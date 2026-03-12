Goal.com
Sam Coffey Man City GFXGetty/GOAL
Sam Coffey tiba di Inggris sebagai pemain kelas dunia - namun Manchester City akan 'menantang' bintang USWNT untuk menjadi lebih 'tidak terduga'

Manchester City berada di ambang gelar juara Liga Super Wanita pertama mereka sejak 2016, dan salah satu faktor utama di balik penampilan luar biasa mereka musim ini adalah duet gelandang Yui Hasegawa dan Laura Blindkilde Brown. Namun, pada Januari, Cityzens semakin memperkuat posisi tersebut dengan mendatangkan gelandang kelas dunia lainnya, bintang Amerika Serikat Sam Coffey, sebuah langkah yang dapat memberikan banyak manfaat jangka pendek dan jangka panjang.

Dengan Hasegawa saat ini sedang berpartisipasi di Piala Asia, dampak jangka pendeknya sudah jelas. Coffey diberikan debut pertamanya di WSL pada pertandingan terakhir, dengan waktu bermainnya ditingkatkan agar ia siap untuk peran yang lebih menonjol selama absennya pemain internasional Jepang tersebut. Dan bahkan setelah Hasegawa kembali, pengalaman Coffey, yang merupakan peraih medali emas Olimpiade dan juara NWSL, akan sangat vital bagi City dalam upaya mereka untuk meraih gelar liga kedua sepanjang sejarah.

Dalam jangka panjang, penambahan Coffey tampaknya akan lebih berharga. Tim ini telah terlalu bergantung pada Hasegawa sejak kedatangannya empat tahun lalu, dan gelandang USWNT ini tidak hanya dapat membantu mengurangi ketergantungan tersebut, tetapi juga meningkatkan kedalaman kualitas tinggi dalam tim City yang ingin naik ke level berikutnya.

Di tengah semua itu, ada potensi bagi Coffey untuk membawa permainannya ke level baru dan berbeda dalam peran yang akan lebih memanfaatkan kemampuan menyerangnya.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    Pemain Terbaik

    Sangat sulit untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya Hasegawa bagi City. Pada musim pertamanya di klub, hanya Khadija Shaw dan Alex Greenwood yang bermain lebih banyak menit di WSL, sementara pada musim keduanya, dia memimpin daftar tersebut di antara pemain lapangan, dengan hanya Khiara Keating yang selalu tampil di posisi kiper di depannya secara keseluruhan.

    Kemudian, pada musim lalu, Hasegawa menjadi pemain yang paling banyak bermain untuk City di liga, dan ia belum absen satu menit pun kali ini. Hal itu akan berubah minggu ini, karena ia akan berpartisipasi di Piala Asia, di mana Jepang tampil sangat mengesankan.

  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    Membuat heboh

    Tentu saja, hal ini tidaklah aneh dalam dunia sepak bola bagi sebuah tim untuk mengandalkan seorang pemain sebanyak itu, terutama seorang gelandang bertahan dalam tim yang biasanya sangat mengutamakan penguasaan bola. Ketergantungan tersebut lebih banyak berkaitan dengan seberapa hebatnya Hasegawa, daripada menjadi kritik besar terhadap City. Namun, tentu saja baik memiliki cadangan yang solid untuk pemain tersebut.

    Bersama striker bintang Shaw, yang absennya dalam persaingan gelar yang ketat City terbukti menjadi faktor penentu dalam cara terburuk, Hasegawa adalah pemain terakhir yang ingin City kehilangan karena cedera. Tim ini memang memiliki kedalaman di lini tengah musim ini, dengan kedatangan Grace Clinton dan Sydney Lohmann di jendela transfer musim panas, tetapi pada Januari, mereka melangkah lebih jauh dengan merekrut salah satu pemain terbaik di dunia, membayar biaya rekor klub untuk Coffey.

  • Manchester City v Leicester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Dampak langsung

    Coffey baru bermain dalam beberapa pertandingan saja sejauh ini, dengan satu kali starter di WSL, satu kali di FA Cup, dan empat kali tampil dari bangku cadangan di liga. Namun, manajer Andree Jeglertz sudah memberikan pujian penuh atas kontribusinya bagi timnya yang sedang mengejar gelar juara.

    "Dia sedikit berbeda," katanya bulan lalu. "Saya pikir dia adalah pemain yang lebih fisik daripada yang lain di posisi itu. Dia juga lebih menjadi pemimpin, berbicara lebih banyak, dan mengambil lebih banyak peran kepemimpinan di lapangan. Jadi dia sedikit berbeda, dan saya pikir itu baik untuk kami, karena itu membuat dinamika tim menjadi lebih baik."

  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    Tantangan baru

    Namun, Coffey tidak hanya berada di Manchester untuk menjadi cadangan Hasegawa. Anda tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk seorang pemain kelas dunia hanya untuk tidak memainkannya sebagai starter, dan Hasegawa terlalu hebat dan berpengaruh untuk duduk di bangku cadangan setiap minggu. Jadi, bagaimana mereka bisa bekerja sama?

