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‘Saldo rekening terlihat bagus’, namun Kalvin Phillips-pemain Man City senilai £42 juta yang gagal-mendapat peringatan ‘tak ada yang mau kamu’ dari sesama lulusan akademi Leeds
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Phillips pindah dari Leeds ke Man City dalam transfer senilai £42 juta
Hidup terasa indah bagi Phillips pada tahun 2022, setelah ia tampil di Liga Premier bersama klub masa kecilnya di Elland Road dan menjadi bagian penting dari rencana Gareth Southgate di level internasional—termasuk saat diturunkan sebagai starter di final Kejuaraan Eropa pada tahun 2021.
Transfer senilai £42 juta ($56 juta) membawanya menjauh dari akar asalnya dan melintasi Pegunungan Pennines menuju Manchester. Ia menjadi bagian dari skuad yang meraih treble (gelar ganda) Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions selama musim debutnya di City, namun ia kesulitan meyakinkan pelatih kepala yang menuntut, Pep Guardiola, akan nilainya.
Masa peminjaman di West Ham dan Ipswich membuat Phillips tetap bermain di kasta tertinggi, namun penurunannya secara individu terus berlanjut di London dan Suffolk, hingga akhirnya ia kembali ke Championship bersama Sheffield United pada musim 2025-26.
Ia hanya tampil empat kali untuk The Blades, dengan kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan yang ternyata menjadi penampilan terakhirnya pada 22 Februari. Masalah kebugaran yang terus berlanjut mencegah pemain berusia 30 tahun ini tampil lagi, sementara pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman mulai muncul mengenai masa depannya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya setelah masa peminjaman yang bermasalah di Sheffield United?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Kilgallon, mantan bek Leeds tersebut—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui situs penawarantaruhan—mengatakan: “Ini tidak mudah. Dia masih seorang pemain, bukan? Kualitas memang tidak hilang, tapi stamina pasti berkurang. Dan gaya permainannya kan mengandalkan kemampuan melewati lawan, bukan? Dia memang punya kualitas saat menguasai bola, tapi dia ada di lapangan untuk merebut kembali bola dan memainkannya.
“Pindah dari Leeds United ke Man City, ya, luar biasa untuk lemari trofi. Benar-benar brilian. Dan kamu tidak sering memenangkan trofi sepanjang kariermu, tapi apakah dia menjadi bagian dari kesuksesan itu? Dia sesekali tampil. Aku yakin saldo rekeningnya terlihat bagus. Aku yakin dia akan mengeluarkan cerutu lamanya saat melihat itu, ditemani segelas wiski. Aku yakin dia suka melihatnya. Tapi mungkin saat dia menengok ke belakang setelah pensiun, apakah itu langkah yang tepat? Ada klub lain yang menginginkannya, di mana dia mungkin bisa bermain di setiap pertandingan dan tetap menjadi pemain utama.
“Di Sheffield United, saya menonton beberapa pertandingan—saya tahu dia sudah lama absen dan tidak mudah untuk langsung kembali, menjadi pemain seperti empat atau lima tahun lalu, tapi menurut saya dia terlihat sedikit kurang bersemangat, sedikit kesulitan bergerak di lapangan.
“Tapi dia kan baru berusia 30 tahun, menurut saya. Itu sudah tidak bisa dibilang tua lagi. Para pemain muda ini bisa bermain hingga usia 35 tahun. Namun, dia perlu fokus dan semoga cedera-cederanya sudah membaik. Menurutku, kejutan terbesar adalah perbedaan gaji yang akan dia terima. Aku rasa gajinya tidak akan setinggi lima atau enam tahun terakhir karena orang-orang sekarang mungkin sedikit mengambil risiko dengannya, bukan? Terutama Sheffield United. Menurutku, terlihat jelas bahwa [Chris] Wilder menyukainya.”
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Phillips masih memiliki sisa kontrak dua tahun di Man City
Kilgallon menambahkan ketika ia mengetahui bahwa Phillips masih terikat kontrak dengan City hingga tahun 2028, yang berarti klub tersebut akan memiliki peran besar dalam menentukan langkah selanjutnya: “Apakah kontraknya masih tersisa dua tahun lagi? Ya ampun, saya kira kariernya di sana sudah berakhir!
“Ya, ini akan bergantung pada Man City. Semuanya tergantung pada seberapa besar mereka bersedia menanggung gajinya, karena dia akan mendapat 150 ribu per minggu. Biasanya Sheffield United atau klub yang akan dia tuju akan membayar setengahnya, minimal, atau sedikit lebih. Tapi mereka tidak mungkin membayar sebanyak itu untuknya. Harus ada skema di mana Man City membayar 80% gajinya, harus begitu. Dan kamu tetap harus menanggung 20 ribu, 25 ribu.
“Ini situasi yang sulit baginya. Tapi menurutku, dia mungkin harus duduk bersama Man City dan bilang, ‘tolong, apa yang bisa kita lakukan, biarkan aku keluar dan main sepak bola lagi’. Karena seberapa pun banyak uang yang dia hasilkan, ini bukan masa-masa yang baik baginya. Kamu ingin bermain. Kamu ingin bugar. Kamu ingin berada di lapangan. Saya pikir dia harus mencapai kesepakatan dengan Man City dan kembali bermain lagi. Karena sebelum kamu sadari, kamu sudah berusia 33 atau 34 tahun, dan saat itu tidak ada yang mau merekrutmu.”
Harapan untuk kembali ke Leeds tampaknya telah pupus
Impian untuk kembali ke Leeds dengan penuh emosi tampaknya telah sirna, dengan Kilgallon berkomentar mengenai kemungkinan kepindahan yang sempat dibicarakan beberapa tahun lalu: “Ya, tentu saja. Pasti akan luar biasa, bukan? Tiga tahun lalu, rasanya hampir seperti, ‘Apakah dia akan kembali?’ Dia sangat dicintai di sana.
“Jangan salah paham, dia lulusan akademi, anak asli Leeds, tapi lihat saja gelandang-gelandang di Leeds United sekarang—[Anton] Stach, [Ethan] Ampadu, lini tengah mereka sekarang penuh dengan pemain berkualitas. [Sean] Longstaff, mereka seperti binatang buas, sangat bagus di posisi gelandang tengah. Dan jika dia pindah ke Leeds, oke, dia akan memiliki pengalamannya dan bisa berbaur di ruang ganti dan hal-hal semacam itu, tapi dia tidak akan banyak bermain.”
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Masa depan yang tak pasti bagi seorang pemain yang telah membela timnas Inggris sebanyak 31 kali
Ada kabar yang menyebutkan bahwa Sheffield United, dengan Wilder yang masih memegang kendali di sana, mungkin akan menanyakan kemungkinan peminjaman Phillips lagi agar ia bisa kembali menemukan performa dan kebugarannya di South Yorkshire, sekaligus membantu upaya The Blades yang diharapkan dapat meraih promosi ke Liga Premier pada musim 2026-27.
Namun, ia hanya mencatatkan 46 penampilan selama tiga musim terakhir — sekaligus tergeser dari urutan prioritas di timnas Inggris — dan mungkin akan kesulitan menarik minat klub lain sambil mempertanyakan apakah kepindahannya dengan nilai transfer besar ke City benar-benar merupakan keputusan terbaik.