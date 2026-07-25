Salma Paralluelo resmi bergabung dengan OL Lyonnes melalui transfer sensasional dengan kontrak berdurasi empat tahun setelah hengkang dari Barcelona

Pemenang Piala Dunia ini dijadwalkan untuk bergabung dalam sesi latihan pramusim Lyonnes pada 27 Juli, sebelum perkenalan resminya kepada publik empat hari kemudian. Penyerang serba bisa ini bertekad untuk langsung memberikan kontribusi di Prancis setelah mengakhiri kariernya di Barcelona dengan gemilang, yakni mencetak dua gol di final Liga Champions Wanita melawan klub barunya. Ia diproyeksikan akan menjadi sosok kunci di lini depan Lyonnes saat mereka membidik gelar juara domestik dan Eropa pada musim 2026-27.