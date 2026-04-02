Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sam Kerr benar-benar akan meninggalkan Chelsea! Penyerang produktif asal Australia itu siap menyelesaikan transfer dramatisnya kembali ke NWSL
Akhir dari sebuah era di Kingsmeadow
Dalam langkah yang akan menggemparkan Liga Super Wanita, Kerr dilaporkan akan meninggalkan Chelsea pada akhir musim ini, menurut 10 News. Pemain internasional Australia ini, yang telah menjadi ikon dominasi domestik The Blues, tampaknya siap menolak perpanjangan kontrak demi kembali ke Amerika Utara dengan status yang lebih menonjol. Masa depan Kerr di London telah menjadi bahan spekulasi intens setelah klub dilaporkan hanya menawarkan kontrak satu tahun kepada striker bintang tersebut untuk melanjutkan kariernya setelah musim ini. Berita ini terungkap setelah Chelsea tersingkir dari Liga Champions Wanita oleh Arsenal dengan kekalahan agregat 3-2.
- Getty Images Sport
Colorado memanggil bintang Matildas
Tujuan untuk babak baru dalam karier Kerr telah ditentukan. Bintang andalan Matildas ini diperkirakan akan memimpin lini depan tim ekspansi NWSL, Denver Summit FC. Klub yang berbasis di Colorado ini dengan cepat memantapkan diri sebagai tim unggulan, dengan kelompok pemilik yang mencakup legenda NFL Peyton Manning dan juara ski Olimpiade Mikaela Shiffrin.
Kehadiran Kerr di Denver merupakan langkah besar bagi liga Amerika tersebut seiring dengan upaya mereka untuk terus menegaskan dominasi finansialnya di panggung global. Kerr tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di NWSL berkat penampilannya sebelumnya bersama Sky Blue FC dan Chicago Red Stars, dan kembalinya dia dipandang sebagai pernyataan niat serius bagi kompetisi yang terus berkembang ini.
Faktor-faktor pribadi di balik keputusan tersebut
Selain tantangan di bidang olahraga, kepindahan ke Denver ini memberikan manfaat pribadi yang signifikan bagi Kerr. Kembalinya sang penyerang ke Amerika Serikat memungkinkan dirinya untuk lebih dekat dengan pasangannya, Kristie Mewis, serta putra mereka yang masih kecil, Jagger. Mewis, mantan pemain tim nasional AS, sebelumnya telah pindah ke West Ham untuk menemani Kerr di London, namun kini diperkirakan akan kembali ke tanah airnya.
Transisi ini terjadi di saat NWSL sedang gencar-gencarnya merekrut talenta dari Eropa. Kerr mengikuti jejak beberapa rekan setimnya di Chelsea yang baru-baru ini pindah dari WSL ke Amerika Serikat, termasuk Catarina Macario dan Guro Reiten. Aturan baru liga tentang 'pemain berdampak tinggi' telah memfasilitasi kesepakatan-kesepakatan yang memecahkan rekor ini, memastikan talenta terbaik dunia kembali ke tanah Amerika.
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke tugas internasional
Meskipun masa depannya di klub masih dalam proses finalisasi, Kerr tetap menjadi sosok kunci bagi tim nasional Australia. Ia telah ditunjuk untuk memimpin Matildas dalam ajang FIFA Series empat negara yang akan digelar di Kenya, di mana Australia akan menghadapi Malawi dan salah satu dari Kenya atau India.