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Camarda MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Salzburg vs AC Milan LIVE, susunan pemain resmi: Bartesaghi dan Camarda tampil sejak menit pertama

AC Milan
Salzburg
Europa League
Salzburg vs AC Milan
Serie A

Ikuti Salzburg kontra AC Milan, pertandingan kedua fase liga Liga Europa.

Setelah empat wakil Italia yang berlaga di Liga Champions mengalami kegagalan telak, tanggung jawab untuk mencoba mengangkat kembali sepak bola Italia akan berada di pundak AC Milan mulai pukul 18.45. Milan akan bertandang ke markas Salzburg untuk menjalani laga kedua mereka di fase liga Liga Europa 2026/2027.

Namun, di Red Bull Arena, tim asuhan Ruben Amorim juga dituntut bangkit dari debut mengecewakan saat kalah 2-0 dari Benfica, serta hasil imbang 1-1 yang tak kalah mengecewakan melawan Sassuolo di Serie A.


SALZBURG-AC MILAN

PENCETAK GOL: -

  • Salzburg vs AC Milan: Susunan Pemain Resmi dan Detail Pertandingan

    Salzburg-AC Milan


    Pencetak gol: -


    SALZBURG (4-2-3-1): Zawiescitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid;Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Vertessen; Tabakovic.

    Cadangan: Fructhl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara.

    Pelatih: Röhl.


    AC MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse; Camarda.

    Cadangan: Torriani, Estupinan, Ramos, Pulisic, Diawara, Modric, Chukwueze, Moreira, Comotto, Gila, Terracciano, Musah.

    Pelatih: Amorim


    Wasit: Fesnic (ROM)

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

  • GOL DAN MOMEN PENTING

    0' Sepak mula di Red Bull Arena, Salzburg, pukul 18.45


    DI SINI: INFORMASI, STATISTIK, DAN CARA MENONTONNYA DI TV DAN STREAMING

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