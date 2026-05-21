Mantan pelatih Ajax, Farioli, telah mengungkap masalah internal yang mendorongnya untuk meninggalkan klub raksasa Belanda tersebut setelah hanya satu musim memimpin. Dalam wawancara dengan ESPN, pelatih asal Italia itu menggambarkan suasana yang tidak harmonis di balik layar, meskipun ia berhasil membawa Ajax nyaris meraih gelar juara Eredivisie.

Farioli mengatakan bahwa politik internal dan perebutan kekuasaan menghalangi klub untuk maju. Upaya Ajax merebut gelar juara runtuh di akhir musim, dengan klub tersebut kehilangan posisi yang tampaknya kuat di putaran-putaran terakhir musim tersebut. Sejak itu, pelatih asal Italia tersebut pindah ke Portugal dan langsung meraih kesuksesan bersama Porto, dengan memenangkan gelar liga pada musim pertamanya di klub tersebut.