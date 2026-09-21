AFP
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'Sama sekali tidak ada' - Claude Makelele mengecam Real Madrid dan Jose Mourinho karena tidak memiliki rencana permainan yang jelas
Makelele kecam Real Madrid
Setelah kalah 2-1 dalam derby Madrid pada Sabtu, Real Madrid turun ke peringkat keempat dengan 15 poin, hanya terpaut satu poin dari Atletico Madrid yang berada di posisi kedua. Sementara itu, pemuncak klasemen Barcelona kokoh di puncak dengan raihan sempurna 21 poin menjelang jeda internasional.
Kekalahan itu memicu frustrasi di kalangan suporter dan mantan pemain, terutama mengingat tingginya ekspektasi yang mengiringi kembalinya Mourinho ke kursi pelatih serta sibuknya bursa transfer musim panas.
Berbicara kepada ESPN, Makelele tidak menahan diri. Ia mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap cara Mourinho menyiapkan tim, dan menilai ada ketiadaan arah taktik serta kekompakan secara menyeluruh.
- AFP
Kebingungan taktik di bawah Mourinho
Masalah utama yang disorot Makelele adalah ketiadaan struktur serangan yang jelas, yang membuat posisi para penyerang kunci seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Jr saling tumpang tindih. Kurangnya sinergi ini terlihat sangat jelas saat menghadapi Atletico Madrid, dan memicu kritik keras dari mantan gelandang tersebut.
Makelele mengatakan: "Tidak ada pemahaman. Baik antarpemain maupun dengan pelatih. Mourinho harus berbicara kepada mereka. Tim ini lemah, tidak ada rencana permainan dan tidak ada ide yang jelas. Tidak ada apa-apa. Tidak ada, tidak ada, tidak ada... Sama sekali tidak ada. Kita harus menuntut lebih dari mereka." Makelele menegaskan bahwa fokus harus tetap tertuju sepenuhnya pada kekurangan taktis yang sangat mencolok ini.
Mengabaikan kontroversi kepemimpinan wasit
Setelah derby tersebut, muncul kontroversi besar terkait perangkat pertandingan, dengan Real Madrid TV meluapkan kemarahan atas sebuah insiden yang berpotensi berbuah kartu merah yang melibatkan Cristian Romero. Namun, Makelele menepis keluhan tersebut sebagai pengalihan dari masalah sebenarnya yang dihadapi Mourinho dan skuadnya.
Makelele berargumen: "Masalahnya bukan wasit, ada kekurangan yang jelas di tim." Sang pengamat meyakini bahwa menuding perangkat pertandingan hanya menutupi persoalan serius terkait bagaimana Mbappe dimanfaatkan dan minimnya chemistry secara keseluruhan di susunan pemain inti. Klub itu memiliki banyak masalah yang harus segera diselesaikan.
- AFP
Apa langkah berikutnya untuk Real Madrid?
Real Madrid menghadapi jadwal pertandingan yang berat setelah jeda internasional, sehingga Mourinho hanya memiliki sedikit waktu untuk memperbaiki masalah-masalah taktis ini. Klub itu akan menghadapi Villarreal dan Sevilla di La Liga, disertai duel Liga Champions melawan Roma dan Leipzig secara beruntun. Rangkaian laga menantang ini mencapai puncaknya dalam pertandingan krusial melawan Barcelona pada 25 Oktober, yang bisa menentukan musim mereka.
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