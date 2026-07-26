Sam Kerr mencetak sejarah dengan gol pertamanya di NWSL setelah hampir tujuh tahun! Mantan bintang Chelsea ini mencatatkan rekor baru bersama Gotham FC

Portland tidak membuat hidup tim tamu menjadi mudah. Penyerang rookie Renee Lyles, yang menjalani penampilan starter profesional pertamanya, menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui tendangan spektakuler yang pasti akan menjadi kandidat gol terbaik pekan ini. Lyles mendapat manfaat dari umpan cerdik Pietra Tordin, yang terus memimpin klasemen assist liga dengan tujuh assist musim ini.

Suasana di Portland memuncak saat Thorns berusaha memperkuat keunggulan mereka, tetapi gol penyama kedudukan dari Kerr kurang dari sepuluh menit kemudian membuat para pendukung di Providence Park terdiam. Alur pertandingan kembali berubah pada 17 menit terakhir ketika Jayden Perry mendapat kartu merah langsung karena menghalangi peluang mencetak gol yang jelas bagi Kerr di dekat garis tengah lapangan. Meskipun hanya bermain dengan sepuluh pemain, Thorns justru mengakhiri pertandingan sebagai tim yang lebih dominan, didukung oleh kembalinya Morgan Weaver yang penuh emosi, yang tampil untuk pertama kalinya sejak akhir 2024 dan disambut dengan meriah oleh para pendukung tuan rumah.