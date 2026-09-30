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'Salah satu yang terbaik di dunia' - Lucy Bronze menantikan ujian Chelsea di Liga Champions melawan Lyon
Raksasa-raksasa kontinental bertarung di Prancis
Chelsea bertandang ke Lyon dengan target mempertahankan start sempurna mereka di kampanye Liga Champions Wanita. Sementara Chelsea membuka perjalanan dengan kemenangan 1-0 yang diraih dengan kerja keras atas Austria Wien, tuan rumah asal Prancis itu memimpin klasemen sementara setelah menghancurkan Servette 8-0. Bagi Bronze, perjalanan menyeberangi Selat Inggris ini menjadi ujian ideal melawan salah satu kekuatan utama Eropa.
Mantan juara merangkul wilayah yang sudah dikenalnya
Bek kanan berpengalaman Inggris itu antusias menyambut peluang untuk bereuni dengan mantan klubnya, sambil menegaskan bahwa Chelsea tetap sepenuhnya fokus pada tugas yang ada di depan mata. Berbicara kepada situs resmi klub, Bronze berkata: "Ini sangat menarik. Masa saya di Lyon luar biasa. Semua pemain, Ellie [Carpenter], Keish [Kadeisha Buchanan] dan Melvine [Malard], menjalani waktu yang hebat di Lyon, dan kami semua juga sempat bermain di sana bersama."
Menilai tantangan menghadapi salah satu kekuatan abadi di Eropa, pemain berusia 34 tahun itu menambahkan: "Kami antusias untuk pergi ke sana, tetap fokus pada Liga Champions, dan kami tahu seperti apa rekam jejak Lyon di Liga Champions. Bisa beradu dengan tim lain yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia, menguji diri kami, dan membuktikan diri kami akan sangat menarik."
Bek veteran mengincar hadiah utama
Menurut superkomputer Opta, Lyon adalah favorit jelas dengan probabilitas kemenangan 65,2 persen dibandingkan dengan Chelsea yang hanya 15,9 persen, tetapi Bronze tidak gentar menghadapi ujian berat di depan mata.
Pemain berusia 34 tahun itu, yang memenangkan tiga gelar Liga Champions secara beruntun selama periode gemilangnya bersama Lyon, justru menyambut besarnya momen tersebut. Menyinggung besarnya tantangan itu, Bronze menambahkan: "Itu luar biasa. Saya suka bermain di pertandingan besar, pertandingan yang menantang. Itulah yang ingin dilakukan para pemain terbaik di dunia. Mereka ingin bermain untuk tim terbaik, agar bisa bersaing memperebutkan trofi, bersaing di liga. Itulah tepatnya yang kami lakukan musim ini. Kami mendorong diri kami sendiri di setiap pertandingan agar bisa bersaing dan memenangkan setiap trofi yang bisa kami raih."
- Getty Images Sport
Rekor tandang yang tangguh berada dalam sorotan
Lyon hanya memenangi dua dari empat pertemuan mereka di Liga Champions melawan Chelsea, catatan yang terbilang biasa saja menurut standar tangguh raksasa Prancis itu. Sebaliknya, Chelsea datang dengan rekam jejak tandang yang sangat meyakinkan, setelah hanya menelan satu kekalahan dalam 15 laga tandang mereka pada fase grup atau fase liga kompetisi ini. Mempertahankan rangkaian impresif itu di Prancis akan menuntut daya juang yang luar biasa saat tim asuhan Sonia Bompastor berupaya menegaskan kredibilitas mereka di level kontinental.
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