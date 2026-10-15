Salzburg vs AC Milan LIVE, susunan pemain resmi: Bartesaghi dan Camarda tampil sejak menit pertama

Setelah empat wakil Italia yang berlaga di Liga Champions mengalami kegagalan telak, tanggung jawab untuk mencoba mengangkat kembali sepak bola Italia akan berada di pundak AC Milan mulai pukul 18.45. Milan akan bertandang ke markas Salzburg untuk menjalani laga kedua mereka di fase liga Liga Europa 2026/2027.

Namun, di Red Bull Arena, tim asuhan Ruben Amorim juga dituntut bangkit dari debut mengecewakan saat kalah 2-0 dari Benfica, serta hasil imbang 1-1 yang tak kalah mengecewakan melawan Sassuolo di Serie A.





SALZBURG-AC MILAN

PENCETAK GOL: -