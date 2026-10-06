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'Sama bertekadnya sekarang' - Martin O'Neill menegaskan ia akan tetap menjadi manajer Celtic setelah mempertimbangkan masa depannya
O'Neill berkomitmen kepada Celtic
Pria berusia 74 tahun itu mengakui sebelum jeda internasional bahwa ia akan mempertimbangkan posisinya dan berbicara dengan dewan direksi setelah Celtic menelan tiga kekalahan beruntun dalam rentang sepekan. Kekalahan di Liga Europa melawan Ferencvaros terjadi di antara dua kekalahan dari Rangers.
Namun, berbicara kepada situs resmi klub, Martin O'Neill menegaskan kesiapannya untuk terus lanjut. Ketika ditanya seberapa besar tekadnya, O'Neill menyatakan: "Saya siap. Saya sangat siap untuk itu. Kami mengalami pekan yang sulit. Itu bisa terjadi, Anda bisa kalah dari rival utama Anda, Anda bisa kalah dalam pertandingan Eropa. Itu jelas bukan akhir dunia, seperti yang tampaknya digambarkan. Tetapi saya siap melanjutkan."
- Getty Images Sport
Merefleksikan kesulitan belakangan ini
Sang manajer menjelaskan bahwa waktu jeda yang ia ambil memberinya kesempatan yang diperlukan untuk mengevaluasi performa terbaru dan mengatur ulang fokusnya untuk sisa musim ini.
O'Neill menambahkan: "Saya memang berpikir akan mengambil sedikit waktu dan saya tidak butuh waktu lama untuk memikirkannya. Saya ingin memimpin klub ini, saya ingin mencoba menjuarai liga, yang memang menjadi tujuan kami sejak awal, dan tekad saya sekarang sama besarnya seperti sebelumnya. Itu adalah waktu untuk refleksi sejenak, ya, ada beberapa hal yang Anda pikirkan. Tetapi secara keseluruhan, saya kembali, saya sangat bersemangat untuk melanjutkan dan tim siap."
Mengambil tanggung jawab pribadi
O'Neill menekankan pentingnya melakukan analisis diri saat melewati periode sulit, dengan mencatat bahwa margin dalam kekalahan-kekalahan terbaru mereka sangat tipis. Ia menunjukkan bahwa gol penyeimbang saat melawan Rangers akan mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya. Ia melanjutkan: "Yang Anda coba lakukan adalah menganalisis hal-hal yang telah Anda lakukan atau mungkin hal-hal yang belum Anda lakukan. Sepanjang karier saya sebagai manajer, saya memang selalu seperti itu. Saya pikir pertama-tama saya melihat diri saya sendiri. Mungkin sedikit berbeda ketika masih sebagai pemain, karena saya rasa dulu saya biasa menyalahkan setiap pemain lain atas performa buruk saya sendiri. Namun, sebagai manajer, Anda harus melihat diri sendiri. Dan jika Anda merasa ada sesuatu yang menurun, tentu Anda harus menganalisisnya."
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Celtic
Celtic kembali beraksi di kompetisi domestik saat menghadapi Motherwell di Fir Park pada Minggu. O'Neill berharap bisa memiliki skuad yang lebih kuat, dengan Jota baru-baru ini bermain selama 45 menit dalam laga uji coba di tempat latihan, sementara Alistair Johnston dan Callum Osmand sama-sama sudah kembali berlatih setelah mengalami cedera hamstring.
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