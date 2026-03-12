Sam Coffey tiba di Inggris sebagai pemain kelas dunia - namun Manchester City akan 'menantang' bintang USWNT untuk menjadi lebih 'tidak terduga'

Dengan Hasegawa saat ini sedang berpartisipasi di Piala Asia, dampak jangka pendeknya sudah jelas. Coffey diberikan debut pertamanya di WSL pada pertandingan terakhir, dengan waktu bermainnya ditingkatkan agar ia siap untuk peran yang lebih menonjol selama absennya pemain internasional Jepang tersebut. Dan bahkan setelah Hasegawa kembali, pengalaman Coffey, yang merupakan peraih medali emas Olimpiade dan juara NWSL, akan sangat vital bagi City dalam upaya mereka untuk meraih gelar liga kedua sepanjang sejarah.
Dalam jangka panjang, penambahan Coffey tampaknya akan lebih berharga. Tim ini telah terlalu bergantung pada Hasegawa sejak kedatangannya empat tahun lalu, dan gelandang USWNT ini tidak hanya dapat membantu mengurangi ketergantungan tersebut, tetapi juga meningkatkan kedalaman kualitas tinggi dalam tim City yang ingin naik ke level berikutnya.
Di tengah semua itu, ada potensi bagi Coffey untuk membawa permainannya ke level baru dan berbeda dalam peran yang akan lebih memanfaatkan kemampuan menyerangnya.