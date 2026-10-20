Pertemuan kompetitif perdana kedua klub pada Selasa mempertemukan tuan rumah asal Jerman dengan tim tamu yang menempati peringkat kedua di kasta tertinggi sepakbola Spanyol dengan 22 poin dari maksimal 27 poin. Atletico juga bangkit dari kekalahan 2-1 di markas Liverpool pada laga pembuka dengan meraih kemenangan 2-0 atas Manchester United dalam pertandingan mereka sebelumnya di kompetisi Eropa.

Menilai reputasi lawan yang akan dihadapi pada Selasa, Hoeness mengatakan pada Senin: "Atletico adalah salah satu tim terbaik di sepakbola Eropa. Pertandingan seperti inilah yang membuat kami sangat menantikan Liga Champions. Mereka tim yang menarik dengan para pemain yang memiliki bakat individu luar biasa. Kami ingin melihat sejauh mana kemampuan kami dibandingkan dengan Atletico, meski kami sepenuhnya sadar bahwa mereka sedang dalam performa yang sangat bagus saat ini."