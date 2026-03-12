Sam Coffey tiba di Inggris sebagai pemain kelas dunia - namun Manchester City akan 'menantang' bintang USWNT untuk menjadi lebih 'tidak terduga'

Namun, Coffey tidak hanya berada di Manchester untuk menjadi cadangan Hasegawa. Anda tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk seorang pemain kelas dunia hanya untuk tidak memainkannya sebagai starter, dan Hasegawa terlalu hebat dan berpengaruh untuk duduk di bangku cadangan setiap minggu. Jadi, bagaimana mereka bisa bekerja sama?

Kita melihat sekilas kolaborasi mereka dalam kemenangan atas Leicester City bulan lalu, saat keduanya bermain bersama untuk pertama kalinya, dan hingga saat ini satu-satunya kali. Coffey lebih banyak mengisi area yang lebih dalam dan memberikan Hasegawa ruang untuk berkembang lebih ke depan, dengan pemain internasional Jepang itu mencetak satu gol dan memberikan assist untuk gol lainnya dalam pertandingan yang melihatnya melakukan empat umpan kunci dan menciptakan dua peluang besar.

Ini merupakan perubahan menarik dari cara Hasegawa dan Blindkilde Brown bekerja sama secara tandem, bergantian di posisi yang lebih dalam dan lebih tinggi, artinya keduanya memiliki dampak di kedua babak. Ketika ditanya apakah hal itu akan berbeda dengan Coffey dan apakah, sebagai gelandang bertahan, dia akan lebih sering menempati posisi yang lebih dalam daripada posisi yang lebih luas yang dimainkan Hasegawa dan Blindkilde Brown, tanggapan Jeglertz menarik.

"Itu yang dia terbiasa lakukan, tapi saya juga menantangnya sedikit," katanya. "Saya pikir agar tim tidak terlalu dapat diprediksi, mereka yang bermain di posisi tengah harus bisa memainkan peran menyerang dan bertahan, baik sebagai gelandang bertahan maupun gelandang serang. Saya pikir itu sifatnya, dia lebih [defensif], dan tentu saja kita harus memanfaatkan itu, tapi di saat yang sama, saya juga ingin dia bisa bermain lebih tinggi jika diperlukan, karena itu akan membuatnya semakin tidak terduga."