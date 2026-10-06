Pria berusia 74 tahun itu mengakui sebelum jeda internasional bahwa ia akan mempertimbangkan posisinya dan berbicara dengan dewan direksi setelah Celtic menelan tiga kekalahan beruntun dalam rentang sepekan. Kekalahan di Liga Europa melawan Ferencvaros terjadi di antara dua kekalahan dari Rangers.

Namun, berbicara kepada situs resmi klub, Martin O'Neill menegaskan kesiapannya untuk terus lanjut. Ketika ditanya seberapa besar tekadnya, O'Neill menyatakan: "Saya siap. Saya sangat siap untuk itu. Kami mengalami pekan yang sulit. Itu bisa terjadi, Anda bisa kalah dari rival utama Anda, Anda bisa kalah dalam pertandingan Eropa. Itu jelas bukan akhir dunia, seperti yang tampaknya digambarkan. Tetapi saya siap melanjutkan."