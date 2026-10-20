Pelatih kepala Inter Milan Cristian Chivu berbicara kepada media di Inter Training Center bersama Alessandro Bastoni menjelang laga Liga Champions UEFA melawan Shakhtar Donetsk. Inter menjamu juara Ukraina itu di San Siro dengan tekad bangkit setelah kalah 4-3 dalam laga sengit melawan Club Brugge pada matchday kedua.

Meski Inter belum pernah kalah dalam tujuh pertemuan sebelumnya dengan Shakhtar di kompetisi Eropa, Chivu meminta timnya tetap fokus setelah dua kekalahan awal di kompetisi tersebut.

"Saat ini, setelah kalah dalam dua pertandingan, kami hanya perlu memikirkan laga besok: prioritas utama kami adalah memenangi satu pertandingan terlebih dahulu, yaitu laga besok," tegas Chivu.