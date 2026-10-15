AC Milan tampil gemilang berkat hat-trick berkelas dari Cisse (nilai 8) dan mencetak empat gol dalam kemenangan meyakinkan di kandang Salzburg. Hutchinson, wajah baru yang mendapat nilai 7, dan Jashari yang kembali tampil prima layak mendapat tepuk tangan. Sementara itu, Ramos akhirnya mencetak gol di kompetisi Eropa sembari menunggu gol pertamanya di liga.
Salzburg vs AC Milan, rapor pemain versi CM: Cisse luar biasa, cetak hat-trick! Jashari bangkit, Hutchinson mengejutkan. Tomori tampil apik
Rapor Pemain Salzburg
Zawieschitzky;
Drexler,
Boma,
Zabransky 5. Malam yang patut dilupakan. Para penyerang AC Milan melesat bak kereta. Ia tidak terlalu bisa disalahkan atas gol-gol yang bersarang.
Schmid 4,5: menuntaskan pertandingan dengan sakit kepala luar biasa. Hutchinson membuatnya kelimpungan lewat gerak tipu, step-over, dan dribel di ruang sempit.
Barry 5,5: mengawali laga dengan baik, berusaha menyerang ruang kosong, tetapi akhirnya kewalahan menghadapi para gelandang AC Milan.
Mazurek 5,5: jelas merupakan pemain muda paling berbakat di kubu Austria. Ia mencoba melepaskan tembakan dari jauh, tetapi tanpa hasil berarti.
Baidoo 5: penampilan kurang meyakinkan dari salah satu pemain terpenting dalam skuad. (sejak menit ke-60 Vertessen 5: nyaris tak terlihat)
Kitano 5: tak pernah terlihat di area serangan. Ia bisa dan harus berbuat lebih banyak. (sejak menit ke-60Diakite 5,5: tak memberi dampak)
Lindstrom 5,5: mantan pemain Napoli ini memulai laga dengan baik, tetapi kemudian meredup seiring berjalannya pertandingan (sejak menit ke-75 Redzic tanpa nilai)
Tabakovic 5: momok Italia ini semula menjadi ancaman utama, tetapi tak pernah menunjukkan tajinya. (sejak menit ke-75 Camara tanpa nilai)
Pelatih Röhl 5: malam yang patut dilupakan.
Rapor Pemain AC Milan
Maignan 6: tugas rutin yang mudah bagi kapten AC Milan. Salzburg tak pernah melepaskan tembakan berbahaya ke gawang. Ia hanya perlu mengotori sarung tangannya saat dua kali keluar dari gawang.
Tomori 6,5: dari pemain yang disingkirkan menjadi aset, itulah perjalanan tak biasa bek asal Inggris ini. Ia datang ke Salzburg dalam kondisi fisik prima dan tampil sangat solid. (mulai menit ke-67 Terracciano 5: satu-satunya catatan negatif pada malam yang sempurna: ia diganjar kartu merah akibat pelanggaran yang menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas. Amorim murka di bangku cadangan)
De Winter 6,5: berulang kali mendahului Tabakovic dan tetap fokus hingga detik terakhir, memberikan rasa aman yang besar bagi seluruh lini pertahanan.
Pavlovic 6,5: mantan pemain Salzburg ini merayakan perpanjangan kontraknya dengan cara terbaik: ia benar-benar menjadi tembok kokoh yang menghentikan semua upaya serangan Salzburg. (mulai menit ke-80 Diawara tanpa nilai)
Hutchinson 7: mengoyak pertahanan Salzburg lewat perubahan kecepatannya. Ia memberikan asis indah dengan kaki yang bukan andalannya untuk gol pertama Cisse. Sangat berbahaya dalam duel satu lawan satu, ia tak mampu diredam para pemain lawan.
Jashari 7: akhirnya kembali terlihat sebagai pemain yang dahulu membuat AC Milan yakin untuk berinvestasi besar kepadanya. Ia mengatur permainan dengan kualitas dan intensitas yang baik. Ia juga tampil sangat baik saat memberikan asis untuk gol Ramos yang mengubah skor menjadi 0-4, setelah merebut bola di tepi kotak penalti lawan.
Rabiot 7: mengatur permainan seperti seorang profesor: ia mengalirkan bola ke kanan dan kiri dengan presisi. Dari salah satu umpan pergantian arahnya, Cisse mencetak gol yang mengubah skor menjadi 0-2. Benar-benar tak kenal lelah. (mulai menit ke-60 Modric 6: mengendalikan permainan dan penguasaan bola dalam setengah jam terakhir)
Bartesaghi 6,5: jawaban penting dari pemain muda binaan akademi AC Milan ini. Ia mencatatkan asis yang bagus dan menjalankan tugasnya dengan baik serta cermat saat menyerang maupun bertahan.
Loftus-Cheek 6,5: merebut beberapa bola penting, menunjukkan bahwa ia turun ke lapangan dengan fokus dan motivasi yang tepat.
Cisse 8: melalui sundulan, kaki kanan, dan keberhasilannya mendahului lawan: Cissè mencetak gol dengan berbagai cara untuk meraih hat-trick pertama sepanjang kariernya. Di Eropa. Kini Amorim tak bisa mengabaikan talenta berharga ini. (mulai menit ke-60 Pulisic 6: setengah jam yang bagus untuk semakin meningkatkan kondisi fisiknya)
Camarda 6: mengharapkannya tampil gemilang setelah hampir setahun absen tentu tidak masuk akal. Nilai ini diberikan untuk mengapresiasi kerja kerasnya bagi tim. (mulai menit ke-60 Ramos 6,5: akhirnya mencetak gol di Eropa. Gol yang mudah, tetapi tetap berarti)
Pelatih Amorim 7: malam yang sempurna bagi pelatih asal Portugal ini. Ia mendapat sejumlah jawaban yang sangat penting serta kemenangan besar yang meyakinkan dan berharga.
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