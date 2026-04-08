"Salah satu yang terbaik!" - Harry Kane memuji legenda Juventus usai kemenangan di Liga Champions melawan Real Madrid
Penghormatan yang tulus setelah kemenangan di ajang Eropa
Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia usai kemenangan gemilang 2-1 atas Madrid pada leg pertama babak perempat final, Kane mengenang awal mula karier sepak bolanya. Pertandingan malam di Bernabeu selalu menghadirkan aura yang istimewa, dan meraih kemenangan atas raksasa Spanyol itu merupakan prestasi yang luar biasa. Di tengah euforia pasca-pertandingan, penyerang produktif ini berbagi tentang inspirasinya. Ia mengungkapkan bahwa menonton mantan pemain nomor 10 Juventus itu sangat penting selama masa pembentukannya di London. Meskipun kini menjadi salah satu penuntas peluang paling mematikan, ia tetap sangat menghargai para talenta generasi sebelumnya yang telah membuka jalan bagi kesuksesannya.
Inspirasi masa kecil dan angka-angka yang mengejutkan
Ketika ditanya tentang sang juara Piala Dunia, yang kini sering menjadi komentator untuk pertandingan-pertandingan Eropa, Kane tidak segan-segan mengungkapkan kekagumannya. Penyerang yang telah mencetak 49 gol dalam 41 penampilan di semua kompetisi musim ini itu memberikan pujian tertinggi.
"Del Piero? Dia salah satu yang terbaik," kata Kane. "Saya tumbuh besar menonton penyerang hebat seperti dia." Pengakuan ini menyoroti bagaimana maestro Italia itu menjadi panutan bagi generasi berikutnya dari penyerang elit, membantu membentuk seorang pemain yang kini telah mencetak 11 gol dalam hanya 10 penampilan di Liga Champions musim ini.
Menghargai masukan dari seorang maestro sepak bola
Selain kekagumannya yang penuh nostalgia terhadap masa-masa kejayaan Del Piero sebagai pemain, bintang Bayern itu juga mengungkapkan rasa hormat yang mendalam terhadap perannya saat ini sebagai analis. Bagi seorang pemain yang sedang menikmati euforia kemenangan tandang bersejarah, menerima pujian dari sosok legendaris yang mencetak 290 gol untuk klubnya memiliki arti yang sangat besar. Saat membahas kemungkinan menerima pujian atau kritik dari sang legenda Italia, Kane tetap sangat rendah hati. Ia berkomentar: "Jika dia mengatakan hal yang baik, saya menerimanya dengan senang hati."
Apa langkah selanjutnya bagi Bayern?
Setelah kemenangan bersejarah mereka di Spanyol, Bayern harus segera mengalihkan fokus kembali ke kompetisi domestik. Klub ini saat ini memuncaki klasemen Bundesliga dengan 73 poin setelah 28 pertandingan. Mereka dijadwalkan bertandang ke markas St. Pauli pada 11 April, dengan target mempertahankan performa apik mereka di liga. Namun, ujian sesungguhnya menanti hanya empat hari kemudian. Raksasa Jerman ini akan menjamu Madrid pada 15 April untuk leg kedua yang krusial di perempat final Liga Champions, dengan harapan dapat menyelesaikan tugas dan mengamankan tempat di semifinal.