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Sam Kerr mencetak sejarah dengan gol pertamanya di NWSL setelah hampir tujuh tahun! Mantan bintang Chelsea ini mencatatkan rekor baru bersama Gotham FC
Kerr mengakhiri masa paceklik dengan cara yang dramatis
Pemain berusia 32 tahun ini tidak membuang waktu untuk menunjukkan kemampuannya sejak kembali ke Amerika Serikat, dengan mencetak gol bersejarah untuk Gotham FC. Penyerang veteran ini, yang pindah ke NWSL dengan sorotan besar pada bulan Juni setelah enam setengah tahun mendominasi bersama Chelsea, mencetak gol dalam pertandingan yang berakhir imbang dan penuh kekacauan melawan Thorns. Gol tersebut merupakan tonggak penting dalam kariernya yang gemilang, menandai gol ke-78nya di musim reguler dan gol pertamanya di NWSL sejak Oktober 2019. Gol tersebut juga menandai pertandingan ke-59 Kerr di musim reguler di mana ia mencetak gol, sebuah tonggak bersejarah yang memecahkan rekor NWSL untuk jumlah pertandingan terbanyak dengan setidaknya satu gol, mengungguli Lynn Biyendolo. Intervensi Kerr terjadi pada momen kritis di babak kedua, tepat ketika Portland tampaknya mulai menguasai momentum.
- Getty Images Sport
Portland Thorns bangkit berkat para pemain mudanya
Portland tidak membuat hidup tim tamu menjadi mudah. Penyerang rookie Renee Lyles, yang menjalani penampilan starter profesional pertamanya, menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui tendangan spektakuler yang pasti akan menjadi kandidat gol terbaik pekan ini. Lyles mendapat manfaat dari umpan cerdik Pietra Tordin, yang terus memimpin klasemen assist liga dengan tujuh assist musim ini.
Suasana di Portland memuncak saat Thorns berusaha memperkuat keunggulan mereka, tetapi gol penyama kedudukan dari Kerr kurang dari sepuluh menit kemudian membuat para pendukung di Providence Park terdiam. Alur pertandingan kembali berubah pada 17 menit terakhir ketika Jayden Perry mendapat kartu merah langsung karena menghalangi peluang mencetak gol yang jelas bagi Kerr di dekat garis tengah lapangan. Meskipun hanya bermain dengan sepuluh pemain, Thorns justru mengakhiri pertandingan sebagai tim yang lebih dominan, didukung oleh kembalinya Morgan Weaver yang penuh emosi, yang tampil untuk pertama kalinya sejak akhir 2024 dan disambut dengan meriah oleh para pendukung tuan rumah.
Malam yang memecahkan rekor bagi kedua klub
Meskipun Gotham FC pasti sangat senang dengan satu poin yang untuk sementara mengantarkan mereka ke puncak klasemen NWSL, Portland juga punya alasan untuk merayakan pencapaian bersejarah mereka sendiri. Hasil imbang 2-2 ini berarti Thorns tetap tak terkalahkan di kandang sepanjang tahun 2026 hingga saat ini. Selain itu, mereka mencetak rekor klub baru berupa 11 pertandingan kandang liga berturut-turut tanpa kekalahan, sebuah rentetan yang dimulai sejak September 2025.
Bagi Gotham, hasil ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan mereka menjadi empat pertandingan. Satu poin tersebut terbukti cukup untuk menyalip Washington Spirit di puncak klasemen, meskipun tim asal D.C. tersebut masih memiliki beberapa pertandingan yang belum dimainkan pada akhir pekan ini. Fleksibilitas taktis yang ditunjukkan oleh tim asuhan Juan Carlos Amoros, terutama setelah kehilangan pemain andalan di lini pertahanan seperti Emily Sonnett di awal pertandingan.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran terkait cedera dan prospek ke depan
Perhatian utama Gotham FC menjelang pekan depan adalah kondisi kebugaran Sonnett. Melihat bek serba bisa tersebut digotong keluar lapangan telah memicu kekhawatiran akan absennya dalam jangka panjang, yang akan menjadi pukulan telak bagi ambisi mereka meraih gelar juara. Namun, kedalaman skuad mereka terbukti saat mereka berhasil mengatasi tekanan tanpa henti dari Portland. Dengan kembalinya Kerr ke performa terbaiknya dalam mencetak gol, seluruh tim di liga kini waspada bahwa bintang asal Australia tersebut siap memimpin Gotham FC meraih lebih banyak trofi tahun ini.
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