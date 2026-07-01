Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Kilgallon, mantan bek Leeds tersebut—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui situs penawarantaruhan—mengatakan: “Ini tidak mudah. Dia masih seorang pemain, bukan? Kualitas memang tidak hilang, tapi stamina pasti berkurang. Dan gaya permainannya kan mengandalkan kemampuan melewati lawan, bukan? Dia memang punya kualitas saat menguasai bola, tapi dia ada di lapangan untuk merebut kembali bola dan memainkannya.

“Pindah dari Leeds United ke Man City, ya, luar biasa untuk lemari trofi. Benar-benar brilian. Dan kamu tidak sering memenangkan trofi sepanjang kariermu, tapi apakah dia menjadi bagian dari kesuksesan itu? Dia sesekali tampil. Aku yakin saldo rekeningnya terlihat bagus. Aku yakin dia akan mengeluarkan cerutu lamanya saat melihat itu, ditemani segelas wiski. Aku yakin dia suka melihatnya. Tapi mungkin saat dia menengok ke belakang setelah pensiun, apakah itu langkah yang tepat? Ada klub lain yang menginginkannya, di mana dia mungkin bisa bermain di setiap pertandingan dan tetap menjadi pemain utama.

“Di Sheffield United, saya menonton beberapa pertandingan—saya tahu dia sudah lama absen dan tidak mudah untuk langsung kembali, menjadi pemain seperti empat atau lima tahun lalu, tapi menurut saya dia terlihat sedikit kurang bersemangat, sedikit kesulitan bergerak di lapangan.

“Tapi dia kan baru berusia 30 tahun, menurut saya. Itu sudah tidak bisa dibilang tua lagi. Para pemain muda ini bisa bermain hingga usia 35 tahun. Namun, dia perlu fokus dan semoga cedera-cederanya sudah membaik. Menurutku, kejutan terbesar adalah perbedaan gaji yang akan dia terima. Aku rasa gajinya tidak akan setinggi lima atau enam tahun terakhir karena orang-orang sekarang mungkin sedikit mengambil risiko dengannya, bukan? Terutama Sheffield United. Menurutku, terlihat jelas bahwa [Chris] Wilder menyukainya.”