AFP
Diterjemahkan oleh
Sam Allardyce mendesak Harry Maguire untuk mempertimbangkan mundur dari proses seleksi Piala Dunia setelah komentar 'kasar' dari pelatih Inggris Thomas Tuchel
Maguire diminta untuk mempertimbangkan kembali masa depannya bersama timnas Inggris
Mantan manajer Inggris Sam Allardyce meminta Harry Maguire untuk mempertimbangkan kembali ketersediaannya di tim nasional menyusul apa yang ia anggap sebagai perlakuan "kasar" dari Thomas Tuchel.
Allardyce mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara sang pemain senior ditangani, kepada Footy Accumulators: "Ini agak kejam. Harry mengalami masa-masa sulit di Manchester United ketika klub mencoba meremehkannya – terutama manajer saat itu. Dia kehilangan ban kapten, posisinya di skuad Inggris, dan telah dikritik habis-habisan dalam beberapa tahun terakhir. Dia menerima setiap kritik dengan lapang dada dan membuktikan bahwa semua orang salah.
Dia menambahkan: "Jika saya berada di posisi Harry, saya akan mempertimbangkan ulang untuk bergabung dengan tim sama sekali. Mungkin demi kebaikannya sendiri, Harry telah mengatakan bahwa komentar Tuchel tidak akan menjadi masalah. Hal itu membuat orang bertanya-tanya apakah dia terlalu baik!"
- (C)Getty Images
Tuchel mengungkap hierarki pertahanan
Kontroversi ini bermula dari penilaian jujur Tuchel terhadap opsi-opsi pertahanannya pasca hasil imbang 1-1 Inggris melawan Uruguay baru-baru ini. Meskipun pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa pemain Manchester United tersebut menampilkan "permainan bek tengah yang sangat solid," ia sangat jujur mengenai posisinya jika dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lebih muda dan lebih lincah dalam skuad saat ini.
Pelatih kepala Inggris itu mengakui bahwa Maguire tetap berada di pinggiran tim meskipun sang veteran menjadi starter dalam laga persahabatan tersebut dan mengenakan ban kapten pada babak kedua. Tuchel menjelaskan alasannya dengan menyatakan: "Saya tidak berubah pikiran, tetapi saya melihat pemain lain yang saya sukai untuk menjadi starter bagi kami, saya melihat pemain lain di depan dengan profil yang berbeda. Saya melihat Ezri Konsa di depan, saya melihat Marc Guehi di depan. Ini bukan rahasia. Saya melihat Trevoh Chalobah dalam hal mobilitas sedikit lebih unggul darinya. Juga John Stones, tapi dia mengalami cedera, jadi dia perlu datang ke pemusatan latihan."
Ferdinand ikut mengkritik
Allardyce bukanlah satu-satunya tokoh ternama yang mengutarakan kekhawatiran terkait transparansi Tuchel; Rio Ferdinand bahkan menyebut komentar tersebut "menyinggung" bagi seorang pemain yang telah membela timnas sebanyak 65 kali.
"Saya rasa Harry Maguire akan menganggap itu sebagai penghinaan dalam beberapa hal," kata Ferdinand di saluran YouTube-nya. "Dia akan duduk di sana dan berpikir, 'tunggu sebentar, saya lebih dari ini.' Di mata Tuchel, dia menggunakan kata mobilitas. Pemain lain memiliki lebih banyak. Saya mengerti apa yang dia katakan. Tidak ada yang harus setuju dengan itu."
- Getty Images Sport
Tidak ada jaminan untuk Piala Dunia
Menjelang batas waktu pengumuman skuad, Tuchel menolak memberikan kepastian apa pun terkait masuknya Maguire ke dalam skuad akhir yang akan bertolak ke Amerika Serikat. Meskipun cedera yang dialami para pemain belakang lainnya mungkin memaksanya mengambil keputusan, sang manajer tetap tidak memberikan jawaban yang pasti ketika ditanya apakah pemain Manchester United itu akan dipilih jika turnamen dimulai besok.
"Jika, jika, jika. Kami tidak perlu mengumumkan skuad besok. Dia bermain bagus. Dia melakukan apa yang dia lakukan untuk Man Utd. Dia melakukannya dengan cepat. Saya sangat senang dengannya. Sejujurnya, saya tidak berubah pikiran. Saya mendapatkan semua yang saya harapkan darinya. Jika saya harus mengumumkannya besok, kami memiliki banyak pemain yang cedera, dia bisa saja masuk dalam skuad. Siapa lagi yang akan ada di lini pertahanan tengah?" tambah Tuchel.