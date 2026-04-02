Sam Kerr benar-benar akan meninggalkan Chelsea! Penyerang produktif asal Australia itu siap menyelesaikan transfer dramatisnya kembali ke NWSL

Tujuan untuk babak baru dalam karier Kerr telah ditentukan. Bintang andalan Matildas ini diperkirakan akan memimpin lini depan tim ekspansi NWSL, Denver Summit FC. Klub yang berbasis di Colorado ini dengan cepat memantapkan diri sebagai tim unggulan, dengan kelompok pemilik yang mencakup legenda NFL Peyton Manning dan juara ski Olimpiade Mikaela Shiffrin.

Kehadiran Kerr di Denver merupakan langkah besar bagi liga Amerika tersebut seiring dengan upaya mereka untuk terus menegaskan dominasi finansialnya di panggung global. Kerr tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di NWSL berkat penampilannya sebelumnya bersama Sky Blue FC dan Chicago Red Stars, dan kembalinya dia dipandang sebagai pernyataan niat serius bagi kompetisi yang terus berkembang ini.