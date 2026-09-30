'Salah satu yang terbaik di dunia' - Lucy Bronze menantikan ujian Chelsea di Liga Champions melawan Lyon

Bek kanan berpengalaman Inggris itu antusias menyambut peluang untuk bereuni dengan mantan klubnya, sambil menegaskan bahwa Chelsea tetap sepenuhnya fokus pada tugas yang ada di depan mata. Berbicara kepada situs resmi klub, Bronze berkata: "Ini sangat menarik. Masa saya di Lyon luar biasa. Semua pemain, Ellie [Carpenter], Keish [Kadeisha Buchanan] dan Melvine [Malard], menjalani waktu yang hebat di Lyon, dan kami semua juga sempat bermain di sana bersama."

Menilai tantangan menghadapi salah satu kekuatan abadi di Eropa, pemain berusia 34 tahun itu menambahkan: "Kami antusias untuk pergi ke sana, tetap fokus pada Liga Champions, dan kami tahu seperti apa rekam jejak Lyon di Liga Champions. Bisa beradu dengan tim lain yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia, menguji diri kami, dan membuktikan diri kami akan sangat menarik."