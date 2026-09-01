Gasperini secara tegas menutup spekulasi yang terus berkembang yang mengaitkan gelandang Kone dengan transfer besar ke klub Premier League, Chelsea. Gelandang berperingkat tinggi itu menjadi pusat sorotan transfer yang intens menyusul laporan terbaru yang menyebut kepindahan ke Stamford Bridge sedang dalam rencana.

Namun, bos Roma itu bergerak cepat untuk memperjelas situasinya, berupaya meredam riuh yang kian membesar soal masa depan langsung pemainnya tersebut.