Sam Allardyce mendesak Harry Maguire untuk mempertimbangkan mundur dari proses seleksi Piala Dunia setelah komentar 'kasar' dari pelatih Inggris Thomas Tuchel

Mantan manajer Inggris Sam Allardyce meminta Harry Maguire untuk mempertimbangkan kembali ketersediaannya di tim nasional menyusul apa yang ia anggap sebagai perlakuan "kasar" dari Thomas Tuchel.

Allardyce mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara sang pemain senior ditangani, kepada Footy Accumulators: "Ini agak kejam. Harry mengalami masa-masa sulit di Manchester United ketika klub mencoba meremehkannya – terutama manajer saat itu. Dia kehilangan ban kapten, posisinya di skuad Inggris, dan telah dikritik habis-habisan dalam beberapa tahun terakhir. Dia menerima setiap kritik dengan lapang dada dan membuktikan bahwa semua orang salah.

Dia menambahkan: "Jika saya berada di posisi Harry, saya akan mempertimbangkan ulang untuk bergabung dengan tim sama sekali. Mungkin demi kebaikannya sendiri, Harry telah mengatakan bahwa komentar Tuchel tidak akan menjadi masalah. Hal itu membuat orang bertanya-tanya apakah dia terlalu baik!"







