Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sam Kerr hampir menyelesaikan kepindahannya secara gratis ke NWSL setelah penyerang asal Australia itu hengkang dari Chelsea
Sebuah era legendaris di Kingsmeadow telah berakhir
Kepergian Kerr dari Chelsea menandai berakhirnya masa jabatannya selama enam setengah tahun yang telah mendefinisikan ulang arti kesuksesan di Liga Super Wanita (WSL). Sejak bergabung pada awal 2020, kapten tim Matildas ini berhasil meraih lima gelar WSL, tiga trofi Piala FA, dan tiga trofi Piala Liga, sekaligus membuktikan dirinya sebagai salah satu penuntas peluang paling tajam dalam sejarah sepak bola Inggris. Musim terakhirnya menjadi bukti ketangguhannya, di mana ia menutup musim 2025-26 dengan 17 gol di semua kompetisi meskipun sebelumnya harus berjuang pulih dari cedera jangka panjang.
Pemain berusia 32 tahun ini mengakhiri kariernya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, dengan mencetak 116 gol dalam 158 penampilan. Setelah kepindahannya dikonfirmasi, Kerr menyampaikan ucapan perpisahan yang penuh emosi saat ia bersiap untuk babak baru dalam kariernya. Kontribusi terakhirnya bagi The Blues pun tetap menentukan, dengan mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 atas Manchester United pada pertandingan terakhir WSL musim ini.
- Getty Images
Kembali ke wilayah yang sudah dikenal
Menurut The Athletic, Kerr diperkirakan akan kembali bergabung dengan Gotham FC, klub yang sebelumnya dikenal sebagai Sky Blue FC, tempat ia bermain antara tahun 2015 dan 2017. Selama masa baktinya sebelumnya bersama klub yang berbasis di New Jersey tersebut, ia mencetak 28 gol dalam 40 penampilan, yang menjadi landasan bagi kariernya hingga akhirnya ia menempati posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or pada tahun 2023. Kepindahan ini menandai masa baktinya yang ketiga di NWSL, setelah sebelumnya juga membela Chicago Red Stars sebelum kepindahannya yang menjadi sorotan ke London.
Juara bertahan NWSL ini telah bergerak agresif di bursa transfer dalam upaya mempertahankan gelar mereka. Dengan mendatangkan Kerr, mereka berhasil mengamankan salah satu nama terbesar di dunia sepak bola sekaligus salah satu pencetak gol paling andal. Pemain timnas Australia ini akan memperkuat lini serang yang sudah dipenuhi talenta kelas atas, memberikan daya tarik bintang yang diperlukan bagi Gotham untuk mempertahankan status mereka sebagai kekuatan utama dalam sepak bola wanita Amerika.
Bertemu kembali dengan mantan rekan setimnya di Blues
Proses adaptasi ke kehidupan di New York seharusnya berjalan lancar bagi Kerr, yang akan menemukan beberapa wajah familiar di ruang ganti Gotham. Klub ini telah resmi merekrut mantan bintang Blues, Jess Carter dan Ann-Katrin Berger. Yang paling menonjol, Kerr akan kembali berkolaborasi dengan pemain timnas Norwegia, Guro Reiten, yang baru-baru ini memutuskan untuk mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama klub ini setelah masa peminjaman awalnya.
Langkah-langkah ambisius ini tidak hanya terbatas pada skuad pemain. Gotham baru-baru ini mengumumkan rencana pembangunan fasilitas latihan mutakhir senilai $35 juta, yang dilengkapi dengan gym seluas 3.000 kaki persegi dan ruang hidroterapi. Pertumbuhan pesat klub di bawah kepemimpinan presiden operasi sepak bola Yael Averbuch West telah menjadikannya tujuan paling menarik bagi para bintang elit asal Eropa yang mencari tantangan baru di Amerika Serikat.
- Getty Images Sport
Mengatasi cedera untuk memimpin lini depan
Kembalinya performa terbaik Kerr menjadi salah satu kisah yang menginspirasi sepanjang tahun lalu. Setelah mengalami cedera ligamen anterior cruciate yang parah pada Januari 2024, muncul kekhawatiran apakah sang penyerang dapat kembali ke performa terbaiknya yang eksplosif. Namun, ia membungkam semua keraguan dengan mencetak delapan gol dalam delapan pertandingan terakhirnya bersama Chelsea, membuktikan bahwa naluri predatornya tetap setajam biasanya saat ia bersiap menghadapi tuntutan fisik di NWSL.
Dengan Gotham yang saat ini berada di peringkat kelima klasemen, kedatangan pemenang Sepatu Emas WSL dua kali berturut-turut ini bisa menjadi katalisator bagi upaya merebut gelar juara lagi. Kemampuan Kerr untuk tampil gemilang di panggung besar sudah terbukti, dan kedatangannya menandakan niat Gotham untuk tidak hanya mendominasi di kancah domestik, tetapi juga melanjutkan kebangkitan mereka sebagai kekuatan global dalam sepak bola wanita.