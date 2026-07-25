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Salma Paralluelo resmi bergabung dengan OL Lyonnes melalui transfer sensasional dengan kontrak berdurasi empat tahun setelah hengkang dari Barcelona
Lyonnes resmi mendatangkan Paralluelo
Lyonnes telah secara resmi mengonfirmasi perekrutan penyerang timnas Spanyol, Paralluelo, dengan kontrak berdurasi empat tahun yang berlaku hingga 2030. Pemain berusia 22 tahun ini bergabung sebagai pemain bebas transfer setelah mengakhiri masa baktinya di Barcelona akibat gagalnya negosiasi perpanjangan kontrak pada bulan Juni. Kepindahan ini menandai pengalaman pertama mantan pelari cepat tersebut bermain di luar negara asalnya, Spanyol, mengikuti jejak kepergian mantan rekan setimnya, Alexia Putellas, Mapi Leon, dan Ona Batlle, pada musim panas lalu.
- AFP
Pertemuan Kembali dengan Jonatan Giraldez
Kepindahan Paralluelo ke Prancis membuatnya kembali bersatu dengan Giraldez, manajer yang memimpinnya dalam musim paling produktif sepanjang kariernya, saat ia mencetak 34 gol dan tujuh assist selama musim 2023-24 di Katalonia. Selama empat musim membela Barcelona, mantan bintang Villarreal ini mencetak 72 gol dalam 131 penampilan sekaligus meraih 14 gelar bergengsi, termasuk tiga gelar Liga Champions Wanita UEFA dan empat gelar Liga F.
Klub raksasa Prancis membentuk tim super
Kedatangannya semakin menegaskan ambisi besar Lyon untuk membentuk skuad bertabur bintang yang mampu mendominasi sepak bola Eropa. Penyerang asal Spanyol ini melengkapi rangkaian perekrutan musim panas yang sangat dinanti-nantikan oleh klub raksasa Prancis tersebut, bergabung dengan deretan pemain baru yang mengesankan yang sudah mencakup Caroline Weir, Maria Luisa Grohs, dan Johanna Rytting Kaneryd.
- Yigit Örme
Persiapan pramusim dimulai dengan cepat
Pemenang Piala Dunia ini dijadwalkan untuk bergabung dalam sesi latihan pramusim Lyonnes pada 27 Juli, sebelum perkenalan resminya kepada publik empat hari kemudian. Penyerang serba bisa ini bertekad untuk langsung memberikan kontribusi di Prancis setelah mengakhiri kariernya di Barcelona dengan gemilang, yakni mencetak dua gol di final Liga Champions Wanita melawan klub barunya. Ia diproyeksikan akan menjadi sosok kunci di lini depan Lyonnes saat mereka membidik gelar juara domestik dan Eropa pada musim 2026-27.
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