengejutkan Manu Kone ke Chelsea
Spekulasi transfer seputar Kone ditepis
Gasperini secara tegas menutup spekulasi yang terus berkembang yang mengaitkan gelandang Kone dengan transfer besar ke klub Premier League, Chelsea. Gelandang berperingkat tinggi itu menjadi pusat sorotan transfer yang intens menyusul laporan terbaru yang menyebut kepindahan ke Stamford Bridge sedang dalam rencana.
Namun, bos Roma itu bergerak cepat untuk memperjelas situasinya, berupaya meredam riuh yang kian membesar soal masa depan langsung pemainnya tersebut.
- AFP
Gasperini menyalahkan media atas rumor transfer
Menanggapi langsung rumor yang terus beredar, Gasperini tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas terkait status Kone di Stadio Olimpico. Pelatih veteran itu menegaskan secara gamblang bahwa ketertarikan yang dilaporkan dari Chelsea belum berkembang menjadi sesuatu yang konkret di balik layar.
"Sama sekali tidak, itu urusan media, saya tidak tahu apa-apa soal itu," kata Gasperini, seperti dikutip Football Italia.
Kepemilikan Roma kompak menentang potensi penjualan pemain
Terlepas dari ketidaktahuannya secara pribadi terkait potensi kesepakatan, Gasperini juga menjelaskan sikap yang lebih luas di level petinggi klub Roma. Sang pelatih mengungkapkan bahwa hierarki klub memiliki keinginan yang sama dengannya untuk mempertahankan pemain tersebut, sehingga menutup anggapan adanya instruksi dari atas untuk mencairkan Kone.
"Saya tahu para pemilik juga tidak ingin menjualnya," kata Gasperini. "Saya tidak tahu siapa yang mendekati kami, tetapi kami belum menerima tawaran resmi apa pun untuknya."
- Getty Images Sport
Fokus kembali beralih ke masa depan Roma dalam waktu dekat
Dengan Gasperini secara tegas menutup spekulasi soal Chelsea, fokus terdekat Kone akan tetap tertuju pada komitmennya yang sedang berjalan bersama Roma. Ketiadaan tawaran resmi apa pun berarti gelandang itu tetap menjadi bagian integral dari skema taktik Gasperini untuk masa mendatang.
Kecuali terjadi perubahan dramatis di level direksi atau tawaran konkret yang tak terbantahkan memaksa para pemilik untuk meninjau kembali sikap mereka saat ini, Kone diperkirakan akan melanjutkan perjalanannya di ibu kota Italia.
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