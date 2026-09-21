Setelah kalah 2-1 dalam derby Madrid pada Sabtu, Real Madrid turun ke peringkat keempat dengan 15 poin, hanya terpaut satu poin dari Atletico Madrid yang berada di posisi kedua. Sementara itu, pemuncak klasemen Barcelona kokoh di puncak dengan raihan sempurna 21 poin menjelang jeda internasional.

Kekalahan itu memicu frustrasi di kalangan suporter dan mantan pemain, terutama mengingat tingginya ekspektasi yang mengiringi kembalinya Mourinho ke kursi pelatih serta sibuknya bursa transfer musim panas.

Berbicara kepada ESPN, Makelele tidak menahan diri. Ia mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap cara Mourinho menyiapkan tim, dan menilai ada ketiadaan arah taktik serta kekompakan secara menyeluruh.