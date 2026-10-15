Zawieschitzky;

Drexler,

Boma,

Zabransky 5. Malam yang patut dilupakan. Para penyerang AC Milan melesat bak kereta. Ia tidak terlalu bisa disalahkan atas gol-gol yang bersarang.

Schmid 4,5: menuntaskan pertandingan dengan sakit kepala luar biasa. Hutchinson membuatnya kelimpungan lewat gerak tipu, step-over, dan dribel di ruang sempit.

Barry 5,5: mengawali laga dengan baik, berusaha menyerang ruang kosong, tetapi akhirnya kewalahan menghadapi para gelandang AC Milan.

Mazurek 5,5: jelas merupakan pemain muda paling berbakat di kubu Austria. Ia mencoba melepaskan tembakan dari jauh, tetapi tanpa hasil berarti.

Baidoo 5: penampilan kurang meyakinkan dari salah satu pemain terpenting dalam skuad. (sejak menit ke-60 Vertessen 5: nyaris tak terlihat)

Kitano 5: tak pernah terlihat di area serangan. Ia bisa dan harus berbuat lebih banyak. (sejak menit ke-60Diakite 5,5: tak memberi dampak)

Lindstrom 5,5: mantan pemain Napoli ini memulai laga dengan baik, tetapi kemudian meredup seiring berjalannya pertandingan (sejak menit ke-75 Redzic tanpa nilai)

Tabakovic 5: momok Italia ini semula menjadi ancaman utama, tetapi tak pernah menunjukkan tajinya. (sejak menit ke-75 Camara tanpa nilai)

Pelatih Röhl 5: malam yang patut dilupakan.