Sam Kerr hampir menyelesaikan kepindahannya secara gratis ke NWSL setelah penyerang asal Australia itu hengkang dari Chelsea

Kepergian Kerr dari Chelsea menandai berakhirnya masa jabatannya selama enam setengah tahun yang telah mendefinisikan ulang arti kesuksesan di Liga Super Wanita (WSL). Sejak bergabung pada awal 2020, kapten tim Matildas ini berhasil meraih lima gelar WSL, tiga trofi Piala FA, dan tiga trofi Piala Liga, sekaligus membuktikan dirinya sebagai salah satu penuntas peluang paling tajam dalam sejarah sepak bola Inggris. Musim terakhirnya menjadi bukti ketangguhannya, di mana ia menutup musim 2025-26 dengan 17 gol di semua kompetisi meskipun sebelumnya harus berjuang pulih dari cedera jangka panjang.

Pemain berusia 32 tahun ini mengakhiri kariernya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, dengan mencetak 116 gol dalam 158 penampilan. Setelah kepindahannya dikonfirmasi, Kerr menyampaikan ucapan perpisahan yang penuh emosi saat ia bersiap untuk babak baru dalam kariernya. Kontribusi terakhirnya bagi The Blues pun tetap menentukan, dengan mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 atas Manchester United pada pertandingan terakhir WSL musim ini.