    Kita melihat sekilas kolaborasi mereka dalam kemenangan atas Leicester City bulan lalu, saat keduanya bermain bersama untuk pertama kalinya, dan hingga saat ini satu-satunya kali. Coffey lebih banyak mengisi area yang lebih dalam dan memberikan Hasegawa ruang untuk berkembang lebih ke depan, dengan pemain internasional Jepang itu mencetak satu gol dan memberikan assist untuk gol lainnya dalam pertandingan yang melihatnya melakukan empat umpan kunci dan menciptakan dua peluang besar.

    Ini merupakan perubahan menarik dari cara Hasegawa dan Blindkilde Brown bekerja sama secara tandem, bergantian di posisi yang lebih dalam dan lebih tinggi, artinya keduanya memiliki dampak di kedua babak. Ketika ditanya apakah hal itu akan berbeda dengan Coffey dan apakah, sebagai gelandang bertahan, dia akan lebih sering menempati posisi yang lebih dalam daripada posisi yang lebih luas yang dimainkan Hasegawa dan Blindkilde Brown, tanggapan Jeglertz menarik.

    "Itu yang dia terbiasa lakukan, tapi saya juga menantangnya sedikit," katanya. "Saya pikir agar tim tidak terlalu dapat diprediksi, mereka yang bermain di posisi tengah harus bisa memainkan peran menyerang dan bertahan, baik sebagai gelandang bertahan maupun gelandang serang. Saya pikir itu sifatnya, dia lebih [defensif], dan tentu saja kita harus memanfaatkan itu, tapi di saat yang sama, saya juga ingin dia bisa bermain lebih tinggi jika diperlukan, karena itu akan membuatnya semakin tidak terduga."

  • Laura Blindkilde Brown Man City Women 2025-26Getty Images

    Contoh yang ditetapkan

    Hasegawa dan Blindkilde Brown adalah contoh yang bagus tentang bagaimana seseorang dapat beradaptasi untuk menjadi aset di kedua peran tersebut. Hasegawa datang ke City sebagai gelandang serang (No.10) tetapi telah bertransformasi menjadi gelandang bertahan kelas dunia sejak itu, sementara Blindkilde Brown awalnya adalah pemain yang lebih menyerang tetapi baru-baru ini menunjukkan kemampuannya lebih dekat dengan pertahanan. Kini, keduanya secara rutin menampilkan kemampuan bertahan dan menyerang mereka secara bersamaan.

    "Saya pikir itulah cara permainan berkembang," kata Jeglertz. "Pemain tidak bisa hanya bermain di satu posisi. Anda harus bisa bermain di berbagai area lapangan, baik di area bawah maupun atas. Saya pikir [Hasegawa dan Blindkilde Brown] adalah contoh yang baik dari itu.

    "Tapi juga tentang hubungan. Blinky dan Yui telah bekerja sama dalam waktu yang lama dan telah menemukan cara yang baik untuk membagi beban antara bermain di area bawah dan atas. Banyak hal tentang belajar bermain dengan pemain-pemain yang berbeda."

  • Sam Coffey Manchester City 2025-26Getty Images

    Sekilas tentang apa yang akan datang

    Bagaimana Coffey beradaptasi dengan tuntutan baru dan berusaha menambah keahlian barunya dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi salah satu aspek paling menarik dalam sisa musim City, mengingat gelar WSL tampaknya sudah pasti dengan enam pertandingan tersisa. Tim Jeglertz unggul delapan poin dan hanya kalah dua kali sepanjang musim.

    Hasegawa dan Blindkilde Brown telah bekerja sama dengan sangat baik, dan Jeglertz menekankan bahwa kedatangan Coffey tidak berarti Blindkilde Brown, yang telah menjalani musim gemilang di usia 22 tahun, akan terpinggirkan.

    "Laura telah, dan masih, menjadi pemain yang sangat penting bagi kami," katanya bulan lalu. "Dia telah tampil sangat baik sepanjang tahun ini. Dia tenang saat menguasai bola, selalu ingin menguasai bola, dan sering memotong umpan lawan. Dia sangat bagus."

    Namun, Coffey menambahkan kedalaman di lini tengah yang akan diperlukan saat City berusaha membangun musim pertama yang luar biasa di bawah pelatih baru mereka. Skuad ini tidak akan mampu bersaing di Liga Champions maupun tiga kompetisi domestik, dan absennya mereka dari Eropa musim ini setidaknya menjadi faktor dalam dominasi mereka dalam perburuan gelar. Namun, menambahkan pemain seperti Coffey pada Januari adalah langkah menuju kesana untuk musim depan, saat mereka kemungkinan besar akan kembali ke Eropa.

    "Ini juga baik bagi kami untuk memiliki lebih banyak opsi dan pemain dengan gaya berbeda yang bisa bermain bersama," tambah Jeglertz.

    Coffey sudah menjadi rekrutan yang menarik bagi Man City dalam peran gelandang bertahan yang telah membuatnya menjadi pemain kelas dunia. Melihatnya menambahkan fleksibilitas dan dinamisme dalam permainannya di sistem Jeglertz tidak hanya akan menguntungkan dirinya dan klub barunya, tetapi juga Amerika Serikat. Akan sangat menarik untuk melihatnya menghadapi tantangan ini.

