AFP
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“Salah satu tim terbaik di sepak bola Eropa”: Sebastian Hoeness antusias menghadapi ujian melawan Atletico Madrid saat Stuttgart yang sedang tampil gemilang memburu kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions
Tuan rumah Jerman bidik kelanjutan catatan sempurna
Hoeness menantikan kesempatan untuk mengadu taktik melawan tim asal Spanyol saat timnya memburu kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions pada Selasa malam. Stuttgart kini menempati posisi keempat klasemen sementara setelah mengalahkan Viking FK 3-1 berkat hat-trick Ermedin Demirovic dan menundukkan tuan rumah Slovan Bratislava 3-0 lewat gol-gol Deniz Undav dan Demirovic. Empat gol tersebut menempatkan penyerang asal Bosnia itu sebagai pencetak gol terbanyak bersama di turnamen ini.
- Pressefoto Baumann
Tim-tim besar bertandang dengan modal performa apik
Pertemuan kompetitif perdana kedua klub pada Selasa mempertemukan tuan rumah asal Jerman dengan tim tamu yang menempati peringkat kedua di kasta tertinggi sepakbola Spanyol dengan 22 poin dari maksimal 27 poin. Atletico juga bangkit dari kekalahan 2-1 di markas Liverpool pada laga pembuka dengan meraih kemenangan 2-0 atas Manchester United dalam pertandingan mereka sebelumnya di kompetisi Eropa.
Menilai reputasi lawan yang akan dihadapi pada Selasa, Hoeness mengatakan pada Senin: "Atletico adalah salah satu tim terbaik di sepakbola Eropa. Pertandingan seperti inilah yang membuat kami sangat menantikan Liga Champions. Mereka tim yang menarik dengan para pemain yang memiliki bakat individu luar biasa. Kami ingin melihat sejauh mana kemampuan kami dibandingkan dengan Atletico, meski kami sepenuhnya sadar bahwa mereka sedang dalam performa yang sangat bagus saat ini."
Disiplin taktik menjadi fondasi peluang bersejarah
Dalam konferensi pers jelang pertandingan pada Senin, pria berusia 44 tahun itu berulang kali menekankan pentingnya menjaga perlindungan yang memadai di belakang bola, melakukan pressing secara efektif, dan bermain dengan tempo cepat. Terkait kondisi skuad, bek Maximilian Mittelstadt berpeluang tampil setelah pulih dari luka sayat di tumit yang dialaminya saat menghadapi Paderborn awal bulan ini. Nikolas Nartey dan Ameen Al-Dakhil juga kembali tersedia, sementara Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas, dan Justin Diehl masih absen.
Menjelaskan pendekatan taktis yang diperlukan untuk memanfaatkan awal bagus timnya, Hoeness melanjutkan: "Kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara intensitas dan ketenangan. Kami membutuhkan struktur dan keseimbangan yang baik, serta harus sangat waspada ketika lawan beralih dari bertahan ke menyerang.
"Dua kemenangan telah menempatkan kami dalam posisi yang baik, sehingga kami punya peluang besar. Setiap poin adalah bonus. Itu seharusnya membuat kami semakin termotivasi untuk meraih hasil positif."
- AFP
Rekor kontras mewarnai duel di kancah kontinental
Stuttgart memburu kemenangan pertama atas tim Spanyol di Liga Champions pada percobaan kedelapan, setelah dua kali imbang dan lima kali kalah. Namun, mereka memenangi tiga dari empat pertemuan terakhir melawan klub La Liga di kompetisi Eropa. Tuan rumah juga harus memperbaiki pertahanan setelah kebobolan dalam masing-masing dari 13 laga kandang terakhir mereka di kompetisi ini. Sementara itu, Atletico Madrid kalah dalam lima dari enam laga tandang fase grup di Jerman sejak mengalahkan Dortmund 2-1 pada Oktober 1996.
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