AFP
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“Salahkan saya atas semuanya!” Cristian Chivu sampaikan pengakuan emosional soal Inter Milan jelang duel melawan Shakhtar
Chivu Bela Skuadnya Jelang Ujian Penting di Eropa
Pelatih kepala Inter Milan Cristian Chivu berbicara kepada media di Inter Training Center bersama Alessandro Bastoni menjelang laga Liga Champions UEFA melawan Shakhtar Donetsk. Inter menjamu juara Ukraina itu di San Siro dengan tekad bangkit setelah kalah 4-3 dalam laga sengit melawan Club Brugge pada matchday kedua.
Meski Inter belum pernah kalah dalam tujuh pertemuan sebelumnya dengan Shakhtar di kompetisi Eropa, Chivu meminta timnya tetap fokus setelah dua kekalahan awal di kompetisi tersebut.
"Saat ini, setelah kalah dalam dua pertandingan, kami hanya perlu memikirkan laga besok: prioritas utama kami adalah memenangi satu pertandingan terlebih dahulu, yaitu laga besok," tegas Chivu.
- Getty Images Sport
Manajer menuntut para pengkritik menyalahkan dirinya, bukan para pemain
Chivu berulang kali melindungi skuadnya dari sorotan pihak luar dengan memikul tanggung jawab penuh atas awal pertandingan yang lamban dan kesalahan dalam bertahan. "Saya yang harus disalahkan atas segala hal yang tidak berjalan baik," tegas Chivu. "Saya tidak pernah menyalahkan pemain saya. Saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan."
"Saya senang ketika seorang pemain mengambil tanggung jawab, tetapi orang pertama yang harus disalahkan adalah saya: mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan."
"Pelatih harus menjadi pihak yang paling disalahkan," tambahnya. "Saya harus memperbaiki diri sebelum siapa pun."
Chivu paparkan mentalitas kekeluargaan dan tolak narasi dramatis
Saat mengungkap pendekatannya dalam menangani pemain ketika tim membalikkan keadaan selepas turun minum, Chivu menyamakan ikatannya dengan skuad dengan kehidupan keluarga. "Saya berbicara dengan lembut, meninggikan suara, tertawa dan bercanda, tetapi saya melakukan hal yang sama seperti di rumah bersama anak-anak saya," ungkap Chivu. "Rasa sayang saya kepada para pemain sangat mirip dengan rasa sayang saya kepada keluarga."
Menolak kritik yang sensasional, Chivu mengatakan: "Saya juga tidak ingin kekalahan dianggap dramatis. Kekalahan itu tidak dramatis dan tidak akan menjadi dramatis."
"Saya merasa kami punya kewajiban, sementara yang lain tidak... Saya harus menenangkan mereka dan mereka melakukan yang terbaik," ujarnya.
- AFP
Inter incar kemenangan krusial di San Siro
Chivu mengakui kualitas Shakhtar asuhan Arda Turan yang tengah tampil apik. Mereka bertandang ke Milan dengan bekal lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Namun, Inter Milan berharap bisa mendapat kepercayaan diri dari dominasinya atas Shakhtar Donetsk dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Inter hanya kebobolan sekali dalam tujuh pertemuan terdahulu di kompetisi Eropa.
Inter Milan menjamu Shakhtar Donetsk pada Rabu malam pukul 20.00 BST.
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