AFP
"Sama sekali tidak paham sepak bola!" - Pimpinan Ajax dihujat habis-habisan oleh Francesco Farioli, saat pelatih Porto itu menjelaskan alasan ia hengkang dari klub raksasa Belanda tersebut setelah musim debut yang menjanjikan
Farioli Buka-bukaan soal Kepergiannya yang Kacau dari Ajax
Mantan pelatih Ajax, Farioli, telah mengungkap masalah internal yang mendorongnya untuk meninggalkan klub raksasa Belanda tersebut setelah hanya satu musim memimpin. Dalam wawancara dengan ESPN, pelatih asal Italia itu menggambarkan suasana yang tidak harmonis di balik layar, meskipun ia berhasil membawa Ajax nyaris meraih gelar juara Eredivisie.
Farioli mengatakan bahwa politik internal dan perebutan kekuasaan menghalangi klub untuk maju. Upaya Ajax merebut gelar juara runtuh di akhir musim, dengan klub tersebut kehilangan posisi yang tampaknya kuat di putaran-putaran terakhir musim tersebut. Sejak itu, pelatih asal Italia tersebut pindah ke Portugal dan langsung meraih kesuksesan bersama Porto, dengan memenangkan gelar liga pada musim pertamanya di klub tersebut.
Farioli mengkritik petinggi Ajax
Farioli tidak segan-segan saat membahas suasana di dalam Ajax. Mantan pelatih itu menyatakan bahwa pertarungan politik di dalam klub merusak prospek jangka panjangnya. Pelatih asal Italia itu juga mempertanyakan kompetensi para pihak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan di bidang olahraga di klub tersebut.
"Ini adalah klub besar, tetapi begitu banyak permainan politik yang terjadi, begitu banyak kepentingan politik dan perselisihan internal di dalam klub," jelas Farioli. "Sejujurnya, hal ini tidak akan membawa klub maju dan tidak akan membantu klub menjadi kompetitif kembali. Terlalu banyak keputusan di dalam klub yang dibuat oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan sepak bola. Hal ini sangat memperlambat segalanya."
Ketidakstabilan Ajax terus menuai kritik
Pada akhirnya, perpaduan antara perebutan kekuasaan internal dan kurangnya visi sepak bola dari pihak direksi membuat Farioli tak lagi melihat masa depan jangka panjang di Ajax. Terlepas dari kontribusinya di klub, sang pelatih merasa tak punya pilihan selain mundur dari proyek tersebut sebelum ia terseret ke dalam kekacauan administratif klub.
"Menurut saya, mustahil bagi saya untuk bekerja dalam situasi seperti itu," tambahnya. "Bersama orang-orang terdekat saya di Ajax, saya melihat betapa sulitnya membangun hubungan yang baik satu sama lain di dalam klub sebesar ini."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah berhasil membawa Porto meraih gelar juara Liga Portugal, Farioli kini akan fokus memperkuat skuadnya selama jendela transfer musim panas. Bek Arsenal, Jakub Kiwior, telah resmi didatangkan oleh klub tersebut, sementara Sky baru-baru ini melaporkan bahwa Porto tertarik untuk merekrut bintang Barcelona, Robert Lewandowski.